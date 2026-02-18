Política

El financiamiento universitario vuelve al Congreso: Maia Jastreblansky analizó el nuevo proyecto del oficialismo

En Infobae a la Tarde, la periodista desglosó el nuevo proyecto de ley del Gobierno tras años de disputa por fondos universitarios. Remarcó que la propuesta busca calmar el conflicto, pero no asegura recursos suficientes para las universidades públicas

Guardar
El Congreso debate un nuevo proyecto de financiamiento universitario que propone menos fondos y actualizaciones limitadas por inflación

En Infobae en vivo, Maia Jastreblansky detalló los cambios propuestos por el Gobierno en la nueva ley de financiamiento universitario, que ingresó a la agenda de sesiones extraordinarias tras publicarse en el boletín oficial. “El conflicto por los fondos para las universidades nunca se resolvió en esta gestión”, explicó, y advirtió que la iniciativa oficial “tiene gusto a poco” para los sindicatos docentes.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, la periodista puntualizó: “El Gobierno va a presentar una nueva ley de financiamiento universitario. Para entender el contexto: en abril de 2024 fue la primera marcha universitaria federal, en septiembre se sancionó la primera ley, el Gobierno la vetó y el Congreso insistió, revirtiendo el veto. Finalmente, en octubre de 2025 el Gobierno promulgó la ley, pero alegó que no podía aplicarla por falta de fondos definidos”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El nuevo proyecto: menos fondos y actualizaciones atadas a la inflación

Jastreblansky desglosó las diferencias entre el proyecto original de financiamiento universitario, que sigue vigente pero sin ejecución efectiva, y el nuevo texto que impulsa el Poder Ejecutivo. “El proyecto original hablaba de una recomposición presupuestaria desde el año 2024 y de actualizar por IPC. El nuevo proyecto solo contempla los gastos de 2026 y prevé una actualización si el índice de precios al consumidor supera el 14,3 %. Es una suerte de cláusula gatillo”, describió la periodista.

Sobre los hospitales universitarios, puntualizó: “El proyecto original establecía actualización por inflación, pero el nuevo fija un monto: ochenta mil millones”. Jastreblansky señaló que la propuesta parte de una expectativa oficialista de desaceleración inflacionaria: “Surge de una expectativa optimista del Gobierno respecto a la inflación, que no va tan de la mano con el dato de enero, ese 2,9 % que encendió alarmas varias”.

El salario docente en la
El salario docente en la nueva ley contempla una suba del 12,3 %, escalonada en tres cuotas, y negociaciones paritarias trimestrales

En cuanto al salario docente, la periodista remarcó: “El proyecto original preveía actualización desde diciembre de 2023 y una paritaria cada tres meses. El nuevo texto también habla de paritaria trimestral, pero fija el aumento en 12,3 %, escalonado en tres cuotas”. Según Jastreblansky, “dentro de la ecuación, la mayor parte de los fondos tienen que ver con los salarios docentes y es lo que más moviliza a los gremios”.

Gremios en alerta y decanos divididos ante la nueva ley

La reacción sindical no se hizo esperar. “Los gremios están en pie de alerta, están diciendo: ‘Así las clases no van a empezar’”, advirtió Jastreblansky. La periodista señaló que, pese al conflicto, “no es que el Gobierno nunca desembolsó fondos para las universidades. Hubo momentos de movilización en la calle donde reasignó partidas presupuestarias, no por ley sino por resolución”.

El escenario, sin embargo, está lejos de la unanimidad. Jastreblansky subrayó: “Algunos decanos empiezan a ver con cierta simpatía esta idea de buscar una diagonal y que, con este proyecto del Gobierno, empiecen a normalizarse los fondos de las universidades. Dicen: ‘Algo es mejor que nada’, porque hasta ahora no hubo nada por todo este laberinto jurídico”.

Desde el plano legislativo, la periodista aclaró: “Ahora el Gobierno lo introdujo en extraordinarias, queda solo una semana. No creo que se llegue a sancionar, pero se empezaría a tratar para desarticular la conflictividad”.

El trasfondo político y el giro discursivo oficialista

Manu Jove remarcó al aire que la iniciativa implica un cambio de postura respecto a la estrategia previa del oficialismo: “Es la novedad de un gobierno propositivo en esta materia, después de dos años consecutivos de un Ejecutivo a la defensiva que rechazaba cualquier propuesta sobre este tema”. Según Jastreblansky, la política oficial buscó desarticular la imagen de antagonismo con la universidad pública: “En un momento se instaló que el Gobierno estaba en contra de la universidad pública y eso lo quiso desarticular. Hubo funcionarios que dijeron: ‘No estamos en contra’ y distintas mesas de negociación”.

La periodista recordó el impacto social de la movilización universitaria: “En la opinión pública había calado el tema, ¿se acuerdan lo masiva que fue la primera marcha? Todo aquel que pasó por la universidad pública estuvo ahí. Hay una consideración generalizada de que es algo que nos enorgullece como país”.

Sobre el cierre, Jastreblansky advirtió: “Ojo con los decanos que están un poco más cerca de la posición del Gobierno. Hay que ver si consiguen los votos de los aliados para que prospere el nuevo proyecto”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

financiamiento universitarioMaia JastreblanskyInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA a abstenerse de realizar el paro de mañana

Lo anunció a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano a solo horas de la medida de fuerza impulsada por la CGT

El Gobierno intimó a La

El Senado dictaminó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y quedó listo para ser sancionado la próxima semana

El despacho logró 14 de las 19 firmas en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta. Retuvo la presidencia el -de nuevo- libertario Francisco Paoltroni (Formosa). Una sección PJ del interbloque K se sumó a la actividad

El Senado dictaminó el acuerdo

Otra mala noticia para Tapia: la Inspección General de Justicia rechazó el cambio de domicilio de la AFA por “falso e inexistente”

La resolución emitida por el organismo sostiene que la sede social denunciada en Pilar no corresponde con una ubicación verificable y señala que la administración de la entidad continúa funcionando en la Ciudad de Buenos Aires

Otra mala noticia para Tapia:

El oficialismo convocó a sesión mañana en Diputados por la reforma laboral: eliminará el artículo de las licencias

Para asegurar un consenso mayoritario removieron el artículo 44 sobre licencias por enfermedad y accidentes. No habrá cambios en el FAL. El debate estará enmarcado en un paro general de la CGT

El oficialismo convocó a sesión

Mariano Pérez se reencontró con Manu Jove tras Parense de Manos y respaldó el rumbo de Milei: “Si se hacen bien las cosas, este modelo va a continuar”

El periodista libertario repasó su recorrido junto al presidente y analizó la coyuntura de las reformas en una charla con Infobae a la Tarde. Habló de su apoyo a Milei, los límites de la negociación política y el futuro del espacio libertario

Mariano Pérez se reencontró con
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

Tragedia en el mundo del rugby: Quentin Philippe murió a los 29 años en una avalancha

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez en el empate de Atlético de Madrid-Brujas por la Champions: sus impactantes números

TELESHOW
La influencer Julieta Puente anunció

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

Online Mami: “En la moda argentina la inclusión fue una ola y ya pasó”

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

INFOBAE AMÉRICA

El protectorado como eje del

El protectorado como eje del nuevo orden internacional

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo

Carnaval en Panamá deja tres fallecidos por inmersión y más de 17 mil atenciones médicas

Denuncia e inspecciones en albergue obligan reubicación de 10 jóvenes bajo custodia del estado panameño

El intervalo entre recompensas es clave para el aprendizaje, según un estudio