El financiamiento universitario vuelve al Congreso: Maia Jastreblansky analizó el nuevo proyecto del oficialismo

El Congreso debate un nuevo proyecto de financiamiento universitario que propone menos fondos y actualizaciones limitadas por inflación

En Infobae en vivo, Maia Jastreblansky detalló los cambios propuestos por el Gobierno en la nueva ley de financiamiento universitario, que ingresó a la agenda de sesiones extraordinarias tras publicarse en el boletín oficial. “El conflicto por los fondos para las universidades nunca se resolvió en esta gestión”, explicó, y advirtió que la iniciativa oficial “tiene gusto a poco” para los sindicatos docentes.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, la periodista puntualizó: “El Gobierno va a presentar una nueva ley de financiamiento universitario. Para entender el contexto: en abril de 2024 fue la primera marcha universitaria federal, en septiembre se sancionó la primera ley, el Gobierno la vetó y el Congreso insistió, revirtiendo el veto. Finalmente, en octubre de 2025 el Gobierno promulgó la ley, pero alegó que no podía aplicarla por falta de fondos definidos”.

El nuevo proyecto: menos fondos y actualizaciones atadas a la inflación

Jastreblansky desglosó las diferencias entre el proyecto original de financiamiento universitario, que sigue vigente pero sin ejecución efectiva, y el nuevo texto que impulsa el Poder Ejecutivo. “El proyecto original hablaba de una recomposición presupuestaria desde el año 2024 y de actualizar por IPC. El nuevo proyecto solo contempla los gastos de 2026 y prevé una actualización si el índice de precios al consumidor supera el 14,3 %. Es una suerte de cláusula gatillo”, describió la periodista.

Sobre los hospitales universitarios, puntualizó: “El proyecto original establecía actualización por inflación, pero el nuevo fija un monto: ochenta mil millones”. Jastreblansky señaló que la propuesta parte de una expectativa oficialista de desaceleración inflacionaria: “Surge de una expectativa optimista del Gobierno respecto a la inflación, que no va tan de la mano con el dato de enero, ese 2,9 % que encendió alarmas varias”.

El salario docente en la nueva ley contempla una suba del 12,3 %, escalonada en tres cuotas, y negociaciones paritarias trimestrales

En cuanto al salario docente, la periodista remarcó: “El proyecto original preveía actualización desde diciembre de 2023 y una paritaria cada tres meses. El nuevo texto también habla de paritaria trimestral, pero fija el aumento en 12,3 %, escalonado en tres cuotas”. Según Jastreblansky, “dentro de la ecuación, la mayor parte de los fondos tienen que ver con los salarios docentes y es lo que más moviliza a los gremios”.

Gremios en alerta y decanos divididos ante la nueva ley

La reacción sindical no se hizo esperar. “Los gremios están en pie de alerta, están diciendo: ‘Así las clases no van a empezar’”, advirtió Jastreblansky. La periodista señaló que, pese al conflicto, “no es que el Gobierno nunca desembolsó fondos para las universidades. Hubo momentos de movilización en la calle donde reasignó partidas presupuestarias, no por ley sino por resolución”.

El escenario, sin embargo, está lejos de la unanimidad. Jastreblansky subrayó: “Algunos decanos empiezan a ver con cierta simpatía esta idea de buscar una diagonal y que, con este proyecto del Gobierno, empiecen a normalizarse los fondos de las universidades. Dicen: ‘Algo es mejor que nada’, porque hasta ahora no hubo nada por todo este laberinto jurídico”.

Desde el plano legislativo, la periodista aclaró: “Ahora el Gobierno lo introdujo en extraordinarias, queda solo una semana. No creo que se llegue a sancionar, pero se empezaría a tratar para desarticular la conflictividad”.

El trasfondo político y el giro discursivo oficialista

Manu Jove remarcó al aire que la iniciativa implica un cambio de postura respecto a la estrategia previa del oficialismo: “Es la novedad de un gobierno propositivo en esta materia, después de dos años consecutivos de un Ejecutivo a la defensiva que rechazaba cualquier propuesta sobre este tema”. Según Jastreblansky, la política oficial buscó desarticular la imagen de antagonismo con la universidad pública: “En un momento se instaló que el Gobierno estaba en contra de la universidad pública y eso lo quiso desarticular. Hubo funcionarios que dijeron: ‘No estamos en contra’ y distintas mesas de negociación”.

La periodista recordó el impacto social de la movilización universitaria: “En la opinión pública había calado el tema, ¿se acuerdan lo masiva que fue la primera marcha? Todo aquel que pasó por la universidad pública estuvo ahí. Hay una consideración generalizada de que es algo que nos enorgullece como país”.

Sobre el cierre, Jastreblansky advirtió: “Ojo con los decanos que están un poco más cerca de la posición del Gobierno. Hay que ver si consiguen los votos de los aliados para que prospere el nuevo proyecto”.

