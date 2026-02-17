Política

Trasladaron a Alberto Samid desde Uruguay: “Estoy estable, pero sigo con el virus adentro”

Tras el reclamo de su familia contra el gobierno bonaerense, el empresario de la carne consiguió el vuelo sanitario desde Punta del Este para continuar con su recuperación. “Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es”, aseguró

El empresario argentino Alberto Samid, que en las últimas horas había sido internado de urgencia en Punta del Este, partió este martes desde el aeropuerto de Laguna del Sauce en un vuelo sanitario para ser atendido en Buenos Aires

El empresario argentino Alberto Samid fue trasladado de urgencia este martes desde Punta del Este hacia Buenos Aires en un vuelo sanitario, tras permanecer hospitalizado durante las últimas horas en el Sanatorio Cantegril.

Según confirmó el propio Samid a Montevideo Portal, el viaje se realizó luego del mediodía, cuando una ambulancia lo llevó directamente al aeropuerto de Laguna del Sauce. La preocupación por su estado de salud se había intensificado en las horas previas, a medida que surgían detalles sobre la complejidad de su cuadro.

El traslado de Samid se produjo en medio de un escenario de incertidumbre médica. El empresario, conocido como el “Rey de la Carne”, relató que fue inicialmente al médico por una infección urinaria, aunque el cuadro se agravó cuando los profesionales detectaron un virus en su sangre cuyo origen no lograron identificar. “Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, afirmó Samid antes de abordar el avión sanitario.

Samid explicó que se encontraba “mejor” y agradeció la atención recibida en Uruguay. Sin embargo, la urgencia del empresario por abandonar el país creció ante la falta de un diagnóstico certero y el riesgo que implica la presencia de un virus no tipificado. “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué m***** tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, cuestionó el empresario.

La esposa de Samid informó
La esposa de Samid informó que la complicación médica surgió tras detectar un virus sin origen claro, el cuadro incluyó valores sanguíneos alterados (Gastón Taylor)

El episodio comenzó a cobrar dimensión pública durante la madrugada del martes, cuando su esposa, María Scrafía, comunicó que la salud de Samid se había complicado. Según detalló, el empresario fue al médico por una infección urinaria, pero la situación se agravó al identificar el virus en sangre, catalogado como peligroso porque “no se sabe bien qué es”. Su esposa advirtió que Samid presentaba valores bajos de sangre, plaquetas y glóbulos blancos, lo que incrementó la preocupación y motivó el pedido de un traslado urgente.

La familia recurrió a un reclamo abierto en redes sociales, solicitando asistencia tanto a la Secretaría de Turismo de la Nación como al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En tanto, insistió en que hizo gestiones ante ambos organismos para obtener el traslado sanitario, sin obtener respuesta inicial. En sus propias palabras, publicadas en redes sociales, dijo: “Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”.

Las declaraciones públicas de Samid dejaron en evidencia una fuerte crítica a la falta de respuestas oficiales. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, expresó, sumando así un elemento de tensión institucional al episodio médico. En paralelo, su esposa insistía en la necesidad de un avión sanitario y advertía que la situación se agravaba con cada día que pasaba sin traslado.

Horas más tarde, el ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, aseguró en sus redes sociales: “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”.

En tanto, sobre algunos cuestionamientos en redes sociales, Kreplak sostuvo: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.

El traslado sanitario fue gestionado finalmente tras horas de incertidumbre. Samid arribó al aeropuerto de Laguna del Sauce en ambulancia, donde abordó el avión que lo llevó a Buenos Aires para continuar con el tratamiento y el diagnóstico en la capital argentina. A pesar del malestar expresado por la demora y la falta de respuestas, el empresario agradeció la atención médica recibida en Uruguay y destacó la urgencia del traslado.

