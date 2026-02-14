Política

Entre Ríos dio un aumento a su Policía para evitar un “efecto contagio” de Santa Fe

Se dispuso un suba de haberes para la fuerza de seguridad y el Servicio Penitenciario mientras la provincia vecina aún estaba convulsionada por el levantamiento de los uniformados en Rosario

Guardar
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.

La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.

El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.

Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.

Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.

En qué consiste el incremento

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.

Policía de Entre Ríos
Policía de Entre Ríos

Cuál es el panorama general de los salarios

Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.

“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.

“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.

Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.

Temas Relacionados

Rogelio FrigerioEntre RíosPolicíaAumento salarial

Últimas Noticias

Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año, tras el revés judicial que le mantuvo el uso de la tobillera electrónica

La ex presidenta salió al balcón para saludar a una murga de militantes. “¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, dijo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández

Cristina Kirchner hizo su primera

Aceleración oficialista en el Congreso: giro al “realismo libertario” y golpe al discurso anticasta

Las modificaciones al proyecto de reforma laboral generaron impacto en su propio público. Fueron gestos a “la” política, empezando por los gobernadores. Y también a los jefes sindicales

Aceleración oficialista en el Congreso:

Sin votos para rechazar la reforma laboral en Diputados, la oposición apuesta por ganar tiempo y desgastar al Gobierno

Opositores duros y dialoguistas ponen el foco en algunos artículos, como los cambios en las licencias y el Fondo de Asistencia Laboral. Si el texto sufre modificaciones, debe volver al Senado

Sin votos para rechazar la

Quiénes son los 15 prófugos buscados por los disturbios durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral

De los 17 identificados por el Ministerio de Seguridad Nacional, solo dos fueron detenidos. El listado

Quiénes son los 15 prófugos

Pablo Quirno se reunió con el canciller de Ucrania y defendió las negociaciones de paz impulsadas por Donald Trump

El canciller se reunió con su par ucraniano, quien destacó el respaldo argentino a la “soberanía e integridad territorial” de Ucrania

Pablo Quirno se reunió con
DEPORTES
El día que una lasaña

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Se agotaron en apenas tres días los 10 mil preservativos que fueron repartidos en la Villa Olímpica en los Juegos de Invierno

Denunciaron trampa en un partido de curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: el fuerte exabrupto

Un tenista argentino fue suspendido dos meses por apuestas y no denunciar un intento de soborno

TELESHOW
Los famosos festejan San Valentín:

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

Bizarrap estuvo como invitado en La Casita y mostró un número mágico que ilusiona con una colaboración con Bad Bunny

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno por sus dichos homofóbicos: “Creí que era gracioso”

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

INFOBAE AMÉRICA

El día que una lasaña

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Una película sobre la leyenda trágica de Bill Evans entra en competencia en el Festival de Berlín

Francia alertó que Vladimir Putin está “dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo”

Bukele posiciona a El Salvador como destino turístico regional con espectáculos masivos y el impulso de la seguridad