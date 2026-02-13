Política

Milei postergó su visita a Mendoza y planea viajar a Tucumán en marzo con el Tour de la Gratitud

El Presidente debió suspender su visita a la provincia cuyana para dar el presente en el Consejo de la Paz en Estados Unidos. La invitación al gobernador, Alfredo Cornejo, a integrar la delegación en su segundo viaje. El cronograma provincial

El presidente Javier Milei en la provincia de Tucumán

Los planes del Tour de la Gratitud, la instancia que diseñaron las autoridades de La Libertad Avanza para agradecer el respaldo del interior en las elecciones legislativas nacionales, fueron turbados por los compromisos internacionales que el presidente Javier Milei deberá afrontar al cierre de la semana próximo, cuando viaje por primera vez en este 2026 a Estados Unidos.

Tras la invitación del republicano Donald Trump al Consejo de la Paz, que se celebrará el 19 de febrero en Washington, el mandatario se vio obligado a cancelar su visita a Mendoza, programada para el 18 del mismo mes cuando recorrería la localidad de Maipú.

El desembarco respondía a la necesidad de consolidar a La Libertad Avanza de cara a los comicios municipales que disputarán en seis departamentos que renovarán sus Concejos Deliberantes el próximo 22 de febrero. Rumbo a las urnas, los libertarios cerraron alianza con el gobernador local Alfredo Cornejo y el PRO para competir de conjunto en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

La complicación en la agenda federal parece no complejizar los planes en el armado violeta, donde se esperanzan con imponerse en al menos tres de los seis departamentos. “En el único lugar en el que estamos obligados a ganar es en Luján de Cuyo, en el resto vamos más de punto que de banca”, confesó a este medio una voz del ecosistema respecto de las tierras que lidera actualmente el intendente Esteban Allasino del PRO.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Lo cierto es que en el cálculo estimado, la alianza con la fuerza local podría imponerse en San Rafeal y Luján de Cuyo, y hacer una buena elección en Maipú, de fuerte predominio peronista. Respecto de los tres departamentos restantes, los alfiles libertarios vaticinan escenarios más complejos, marcados por las presencia del “aparato municipal”.

Pese a haber cancelado la visita en agenda, las autoridades de La Libertad Avanza se esfuerzan por reprogramar la bajada a la provincia cuyana debido a los persistentes reclamos de la regional local que demanda la presencia del mandatario, pero también de la titular del partido, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con la visita en stand by, el mandatario hizo extensiva la invitación de gobernador radical, uno de los que más ingresos registró a Casa Rosada, a viajar a Estados Unidos con motivos de la Argetina Week, evento organizado para atraer inversiones, que se llevará adelante del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York.

Según supo este medio, el representante provincial confirmó asistencia, aunque no estará presente en la segunda etapa del viaje, cuando el mandatario asista al Palacio de la Moneda de Chile, el próximo 11 de marzo, donde se celebrará la ceremonia de traspaso de mando del reciente electo Antonio Kast.

El presidente Javier Milei recorre la ciudad de Mar del Plata en el marco del Tour de la Gratitud (Jose Tetty)

Asimismo, además de agradecer, el Tour de la Gratitud aspira a que la marca haga pie en el interior del país en la campaña por la reelección del libertario rumbo a 2027. A diferencia del primer tramo de su mandado, en el que se movió poco por el interior, Javier Milei aspira a mostrarse en todas las provincia posibles para establecer contacto con la gente.

Como cada mes desde enero, el partido que conduce la menor de los Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene en mente una nueva recorrida en el interior. Para el tercer mes, la provincia elegida es Tucumán.

El mandatario aprovechará el evento que convoca la Fundación Federalismo y Libertad, que lleva al candidato a legislador Manuel Guisone como director de formación, el día 19 de marzo. Allí, se mostraría escoltado del referente libertario local, quien supo ser el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Hasta hoy, no hay previstas actividades partidarias con el mandatario, aunque podrían coordinarse más cerca del evento. La última visita de las autoridades del Ejecutivo data de octubre pasado, en la previa a los comicios de medio término.

Aún sin fecha, en el campamento libertario están al tanto de la necesidad de antender la demanda de los propios y visitar La Pampa, una de las pocas provincias que quedó afuera del cronograma establecido para la campaña electoral del 2025.

