Política

Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial

Los trabajadores del sector recibirán un nuevo incremento salarial para el primer mes del año que está en sintonía con el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además, se definió el monto mínimo que percibirán por el Día del bancario

Guardar
Los empleados bancarios recibieron otro
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial equivalente a la inflación (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.

Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.

Sergio Palazzo, titular de la
Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria (Foto: Maximiliano Luna)

El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.

Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.

Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.

Daniel Yofra, líder de la
Daniel Yofra, líder de la Federación de Aceiteros

De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.

Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.

En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.

Héctor Daer, secretario general de
Héctor Daer, secretario general de FATSA

Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.

Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.

Armando Cavalieri, titular de FAECYS
Armando Cavalieri, titular de FAECYS

Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.

El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.

Temas Relacionados

Asociación BancariaSergio PalazzoParitariasSalariosInflaciónSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma Penal Juvenil: cómo funciona el sistema escalonado de sanciones para menores

El nuevo régimen reemplaza la lógica de castigo automático por un esquema gradual: prioriza la reparación y el servicio comunitario, y limita la prisión a los delitos más graves. En Infobae al Regreso, explicaron paso a paso cómo operará este sistema en la justicia argentina

Reforma Penal Juvenil: cómo funciona

“El primo de Pampita”: fuerte cruce entre Grabois y un diputado que lo acusó de instigar a la violencia en la marcha contra la reforma laboral

El contrapunto entre ambos legisladores se dio en el marco de la sesión en la que la Cámara de Diputados debate la una baja en la edad de imputabilidad

“El primo de Pampita”: fuerte

Kicillof se mostró con la cúpula policial e intendentes en medio del debate por ley penal juvenil

El gobernador bonaerense estuvo en la apertura del “Congreso Provincial de Seguridad”. Cruzó a Milei por el desfinanciamiento a las políticas de seguridad. “Con lo que pagan de intereses de deuda, equiparan los salarios de todas las fuerzas”, planteó tras la revuelta policial en Rosario

Kicillof se mostró con la

“El principal responsable de que la gente no pudiera movilizarse es la CGT”: Luca Bonfante, referente del PTS, tras los incidentes en el Congreso

El dirigente de Juventud del PTS analizó en Infobae a la Tarde los hechos frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral. Cuestionó el accionar de Patricia Bullrich, reclamó protocolos sindicales para detectar infiltrados y pidió un paro general ante el malestar social

“El principal responsable de que

LLA busca acelerar la reforma laboral en Diputados pero suma dificultades con los aliados: los cambios que le reclaman

Intentó llamar a la comisión en los feriados de carnaval, pero no pudo “presionar” a los bloques dialoguistas. El PRO reclama cambios y el oficialismo los niega para que el proyecto no regrese al Senado

LLA busca acelerar la reforma
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Chechu Bonelli paso por Infobae

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador