Política

El texto completo de la reforma laboral que aprobó el Senado tras las modificaciones, punto por punto

El proyecto con media sanción redefine normas centrales del derecho del trabajo y altera disposiciones vigentes a través de decenas de artículos que ahora deberán ser analizados por la Cámara baja

Guardar

El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional luego de introducir modificaciones sobre 58 artículos del régimen laboral. El texto votado redefine aspectos centrales del derecho del trabajo, desde la forma de negociar convenios colectivos hasta la organización de la jornada, el sistema indemnizatorio, la registración laboral y la vigencia de estatutos sectoriales. A continuación, el detalle artículo por artículo de los cambios incluidos en la ley.

Los primeros artículos del proyecto modifican el régimen de negociación colectiva. Se establece que los convenios celebrados en el ámbito de la empresa prevalecen sobre los convenios de nivel superior, ya sean sectoriales, regionales o nacionales. El texto dispone que la negociación debe realizarse en el ámbito más cercano a la realidad productiva, habilitando acuerdos por empresa o por establecimiento, siempre dentro del marco de la actividad. Al mismo tiempo, se mantiene el principio de interpretación más favorable al trabajador y el carácter de orden público de los derechos laborales básicos.

Dentro de este capítulo, la reforma introduce cambios en la vigencia de los convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad automática e indefinida y se dispone que los convenios pierdan vigencia una vez vencido el plazo pactado, salvo acuerdo expreso de prórroga entre las partes. El texto establece que, vencido el convenio, rigen las condiciones del nuevo acuerdo o, en su defecto, las normas generales aplicables.

Otro bloque de artículos modifica disposiciones vinculadas a la jornada laboral. La ley incorpora el sistema de banco de horas, que permite distribuir la jornada de trabajo de manera flexible a lo largo de un período determinado. Las horas trabajadas en exceso en determinados días pueden compensarse con menos horas en otros, sin que ello implique automáticamente el pago de horas extras, siempre que se respeten los límites legales y lo acordado en la negociación colectiva.

En relación con la jornada, el proyecto introduce también el concepto de salario dinámico, que habilita esquemas de remuneración variables vinculados a productividad, rendimiento o resultados, conforme lo establezcan los convenios colectivos o acuerdos específicos. El texto no elimina el salario básico ni los pisos salariales, sino que incorpora esta modalidad como complemento posible.

La reforma incluye modificaciones en materia de vacaciones. Los artículos alcanzados habilitan esquemas de fraccionamiento del período vacacional, de acuerdo con lo que establezcan los convenios colectivos o los acuerdos entre las partes. El texto mantiene el derecho al descanso anual, pero flexibiliza la forma de otorgamiento, con el objetivo de adecuarlo a las necesidades productivas y organizativas de cada actividad.

Otro conjunto de artículos aborda el régimen indemnizatorio. La ley ratifica el sistema de indemnización por despido equivalente a un salario por año trabajado, descartando su eliminación. Al mismo tiempo, se incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un instrumento destinado a cubrir contingencias laborales e indemnizaciones. El fondo funciona como un mecanismo de previsión para los empleadores y no sustituye el derecho del trabajador a percibir la indemnización correspondiente.

Sesión Senado
Sesión Senado

En materia de litigiosidad laboral, el texto modifica disposiciones vinculadas a la previsibilidad de los juicios. La reforma establece criterios más claros para la determinación de montos indemnizatorios y busca reducir la discrecionalidad judicial en la aplicación de multas y sanciones, sin eliminar el acceso a la vía judicial ni los derechos del trabajador a reclamar.

La ley también introduce cambios en la registración y fiscalización del trabajo. Varios artículos establecen un sistema de registración laboral unificado y digital, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo esquema centraliza la información y el control en el ámbito nacional y modifica el régimen de competencias concurrentes que hasta ahora compartían la Nación y las provincias en materia de inspección laboral.

Otro capítulo relevante es el referido a los estatutos profesionales. El texto aprobado dispone la derogación de una serie de estatutos sectoriales anteriores a la Ley de Contrato de Trabajo, con una entrada en vigencia diferida. Entre los regímenes alcanzados se incluyen estatutos históricos de distintas actividades. La reforma no establece nuevos estatutos en reemplazo, sino que remite a la aplicación del régimen general del derecho laboral.

La reforma también modifica artículos vinculados a los aportes sindicales. La cuota sindical pasa a ser voluntaria y requiere autorización expresa del trabajador. El texto mantiene el sistema de representación sindical y no introduce cambios en el financiamiento de las obras sociales sindicales.

En otro bloque, la ley incorpora disposiciones sobre trabajo en plataformas digitales. Los artículos alcanzados reconocen la existencia de estas modalidades de trabajo y habilitan la regulación específica mediante convenios colectivos, sin establecer un encuadre único obligatorio. El texto deja en manos de la negociación colectiva la definición de derechos y obligaciones según cada actividad.

Finalmente, la reforma incluye artículos vinculados a licencias y tareas de cuidado, que incorporan principios de corresponsabilidad y amplían el marco para futuras regulaciones sobre licencias parentales y familiares, cuya implementación queda sujeta a acuerdos colectivos y normas complementarias.

El proyecto aprobado por el Senado reúne así modificaciones sobre 58 artículos de la legislación laboral vigente y ahora queda a consideración de la Cámara de Diputados, que puede introducir cambios al texto antes de su eventual sanción definitiva.

Temas Relacionados

SenadoReforma laboralCámara de DiputadosCongreso de la NaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo

La ministra de Seguridad informó que en el operativo se detuvieron a 71 personas. Aún no se identificaron a los que tiraron bombas molotov durante el tratamiento de la reforma laboral

El Gobierno prepara la denuncia

Diputados debate la Reforma Penal Juvenil, en vivo: últimas noticias sobre la baja de la edad de imputabilidad

El proyecto impulsado por el oficialismo propone modificar el régimen vigente y fijar la imputabilidad penal a partir de los 14 años

Diputados debate la Reforma Penal

Leila Gianni habló de su posteo viral: “Es una foto en bikini, no tiene nada de malo”

La concejala libertaria de La Matanza explicó las razones detrás del posteo que tuvo repercusión en redes. “No soy provocadora”, afirmó. Además, reiteró su crítica a la gestión de Espinoza en relación a los microbasurales: “A todo le pone gomas”

Leila Gianni habló de su

“Cordones cuneta”: la chicana de Manuel Adorni a una diputada de Grabois por la reforma

La legisladora Natalia Zaracho apuntó contra los senadores que avalaron el proyecto oficialista, lo que provocó la reacción del jefe de Gabinete

“Cordones cuneta”: la chicana de

Un abogado laboralista anticipó que la reforma provocará conflictos en las empresas

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Julián de Diego analizó la media sanción en el Senado, destacó la necesidad de modernizar el marco legal y advirtió sobre posibles tensiones judiciales

Un abogado laboralista anticipó que
DEPORTES
El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

TELESHOW
Evelyn Botto, la relación abierta

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

La impotencia de Sergio Lapegüe tras el violento robo a su madre de 90 años: " Le pegaron, la maltrataron”

INFOBAE AMÉRICA

Corte Constitucional admitió demandas contra

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva

Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo

CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en Panamá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras