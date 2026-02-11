Política

Javier Milei aseguró que Donald Trump es “un ejemplo de coraje y liderazgo”, tras haber capturado a Nicolás Maduro

El presidente recibió el Premio a la Libertad Económica y celebró los acuerdos firmados entre ambas naciones. “Tengo la esperanza de que el modelo de la libertad se replicará en todo nuestro continente”, auguró

Luego de que Javier Milei fuera distinguido con el Premio a la Libertad Económica, el presidente envió un mensaje a la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, celebrada en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump. Así, aprovechó la ocasión para destacar el papel del mandatario de Estados Unidos ante la “inoperancia e inacción” de los organismos multilaterales internacionales.

Tras lamentar no haber podido viajar hacia el país norteamericano para recibir el galardón en primera persona, el jefe de Estado argentino manifestó su agradecimiento a la invitación para formar parte del Board of Peace, una iniciativa impulsada por Trump que busca garantizar la paz y la seguridad ante la inacción de organismos multilaterales.

“Un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”, afirmó Milei, en alusión a la intervención en Venezuela realizada a principios de enero de este año.

En contraposición, catalogó al líder del régimen chavista como “un tirano que no solo hundió a sus pies en la miseria más abyecta, sino que encabezó un régimen sangriento donde la muerte y la tortura estaban a la orden del día”. Y sostuvo: “Fue necesario corregir el rumbo en materia geopolítica”

Javier Milei celebró la caída del dictador Maduro

En este sentido, el presidente apuntó que “gobiernos pasados decidieron hacer una causa común con dictaduras socialistas de todas partes del mundo, traicionando aquellos principios por los que pelearon y murieron nuestros libertadores”. No obstante, remarcó el rumbo de su administración al “volver a donde pertenecemos, a Occidente, junto a los Estados Unidos, Israel y el resto del mundo libre”.

“Luego de deambular hacia el precipicio, celebramos que Occidente esté recuperando sus valores bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Tengo la esperanza de que el modelo de la libertad se replicará en todo nuestro continente, hasta que el socialismo pase a ser apenas solo un mal recuerdo”, profundizó Milei.

En otro de los puntos centrales del mensaje, el jefe de Estado destacó el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos. Tras recordar que hace dos décadas el gobierno argentino había rechazado un tratado de libre comercio con ese país, aseguró que se habría tratado del inicio de un período negativo para la Argentina.

Ahora, afirmó que su administración buscará potenciar la relación bilateral y facilitar la reinserción del país en el comercio internacional.“Creemos que el comercio es la mejor vía hacia la paz y la prosperidad. No le tememos a la apertura, porque sabemos el valor que tienen para ofrecer al mundo los argentinos cuando se liberan de las cadenas que lo atarraban”, señaló.

Nota en desarrollo

