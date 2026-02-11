Gabriel Bornoroni habló sobre el debate de la reforma laboral: “Está todo encaminado para que podamos aprobarla”

El diputado nacional por La Libertad Avanza expresó en Infobae en vivo que ya el oficialismo ya tiene los números para el dictamen sobre la ley

En la antesala de una votación clave que mantiene en vilo al Congreso, Gabriel Bornoroni, el presidente de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, aseguró que “está todo encaminado” para que se pueda aprobar la reforma laboral. Durante una entrevista con Infobae al regreso, el diputado explicó que el dictamen sobre el proyecto debe emitirse diez días antes de la finalización de las sesiones extraordinarias, aunque admitió que aún resta definir si los tiempos alcanzan o si será necesario recurrir a las sesiones ordinarias.

El legislador cordobés remarcó que su labor se centra en “tener el número para los dictámenes y después ir al recinto”. Puso como ejemplo la inminente discusión sobre la ley penal juvenil, que será tratada próximamente. Bornoroni aseguró: “Para dictamen ya tenemos los números. Si ya tenemos los números, obviamente que nos están diciendo que queremos ver qué viene del Senado, porque va a venir con modificaciones”. Explicó que el bloque aguarda con atención las correcciones que introducirá la Cámara Alta, y que, una vez conocidas las certezas sobre esos cambios, el dictamen podría salir rápidamente.

En ese contexto, Bornoroni insistió en que la prioridad será alcanzar un consenso entre los diputados para que comprendan que el texto proveniente del Senado representa “la mejor ley que hoy podemos darle a los argentinos”. De acuerdo con el legislador, este proyecto responde a un reclamo concreto: “Le están pidiendo el 50% de los trabajadores que están en la informalidad”.

Asimismo, el diputado subrayó que el pedido de modernización proviene principalmente de quienes permanecen fuera del sistema formal de empleo, un segmento que, según sus palabras, carece de derechos laborales y busca acceder a la formalidad. “Cuando uno habla de una modernización de ley, cree que hay un grupo de personas que la está pidiendo y la están pidiendo los que están en la informalidad”, sostuvo Bornoroni.

El legislador argumentó que la legislación vigente, con medio siglo de antigüedad, no logró reducir la informalidad. Desde su óptica, la actual ley resulta “fallida” porque no ha permitido que los trabajadores accedan masivamente a la formalidad. “Hace prácticamente cincuenta años está esta ley y tenemos este conjunto de trabajadores que están en la informalidad, esta ley está fallando, es fallida, es una ley fallida. Bueno, algo hay que hacer”, expresó en la entrevista con Infobae al regreso.

Bornoroni afirmó que la nueva reforma busca corregir esas deficiencias mediante una modernización, para lo cual se conformó una mesa de trabajo que incluyó a sindicatos, legisladores, trabajadores y empresarios.

En su doble rol de empresario PYME y abogado, Bornoroni describió los obstáculos que perciben los empleadores a la hora de contratar. “No van a tener miedo en contratar. Vos ahora, agarrá, te va una carnicería, verdulería, y lo ve al dueño laburando. Y dice: Che, ¿por qué no pone un empleado si estás full? y te responde que le hace juicio y le saca todo. Tienen miedo de contratar”, relató.

Según el legislador, el temor a la llamada “industria del juicio” desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo, y la reforma apunta a dotar de mayor claridad a la normativa para evitar demandas excesivas. “En las demandas laborales, tenés reclamos de trescientos millones de pesos que le llegan a una carnicería por un empleado que estuvo 6 meses”, ejemplificó Bornoroni.

El Gobierno asegura tener los números para sacar la media sanción de la reforma laboral (RS Fotos)

El diputado sostuvo que la reforma favorecerá que “los empleadores van a dejar de tener miedo y los trabajadores van a estar tranquilos que van a estar dentro de la formalidad”. Según su visión, el actual sistema no garantiza que la totalidad de los trabajadores acceda a los derechos que otorga la ley. “Esos derechos que se dicen que son retrocesos, este cincuenta por ciento de trabajadores no tiene derechos. ¿Cuál es el derecho de esos trabajadores si no tienen nada? Están en negro. Ellos quieren estar en blanco, quieren entrar al sistema, quieren trabajar en un sistema que los contenga y que tengan los mismos derechos que el otro cincuenta que está en blanco”, argumentó.

En otro tramo, Bornoroni se refirió a los mecanismos de distribución salarial y los descuentos que enfrentan los empleados. El diputado señaló que la mitad del salario de un trabajador termina absorbida por contribuciones y deducciones. “Si un trabajador cobra un millón de pesos en el bolsillo, 500.000 van al sindicato, obra social. Y eso no se modificó”, remarcó. Además, mencionó que los convenios colectivos de trabajo contemplan una multiplicidad de ítems que dificultan la liquidación de sueldos y terminan afectando el ingreso neto de los empleados.

“Los convenios colectivos tienen un sinnúmero de ítems que, cuando vos te pones a hacer el contador, te hace la liquidación, va una monedita para acá, uno de esos lugares. Y lo termina pagando el trabajador, porque podría el trabajador esa plata tenerla en el bolsillo. La paga el empleador, pero esa plata podría ser del trabajador”, concluyó.

El diputado cordobés Gabriel Bornoroni

Infobae te acompaña cada día en YouTube y en la FM 97.1 con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae