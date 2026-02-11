Política

De qué murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Su fallecimiento fue confirmado por la senadora Juliana Di Tullio durante el debate de la reforma laboral en el Senado

El fallecimiento de Sandra Mendoza, dirigente central del Partido Justicialista chaqueño, generó conmoción en el ámbito político nacional y provincial. La noticia fue confirmada en el Senado por Juliana Di Tullio, quien interrumpió el debate de la reforma laboral para anunciar la pérdida. “El fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados”, expresó la senadora, marcando el impacto que la noticia tuvo entre los legisladores. La sesión se detuvo para rendirle homenaje con un minuto de silencio.

Mendoza, de sesenta años, había sido internada en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires después de atravesar un cuadro de salud sumamente delicado. Su estado se agravó en los últimos días y permaneció en terapia intensiva entubada, bajo vigilancia estricta y con pronóstico reservado. Personas de su entorno detallaron que la dirigente sufrió una lesión en las vértebras que le provocó daños en la médula espinal, lo que se sumó a las complicaciones derivadas de una diabetes de larga data. Según informaron fuentes cercanas citadas por Infobae y Diario Chaco, Mendoza estuvo aproximadamente tres días sin aplicarse la insulina necesaria, lo que empeoró su situación clínica. Pese a los esfuerzos médicos y el acompañamiento familiar, no logró recuperarse.

La dirigente, nacida en Presidencia Roque Sáenz Peña el 20 de abril de 1963, fue la cuarta hija de Guillermo Mendoza, ex ministro de la Suprema Corte provincial, y de Tita Fernández. Se formó como kinesióloga en la Universidad Nacional del Nordeste, donde comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Fue en ese espacio donde conoció a Jorge Capitanich, con quien contrajo matrimonio en 1990 y tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina. El vínculo con Capitanich, ex gobernador del Chaco, se disolvió en 2009.

Su trayectoria política se extendió por más de tres décadas y estuvo signada por el compromiso con la salud pública y los derechos sociales. Mendoza inició su labor como diputada provincial y luego asumió funciones en la Casa de la Provincia de Chaco en Buenos Aires. En 2007 fue designada ministra de Salud de la provincia, cargo desde el cual promovió políticas de accesibilidad y mejoras en la red sanitaria, incluyendo un plan para universalizar rampas y optimizar los espacios públicos. Ese mismo año resultó electa diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV), banca que renovó en 2013.

Durante su paso por el Congreso, Mendoza impulsó proyectos orientados a la seguridad y la protección de la infancia, como la incorporación del “agente encubierto” en la Ley 26.388 de Delitos Informáticos para combatir la pedofilia. En ese sentido, señaló en su momento que la modificación “cambió el panorama legal, pero no le puso freno a la pedofilia”. También presentó iniciativas para reconocer la labor docente, garantizar opciones aptas para celíacos en locales gastronómicos y promover tarifas diferenciadas para centros culturales.

Entre sus propuestas legislativas más destacadas figura la introducción del femicidio en el Código Penal y su participación en la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Su gestión estuvo orientada a la inclusión social y la ampliación de derechos para los sectores más vulnerables.

El fallecimiento de Mendoza fue acompañado por manifestaciones de pesar desde todos los sectores políticos. El Partido Justicialista de Chaco emitió un comunicado en el que valoró su compromiso y trayectoria, además de expresar su acompañamiento a sus hijas. El gobernador Leandro Zdero también se pronunció en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Diputada Mandato Cumplido Sandra Mendoza. Más allá de las diferencias políticas, su paso por la vida pública forma parte de la historia institucional del Chaco. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó su mensaje en la red social X y definió a Mendoza como una “gran compañera” y “guerrera de la vida”. Su influencia trascendió los cargos ocupados, consolidándose como referente de movimientos de mujeres y militancia peronista en la provincia, con una presencia activa incluso tras finalizar su mandato legislativo.

La partida de Sandra Mendoza deja una marca en la historia política del Chaco y el justicialismo, reflejada en el reconocimiento de colegas, adversarios y referentes de distintos espacios, que destacaron el esfuerzo y la dedicación con los que desempeñó su labor pública.





