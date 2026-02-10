Política

Reforma laboral: un repaso por los 90 proyectos presentados desde 2002 y las claves del debate actual en el Senado

La modernización laboral y la posibilidad de una reforma integral volvieron al centro de la escena en Infobae al Regreso. El análisis incluyó el recorrido histórico de los proyectos enviados al Congreso y el delicado entramado de votos en la Cámara Alta

Guardar
Cristina Fernández de Kirchner lideró la etapa con mayor sanción de leyes laborales, principalmente centradas en la formalización y movilidad jubilatoria

En Infobae en vivo, el equipo abordó la reforma laboral a partir de un dato revelador: entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de ley en materia laboral, pero solo 35 lograron aprobación. “Eso significa que casi de cada 10 proyectos, 4 se aprobaron en materia de legislación laboral”, puntualizó Malena de los Ríos, apoyándose en un relevamiento de Directorio Legislativo.

Durante el intercambio con el staff de Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, se remarcó la dificultad histórica para avanzar en una transformación estructural. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron la mayor cantidad de leyes que se sancionaron. Hay que hacer un apartado: lógicamente, teniendo un Congreso con las mayorías, era mucho más fácil poder pasar esos distintos proyectos”, explicó de los Ríos. Los datos permitieron comparar la performance de cada gestión desde la vuelta de la democracia, resaltando la fragmentación normativa del sistema laboral argentino.

Noventa proyectos laborales y un sistema sin reforma estructural

La periodista repasó el sentido y la dimensión de los cambios legislativos: “Una cosa es la modernización, que estamos hablando de un paquete mucho más grande, pero ¿qué ha pasado en la historia desde el 2002 en adelante con los proyectos laborales que han presentado los ejecutivos?”. Los datos muestran que la mayoría de las iniciativas aprobadas no configura una reforma integral, sino modificaciones parciales: “90 proyectos presentados, 35 aprobados, casi 4 de cada 10 se aprobaron a través del Congreso, enviado por el Ejecutivo”.

Entre 2002 y 2026 se
Entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de reforma laboral en Argentina, pero solo 35 recibieron aprobación en el Congreso

El informe señaló que la gestión de Javier Milei impulsó dos proyectos: “La modernización laboral, que fue impulsada en diciembre del 2025, no obtuvo la media sanción del Senado, pero sí lo que obtuvo fue el dictamen”. De los Ríos detalló que “Patricia Bullrich confirmó en conferencia la negociación de 28 artículos”, estableciendo un fondo diferencial para grandes empresas y pymes en los nuevos Fondos de Asistencia Laboral. “Lo que discutían es: no puede ser un 3% para todos. Esto decía la oposición dialoguista: no tiene la misma posibilidad de solvencia una empresa mediana o chica frente a una grande”, precisó.

El relevamiento histórico mostró que durante la presidencia de De la Rúa se presentaron 13 proyectos y solo uno fue aprobado; bajo el mandato de Duhalde, ocho presentados y uno aprobado; con Néstor Kirchner, 37 presentados y cinco aprobados; y en la era de Cristina Fernández de Kirchner, 14 presentados y nueve aprobados, muchos enfocados en la regularización del empleo informal y la movilidad jubilatoria.

El Senado, los votos clave y la estrategia oficialista

Gonzalo Aziz reconstruyó el conteo de votos decisivo para el futuro de la reforma. “Hoy La Libertad Avanza tiene 20 senadores. Algunos dicen: ‘No, tiene veintiuno’, porque lo cuentan a Luis Juez. 20+1, 21. Vamos a sumar a 10 senadores de la Unión Cívica Radical, que según expresaron esta tarde, acompañarán el desafío que tiene el Gobierno de votar esta reforma laboral en el Senado”.

El armado político se completa con apoyos provinciales: “Dos senadores que responden al gobernador Hugo Passalacqua en Misiones, dos de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, Flavia Royón por Salta, una senadora del gobernador Rolo Figueroa en Neuquén, y otra de Ignacio Nacho Torres en Chubut”, enumeró Aziz. Además, se espera el respaldo de los tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas y la senadora Beatriz Ávila. “El total que tenemos hasta ahí con este poroteo da que hay 44 senadores que mañana, si no hay ninguna sorpresa de último momento, van a acompañar tanto el quórum como la votación en general”, anticipó.

Patricia Bullrich confirmó la negociación
Patricia Bullrich confirmó la negociación de 28 artículos clave, incluyendo diferencias para grandes empresas y pymes en los fondos de asistencia laboral

El Gobierno apuesta a extender las sesiones extraordinarias hasta el primero de marzo, buscando que “el presidente de la Nación dé su discurso inaugural con la reforma laboral sancionada en el Congreso argentino”.

La informalidad y los límites de la reforma en el empleo

La mesa de Infobae al Regreso profundizó en los desafíos estructurales del mercado laboral. El 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, según estimaciones citadas en el programa. “La idea es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y vas a tener una recaudación mucho más amplia y hasta incluso, eh, también para las cuestiones, por ejemplo, previsionales”, sostuvo de los Ríos.

Matías Barbería aportó que “alrededor del 89% del empleo se genera en pymes”, mientras que “el ochenta por ciento de la recaudación es a través de once mil empresas”. El debate dejó en claro que ninguna reforma garantiza, por sí sola, la creación de trabajo registrado: “Lo que podría llegar a tener como efecto positivo en caso de ser exitosa, es que el trabajo de baja productividad, el trabajo pyME, que suele ser el que está en negro, pueda regularizarse simplemente, pueda directamente contratarse dentro de la ley”.

Diego Iglesias planteó la pregunta de fondo: “¿Esta reforma laboral tiene algún punto que beneficie a los trabajadores? Directamente, eh. El día de mañana me dirán: ‘No, sí, probablemente esta reforma va a generar empleo, genuino, es decir, trabajadores registrados en blanco’. Eso está por verse, es contrafáctico. Yo pondría un signo de interrogación, pero ojalá que eso suceda”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Quema de gomas y “sirenazos” en Santa Fe: se agrava el conflicto entre la policía y el Gobinero provincial

La fallida reunión entre funcionarios y los delegados de los agentes pone en jaque la mesa de diálogo para destrabar el conflicto. Hay temor por un efecto contagio en otras provincias

Quema de gomas y “sirenazos”

Jorge Macri defendió la reforma laboral y aseguró: “Da un marco de mayor certeza al nuevo empleo”

El Jefe de Gobierno porteño también apoyó la baja de la edad de imputabilidad: “Creo que lo que hay que analizar es el tipo de delito que se comete”

Jorge Macri defendió la reforma

Mariano Recalde cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Le baja los derechos a los trabajadores”

El senador de Fuerza Patria advirtió que la iniciativa que propone el Ejecutivo elimina normas de protección para los trabajadores, reduce el alcance de licencias y modifica de manera integral la estructura de indemnizaciones

Mariano Recalde cuestionó la reforma

LLA hizo valer su número y se quedó con las presidencias en las comisiones constituidas de Diputados

El oficialismo, acompañado por aliados, se hizo de las 9 comisiones para extraordinarias. Críticas de los bloques opositores que denuncian falta de participación

LLA hizo valer su número

La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que alivian a las obras sociales y mantienen las cuotas solidarias

El Gobierno eliminó algunas limitaciones para el financiamiento de los gremios vía convenio colectivo, pero mantuvo condicionamientos. Qué otras modificaciones son cruciales para el poder sindical

La CGT logró cambios clave
DEPORTES
Brilló en la Premier, fue

Brilló en la Premier, fue verdugo de la Argentina de Messi y hoy se destaca como actor: “Quiero ser villano de James Bond”

Así es la sorprendente tecnología detrás de la ropa que protege a los atletas olímpicos en Milán y Cortina d’Ampezzo

Malestar en los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas: “Se parten en dos”

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

TELESHOW
Se conoció el nombre del

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Tras la queja de Mirtha Legrand, el intendente de Villa Cañás contó por qué decidió dejar exhibida la polémica estatua

Moria Casán habló sobre la relación de Sofía Gala y Fito Páez y les dio un consejo: “No pretendan que la gente no se interese”

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

Daniela Celis aclaró una falsa imputación penal que la vincula a una causa de apuestas ilegales

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Venezuela recibió

El Parlamento de Venezuela recibió a familiares de presos políticos en medio de los cuestionamientos a la ley de amnistía

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

El lado desconocido de las moscas: cómo ayudan a proteger el ambiente y la salud humana

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña