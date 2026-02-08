Manuel Adorni: “Con 43% de informalidad, el kirchnerismo y la CGT defienden tener trabajadores sin derechos”

“No hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento. La retórica de la CGT y el kirchnerismo sólo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos”, afirmó Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en la antesala del debate parlamentario que definirá el futuro del proyecto que aborda el principal objetivo político del oficialismo. La discusión llegó en una semana atravesada por polémicas como la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, el enfrentamiento con Techint, la relación con los medios.

En diálogo con Infobae en Casa Rosada, Adorni cuestionó la defensa de la industria nacional como bandera de desarrollo y atribuyó el atraso económico a un sistema proteccionista. “El gran modelo empobrecedor de la Argentina en los últimos cuarenta años ha sido esta bandera de la industria nacional, que ha obligado a los argentinos a pagar las cosas cuatro veces lo que valen en el mundo”, sostuvo, anticipando una agenda de reformas que buscará consolidar una apertura de la economía y recortar privilegios históricos.

El presidente Javier Milei y Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros, en el Salón Blanco de la Casa Rosada

En el transcurso de la entrevista, el funcionario respondió a la polémica por la nueva cuenta oficial dedicada a desmentir noticias que el Gobierno considera falsas, mencionó la crisis en el sector textil a raíz de los reclamos, entre otros, de la influencer Marixa Balli, y se permitió una definición personal sobre el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Son los tipos que no deberían morir nunca”. También, anticipó que el Gobierno va a cambiar el nombre de la Televisión Pública. ¿Por demasiado kirchnerista?, le preguntó Infobae y respondió: “Puede ser”.

Adorni presentó el acuerdo con Estados Unidos como un hito para la inserción internacional de la Argentina, y subrayó que beneficiará a las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires, así como a los 47 millones de argentinos. Defendió la apertura comercial como única vía para el desarrollo, rechazó el temor a la competencia y aclaró que ese entendimiento no impone restricciones al comercio con China, al sostener que “no hay nada que implique en el acuerdo que el comercio con China pueda verse o tenga la obligación de verse resentido”.

Manuel Adorni habló sobre la polémica con el sector textil y las declaraciones de Marixa Balli

Frente a la renuncia de Marco Lavagna, a la conducción del INDEC, Adorni explicó que la decisión de sostener el índice de inflación vigente responde a la necesidad de preservar la comparabilidad de los datos y evitar cualquier sospecha de manipulación. Relató que el presidente “nunca estuvo de acuerdo” con modificar la metodología mientras la inflación siga siendo un problema estructural, y apuntó que la canasta de consumo propuesta para el nuevo índice ya había quedado desactualizada tras la pandemia. Evitó referirse a las especulaciones sobre el rol de Sergio Massa como posible jefe político de Lavagna: “Es un tema para preguntar a él. Me excede y no me consta”, afirmó, y sostuvo que la salida fue una consecuencia directa de diferencias técnicas con el Ejecutivo.

Adorni defendió la reforma laboral como la herramienta central para revertir décadas de informalidad y destrucción del empleo en la Argentina. Sostuvo que el nuevo marco legal está diseñado para incentivar la contratación, flexibilizar las relaciones laborales y poner fin a un sistema que, según remarcó, “condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos”. Destacó que la actualización de las normas permitirá crear empleos de manera masiva y generar un círculo virtuoso de inversión y crecimiento.

El jefe de Gabinete cuestionó con dureza a la CGT y al kirchnerismo, a quienes atribuyó una defensa de intereses propios antes que de los trabajadores. Desestimó los argumentos que advertían sobre la pérdida de derechos y atribuyó el rechazo a la protección de privilegios: “Excepto que el argumento sea: me tocan la mía, ¿no? Me tocan mis propios intereses. Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón”, disparó, y aseguró que la reforma —lejos de destruir empleos— apunta a adaptarse al siglo XXI y superar “leyes de mitad del siglo XX, con convenios colectivos de trabajo de la dictadura”.

El ping pong con Manuel Adorni. De Javier y Karina Milei, a Cristina, Macri y Paolo Rocca

Sobre la baja de la edad de imputabilidad, Adorni sostuvo que el Gobierno aceptó fijarla en catorce años como resultado de un consenso parlamentario, aunque la propuesta original era trece, y consideró que “catorce sigue siendo mejor que dieciséis”. Confió en que el Congreso avanzará tanto con esta reforma como con la reforma laboral y la Ley de Glaciares, ya sea en sesiones extraordinarias o en el período ordinario a partir del 1° de marzo. Aclaró que el eventual traspaso del debate a la próxima etapa legislativa no sería una derrota para el oficialismo, sino parte de los tiempos propios del Congreso.

El conflicto con Techint y las críticas de Paolo Rocca expusieron la decisión del Gobierno de no intervenir en defensa de empresas nacionales cuando el resultado es un sobrecosto para la sociedad. Adorni respaldó el tono de Javier Milei y rechazó que haya habido agresividad: subrayó que la verdadera polémica es que, durante décadas, el modelo de “industria nacional” obligó a los argentinos a pagar hasta un cuarenta por ciento más por productos como los tubos, en comparación con los precios internacionales. Señaló que el resultado de la licitación —que ganó una empresa india por ofrecer el precio más bajo— marca un cambio de época y responde a la necesidad de terminar con prácticas de connivencia entre empresarios, sindicatos y funcionarios.

En este sentido, el jefe de Gabinete cuestionó la lógica de acudir al Estado para revertir resultados adversos en el mercado y atribuyó el atraso económico a un esquema de favores y privilegios. “Eso era un modelo donde, cuando vos perdías una licitación, tenías un teléfono a dónde acudir para corregir esa pérdida. Es una sensación”, al tiempo que reivindicó que el nuevo rumbo busca romper con la connivencia entre empresarios, políticos y periodistas, y garantizar competencia real en todos los sectores.

En medio de la polémica por la creación de una cuenta oficial para desmentir noticias falsas, Adorni minimizó las críticas y aseguró que la iniciativa apunta exclusivamente a exponer datos incorrectos sin perseguir ni censurar. Sostuvo que la cuenta está bajo la órbita de la Dirección de Comunicación Digital y que no implica ningún gasto adicional ni monitoreo ideológico, diferenciándola de experiencias anteriores como el “Nodio”. “Lo único que queremos hacer es mostrar las mentiras demostrables. No tiene otra intención”, afirmó, y remarcó que la libertad de prensa está garantizada.

La discusión por la crisis en el sector textil y las declaraciones de figuras como Marixa Balli sirvieron a Adorni para cuestionar el proteccionismo y defender la apertura comercial. Reconoció que el saco con el que llegó a la entrevista era importado y sostuvo que obligar a los argentinos a pagar cuatro veces más por la ropa, como ocurría bajo el modelo anterior, no es una opción razonable. “Si la solución para que los negocios de Marixa Balli sigan abiertos es obligar a la gente a gastar cuatro veces más de su dinero en ropa y no tener la libertad de gastarla en lo que quiere, a mí no me parece razonable”, consignó, reiterando que la reactivación económica vendrá de la mano de la competencia y la libertad de elección.

Manuel Adorni y Pablo Quirno, en la conferencia de prensa que anunció el acuerdo con Estados Unidos

Adorni confirmó que el ajuste en el Estado avanza con una reducción del veinte por ciento en todas las áreas, incluidas estructuras y personal contratado, y adelantó que en las próximas semanas se completará la reestructuración en los ministerios. Sobre los medios públicos, subrayó que la Televisión Pública no será privatizada por impedimento legal, pero anticipó que el canal dejará de llamarse así como parte de una señal simbólica de nueva etapa: “No se va a llamar más Televisión Pública”. Consultado sobre si el nombre estaba demasiado asociado al kirchnerismo, respondió: “Puede ser”. El objetivo, aseguró, es achicar al mínimo el gasto y eliminar toda carga ideológica de los medios estatales.

En el cierre del reportaje, Adorni trazó definiciones directas sobre protagonistas de la política y la economía. Destacó a Javier Milei como un líder internacional consolidado y a Karina Milei como pieza central del equipo presidencial. Elogió a Sandra Pettovello, Alejandra Monteoliva y Luis Caputo, de quien afirmó: “Es de las personas que no se tienen que morir nunca”. Definió a Cristina Kirchner como parte del pasado y sugirió que debería retirarse de la política argentina, mientras que a Axel Kicillof lo calificó de “personaje exótico” y le atribuyó “pavadas”. Sobre Victoria Villarruel, señaló que no integra el núcleo decisor del Gobierno. Consultado por Mauricio Macri, reconoció una reciente decepción personal tras un cruce público y sostuvo que los expresidentes deberían limitarse a un rol institucional, lejos de la política activa.

LA ENTREVISTA A MANUEL ADORNI

La entrevista completa a Manuel Adorni con Facundo Chaves, en la Casa Rosada

–Muchos temas para hablar. Lo más importante y lo último que ocurrió esta semana fue el anuncio del acuerdo con Estados Unidos. Le pido una reflexión para iniciar el reportaje.

- Primero lo obvio. Abrís un mercado de 340 millones de personas, tenés beneficios en 1.675 productos. Y además, salís de una lógica que venía de Argentina de hacía muchas décadas, donde festejábamos pactos con Irán, festejábamos nuestra cercanía con la dictadura de Venezuela o la dictadura cubana. Hay un cambio de paradigma en la instrucción que nos dio el presidente el 10 de diciembre del 2023, que era: vamos a trabajar en pos de una relación bilateral con Estados Unidos, donde lo que vamos a lograr es que Argentina mejore su intercambio comercial, que mejore su posición estratégica en América Latina. Y, además, trabajar para ser un aliado principal para los Estados Unidos. Hay un cambio de paradigma y nosotros siempre creímos en una Argentina abierta, nunca en una Argentina cerrada. De hecho, la Argentina cerrada, ya tuviste las consecuencias a la vista: cada vez exportabas menos, cada vez tenías menos intercambio con el mundo, e incluso en términos hasta de relaciones más elementales, que estaban muy venidas a menos. Este Gobierno procura con este acuerdo dar un gran paso más en esa proyección que tenemos para Argentina.

– Hay sectores empresarios y también de la oposición que están planteando que este acuerdo puede perjudicar a sectores críticos, porque la economía de Estados Unidos compite con la economía de Argentina. ¿Qué se responde a eso?

- Eso es falso. Me dediqué a revisar -no todo, porque es muy largo y todavía no he tenido una reunión adicional con el canciller Pablo Quirno- pero todas, absolutamente todas las jurisdicciones -las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires- se ven favorecidas. Si no es por cuestiones de medicamentos y por cuestiones que aportan gran valor agregado, es por cuestiones de producciones primarias o de energía. Especialmente la provincia de Buenos Aires, incluso, con el tema cárnico, va a ser beneficiada. Hay un montón de cuestiones que hacen a que todas las provincias se vean beneficiadas.

Por eso el viernes, en la conferencia de prensa, lo más relevante de todo lo que dije es esto, de la importancia que tiene un acuerdo que es para las 24 jurisdicciones, pero por sobre todo, que es un acuerdo beneficioso para 47 millones de argentinos. Esto de pensar que te abrís al mundo y es un problema es un tema que no se discute más hace cien años.

– Esto pone a la Argentina en una relación especial con Estados Unidos.

- Si Argentina hubiese mantenido la misma proporción en el comercio internacional que tenía a mitad del siglo XX, hoy estaríamos exportando 600 mil millones de dólares, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación, porque había un montón de temas que estarían resueltos. Sin embargo, un día decidió la política de turno emprender un camino de aislamiento y de pobrismo.

– El vínculo con Estados Unidos se refuerza a partir de este acuerdo y queda como un actor privilegiado, como un actor importante.

- No se refuerza. El vínculo con Estados Unidos desde el comienzo de la gestión ha sido un vínculo preferencial, importante e inmaculado. Este es uno de los pasos más importantes, seguramente, pero un paso más en esa relación.

– Le quería preguntar es cómo puede impactar en la relación con China, por ejemplo, que es uno de los destinos de exportación y es un país clave también en términos financieros. ¿Esto afecta de alguna manera?

- Para nada. No hay nada que implique en el acuerdo que el comercio con China pueda verse o tenga la obligación de verse resentido.

EL INDEC Y LA RENUNCIA DE LAVAGNA

Marco Lavagna renunció el lunes pasado a la dirección del INDEC

– Vamos a meternos con muchos temas de coyuntura. Le voy a preguntar sobre el tema del INDEC, sobre la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, que son la agenda parlamentaria y otros temas. Primero quiero que me cuente qué fue concretamente lo que pasó con el tema del INDEC y cuál es la mirada que tiene el Gobierno sobre la actuación de Marco Lavagna y su decisión de renunciar.

- En su momento sorprendió la decisión de que Marco Lavagna continúe después de la asunción del presidente en 2023, que continúe en el cargo porque nos parecía que era la mejor forma -en un instituto que venía funcionando bien- de mostrar continuidad en esa transparencia. Nosotros siempre decíamos “primero los datos”. Y bueno, el INDEC es eso: son datos. Nos parecía importante mantener la coherencia y mantener lo que se venía haciendo en el INDEC, que considerábamos que era lo correcto. Este índice toma canastas 2004 de consumo..

– Estamos hablando de la polémica sobre el tema de la modificación del índice de inflación, que es lo que estamos hablando.

- Se venía trabajando en un nuevo índice. El presidente no estaba de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo en hacer una modificación hasta que la inflación deje de ser completamente un problema en Argentina. Básicamente, cuando no haya ningún subsidio ni cuando los precios sean completamente, 100 % libres. O sea, cuando la inflación sea cero, se va, en tal caso, se van a hacer modificaciones.

El presidente siempre tuvo la misma posición, en pos de dos cosas. Primero, porque era un índice que estaba mal hecho, tenía errores técnicos. Pero al margen de eso, que es una discusión que a nadie le importa -o a nadie que está preocupado por lo que estás preocupado vos, que es el trasfondo de por qué decidimos no sacar el índice- y lo cierto es que nosotros no íbamos a permitir que se dude de la comparación que nosotros íbamos haciendo sobre la inflación, sobre el mes anterior, el último año, etcétera. Porque nosotros, una de las grandes batallas que estamos dando -y uno de los pilares de la campaña- fue terminar con la inflación.

Si nosotros hacíamos cualquier modificación en esa metodología, en la canasta o en lo que sea, si daba menos nos iban a acusar de que efectivamente lo habíamos hecho para que la inflación dé menos. Si era más, iban a decir que en realidad lo veníamos ocultando. Y no queríamos entrar en ese debate mezquino y de poca monta.

Entonces, dijimos: “Bueno, sigamos con el mismo índice y cuando la inflación sea cero...” Pero aparte, era un índice que estaba mal hecho, porque incluso la, la canasta que tomaba el nuevo índice, que era la canasta de consumo 2017-2018, ciertamente después vino la pandemia, y la composición de esa canasta cambió radicalmente. Vos cambiaste tu consumo después de la pandemia, todos cambiamos. Hubo más cambios de esa canasta hoy, que desde el 2004 al 2017. Para que se tenga dimensión.

– Sí, pero déjeme ahí hacer un punto, jefe de Gabinete. ¿Si sabían que ese índice estaba mal hecho, por qué prosiguió el trabajo?

- No, no prosiguió el trabajo. Nosotros dijimos que el presidente no estaba de acuerdo con ese índice. Marco Lavagna insistió en que ese índice debía efectivamente modificarse -la metodología, la forma, la canasta de consumo- y el presidente no estuvo de acuerdo y se terminó. De hecho no entendemos por qué hubo tanto revuelo cuando efectivamente lo que garantizamos es que la medición no se modifica, para que pueda ser comparable.

– ¿Marco Lavagna se resistió a una orden del presidente de no avanzar?

- No, no se resistió, porque renunció y se fue. Cuando renunciás y te vas, es porque efectivamente acatás que hay que cumplir lo que dice el presidente. Él no ha estado dispuesto seguramente a acatar eso, pero se fue, no es que no acató.

– Una de las especulaciones es el rol que pudo haber tenido Sergio Massa como su posible jefe político. ¿De esto, hay algo para decir?

- Es un tema que le tenés que preguntar a él. Me excede y no me consta.

– ¿No le consta que haya sido esta decisión o esta situación?

- Es un tema de esos, son especulaciones periodísticas que no puedo decirte ni que fueron ni que no fueron así. Es un tema que me excede y que no soy yo quien te lo debe responder.

EL DEBATE DE LA REFORMA LABORAL

El Senado debatirá la reforma laboral

– A partir del miércoles va a discutirse en la Cámara de Senadores la reforma laboral. ¿Cómo está esa discusión? ¿Creen en el Gobierno que efectivamente va a poder aprobarse?

- Sí, va a poder aprobarse. Hay otras leyes que están extraordinarias que ocurre lo mismo. Es bastante transversal en términos de lo que necesitan los diferentes sectores de la sociedad. De hecho, cuando analizás un poco la opinión pública, en general hay un consenso en que el sistema laboral no puede seguir trabajando así, por varias razones. Primero, porque a los hechos me remito: tenés 43% de informalidad, tenés salarios que en los últimos cuarenta años, salvando algún periodo específico, en términos reales se han despedazado, porque no generás empleo, porque no generás empresas. Está claro que algo ahí no funciona.

El proyecto de modernización laboral lo que te permite es poner sobre la mesa incentivos que antes no existían. El intentar corregir la industria del juicio laboral, hacer un poco más flexibles las relaciones laborales. Seguramente no sea la reforma que uno, como liberal puro, le gustaría tener como definitiva. Por eso es que el presidente siempre habla de etapas. El presidente habla de un círculo virtuoso donde bajás impuestos, modificás las cuestiones laborales, te abrís a la economía, que eso genera un círculo virtuoso, donde volvés a tener la posibilidad de bajar impuestos, de seguir reformando y flexibilizando el mercado laboral y de seguir abriéndote, en virtud de que cada vez sos más competitivo, con menos impuestos y con menos trabas en el mercado laboral.

La reforma laboral -esto ya a título personal- no debería tener inconvenientes para aprobarse. Más aún cuando, transversalmente, la sociedad entiende que podemos discutir los pormenores, pero seguramente es transversal a toda la sociedad que esto así no funciona.

– Uno de los temas que tiene la reforma tiene que ver con la cuestión del Impuesto a las Ganancias. Hay gobernadores que están reclamando que el tema sea rediscutido o compensado. ¿Existe alguna alternativa de morigerar el impacto que puede tener la baja de Ganancias que incluye la reforma laboral para que no les impacte en las cuentas provinciales? ¿El tema de ganancias es innegociable para el Gobierno?

- Desde el principio mantuvimos un debate sano y maduro con respecto a los diferentes puntos. Hubo un montón de puntos en debate, esto lo discutimos. Puntualmente con el tema de Ganancias, para nosotros es una política de Estado bajar impuestos. Es un impuesto coparticipable, pero también entendemos que es necesario… nadie puede sugerir que subirle impuestos a las empresas va a generar más empleo. Después, los gobernadores tendrán que evaluar si en vistas a sus ciudadanos es más razonable permitir que las empresas no bajen sus impuestos y que sigan teniendo la misma carga impositiva o entienden que es momento de que las empresas tengan un poco más de respiro, que va a permitir contratar más, invertir más, generar salarios más altos y generar además puestos de trabajo e, incluso, generar nuevas empresas. Pero cada gobernador, en definitiva deciden los legisladores, pero muchos de ellos responden directamente a los gobernadores. Los gobernadores definirán y los legisladores definirán hacia dónde vamos.

– Ya pasó en el Presupuesto que el Gobierno optó por ceder -al sacar el título que eliminaba las emergencias aprobadas por el Congreso- en pos de contar con un Presupuesto aprobado. ¿Podría pasar lo mismo en este caso de la reforma laboral, esto de ceder para garantizarse tener una reforma?

- Es todo materia de debate. No estamos cerrados al debate en cosas -por supuesto, en algunas cuestiones no, en otras sí- pero sí en otras están abiertas a debate. Y me parece que nos tenemos que acostumbrar a que eso lo vamos a ver con regularidad en la República Argentina.

– El miércoles hay una marcha convocada por la CGT, movimientos piqueteros que también van a marchar, está, de hecho, la marcha de los jubilados.¿Qué reflexión hace sobre eso? Sobre todo con la CGT, que está planteando una confrontación con la reforma laboral.

- Hay que ver cuáles son los reales intereses de la CGT. A mí me cuesta entender, nos cuesta a todos comprender, cómo quienes representan a los trabajadores no representan sus intereses, representan los intereses propios de los sindicalistas. No sé qué defensa tiene un 43% de informalidad para la CGT. No sé qué defensa tienen los sueldos bajos. No sé qué defensa tiene la no generación de empleos. La CGT, en general el sindicalismo, está el chiquito este de ATE...

Cristina Kirchner y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar

–Aguiar, Rodolfo Aguiar.

- Aguiar, sí. Está insultando y haciendo videítos en las redes y la Ley del Empleo Público ni siquiera está en debate. Hay cosas que son delirantes.Argentina, que por supuesto las vamos a ir corrigiendo, pero no hay demasiado argumento para estar en contra de una reforma laboral.

– Muchos de los argumentos que está planteando, por ejemplo, también el kirchnerismo…

- Excepto que el argumento sea: me tocan la mía, ¿no? Me tocan mis propios intereses. Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón.

– ¿Usted tiene que mirar eso o cree que puede ser esa la discusión? ¿Que están tocando la mía?

- Si no, es difícil entender cómo seguís pensando que el trabajador puede seguir sin derechos, porque en definitiva lo que defienden es eso, es un trabajador sin derechos, que es el trabajador que está en la informalidad.

– Uno de los argumentos que está planteando también el kirchnerismo, por ejemplo, es que esta reforma puede acelerar los despidos…

- El kirchnerismo no tiene argumentos. Lo que me estás diciendo no es un argumento. Dijeron una bobada, la charlamos si querés, pero no es un argumento válido, seguro. ¿Qué dijeron?

Reunión del Consejo Directivo de la CGT del viernes pasado

– Me interesa que abunde sobre eso. Lo que plantean es que se van a perder derechos, por ejemplo, tema vacaciones, tema indemnizaciones...

- No se pierde ningún derecho. Lo que pasa es que la retórica kirchnerista… Es difícil. A veces me pongo en los zapatos -o intento, porque es imposible- pero te ponés en los zapatos de un kirchnerista, y más aún de aquel que, o ha gobernado la Argentina veinte años o ha tenido como hoy responsabilidades gobernando la provincia de Buenos Aires, y lo cierto es que han destruido el país.

Que ellos vengan a hablar de que se puede perder un puesto de trabajo, cuándo primero que no es así, sino que es al revés, la reforma o la modernización de la ley laboral está enfocada a la creación masiva de puestos de trabajo. Pero al margen de eso, deberían ver qué pasó mientras ellos gobernaban, porque la caída de salarios reales, la informalidad, la no generación de empleo y las empresas que se podían ir del país, yéndose por la hostilidad que tenían con el sector privado, me parece que no amerita ningún análisis lo que pueda decir el kirchnerismo en materia laboral.

Hay que ver quiénes realmente saben lo que es pagar un sueldo, lo que es en una empresa que llegue el momento de pagar los servicios o de comprar materia prima. Gente que lo peor que hizo fue, además, fomentar la inflación, inflación que ha pulverizado el salario de los argentinos, que ha pulverizado el ingreso especialmente de los que menos tienen y los más vulnerables. Y que han además hecho que para las empresas tener una proyección de algún plan de inversión o de su propio negocio les sea absolutamente imposible.

Por supuesto, la libertad de expresión es total, pero hay que intentar -o yo trato- no escuchar más lo que pueda decir una frase proveniente del kirchnerismo.

–¿Cree que con esta reforma se va a crear empleo y no se va a destruir empleo?

- Es que no hay razón. Fijate que vos arrancaste la pregunta anterior diciendo que el kirchnerismo decía que se van a perder derechos como en las vacaciones, como en las indemnizaciones. Todo una frase, todo falso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se ganan un montón de derechos en materia de discusiones, de debates y acuerdos entre las partes. Es todo lo contrario. Creer que leyes de mitad del siglo XX, con convenios colectivos de trabajo de la dictadura, puedan llegar a ser hoy beneficiosos para el mercado laboral del siglo XXI. Los que pueden creer eso son los que se quedaron en los 70, y los que se quedaron en los 70 son los kirchneristas. O la izquierda, pero la izquierda hasta la respeto, porque siempre han vivido con ideas absurdas, y entonces, los respeto. Los otros han gobernado, pero la izquierda no va a gobernar nunca. El kirchnerismo ha gobernado y la verdad que el desenlace de la Argentina ha sido triste.

BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

El jueves, la Cámara de Diputados va a tratar la baja de la edad de imputabilidad

– Otro de los temas que va a tratar en extraordinarias es el tema de imputabilidad de los menores. El Gobierno aceptó que sea en vez de 13 años sea de 14. El presidente había planteado “delito de mayor, pena de mayor”. Concedió el Gobierno esta decisión de los bloques parlamentarios de establecer ese límite.

- Porque estamos abiertos al debate, y 14 sigue siendo mejor que 16. El debate hay que darlo. Para nosotros 13 años nos parecía razonable, además entendíamos que era el promedio de la región y entendíamos que era correcto. Si hay un consenso mayoritario, aunque sea en 14 años, es materia de debate. Vayan y debatan, que para eso está el Congreso.

– En las extraordinarias está, como temas salientes, reforma laboral, imputabilidad de los menores. ¿Creen que lo van a poder sacar en extraordinarias las dos leyes? Porque no sé si los plazos parlamentarios dan justo.

- Y Ley de Glaciares también.

– ¿Creen que van a sacar Ley de Glaciares?

- Como todo, hay un reglamento interno, tanto en Senadores como en Diputados, y hay tiempos que cumplir. Vamos a hacer todos los mayores esfuerzos para que todo quede aprobado en las dos cámaras en extraordinarias. Por supuesto que hay chances de que se pase para la primera semana de marzo. Para que la gente entienda, las extraordinarias abren periodo de sesiones. Después, lo que quedó con necesidad de la otra media sanción, se va a discutir apenas empiece el periodo ordinario, a primeros de marzo. O sea que no es algo que nos movilice.

– ¿No es que el Gobierno, si no logra sacar en las extraordinarias los tres o cuatro proyectos que envió, es una derrota política?

- Pero no. Sabíamos que había cuestiones de tiempo que, por supuesto, iba a ser un tema que los tiempos por ahí se podían extender. Apuntamos a aprobar todo lo que se pueda en las dos cámaras, en extraordinarias hasta fines de febrero. El 1° de marzo a las nueve de la noche, el presidente estará en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias, y a partir de ahí…

– ¿Va a ser igual que las veces anteriores, con transmisión de la apertura de sesiones ordinarias? Pregunto, porque es domingo.

- Va a ser el domingo 1° de marzo, 9 de la noche, y a partir del lunes 2 seguiremos con la tarea legislativa, por supuesto, con todo el calendario legislativo de leyes que tenemos, pero terminando lo que se inició en extraordinarias.

TECHINT, MEDIOS Y TEXTILES

Paolo Rocca, titular de la corporación Techint

– Otra de las polémicas de los últimos días es el tema de Techint y esta licitación que terminó perdiendo y ganó una empresa india. ¿El tema está terminado para el Gobierno? ¿El enojo con Paolo Rocca continúa? Porque el presidente fue muy duro con el titular de Techint, hablando de “Don Chatarrín”. Fue una polémica muy dura y que se notó como agresivo con respecto al empresario, que es uno de los más importantes de la Argentina.

- Primero que no fue agresivo. En tal caso, describió una situación que, como modelo, ha empobrecido a toda la Argentina. El gran modelo empobrecedor de la Argentina en los últimos 20, 30 o 40 años ha sido precisamente esta bandera de la industria nacional, que ha obligado a los argentinos a pagar las cosas cuatro veces lo que valen en el mundo. Eso el presidente no está dispuesto a permitirlo. Y el presidente, además, como parte de la batalla cultural, lo explica y lo explica con ejemplos. Y esto no fue ni más ni menos que un ejemplo más. Es una rareza, pero yo no recuerdo otra oportunidad, desde que tengo uso de razón, que se arme tanto revuelo por una licitación que ganó una empresa aportando el precio más bajo, ofertando el precio más bajo. Fue una cosa insólita. Salió hasta el expresidente Alberto Fernández -que se dedica ahora a tuitear bobadas por las redes- a decir que él se lo hubiese dado a Techint.

Acá primero es una licitación privada, no sé si está enterado el expresidente, pero además de eso, perdió. Y además de eso, salió sexto, con un 40% más de precio. Si para él está bien pagar las cosas un 40% más, debe ser por eso que le fue tan mal en su gobierno, porque no sabía hacer números.

– ¿Ahora, lo que me está diciendo, jefe Gabinete, es que Techint representa un modelo empobrecedor?

- El pretender ganar una licitación a toda costa... A mí me parece que igual es un tema ya que ha quedado viejo, pero te cuento: no me acordaba del video de Paolo Rocca y Sergio Massa en 2022. Y la verdad que no lo tenía en mente, lo vi cuando se viralizó en los días del conflicto con la empresa, y a mí me daba que efectivamente eso era un modelo. Eso era un modelo donde, mi sensación, donde cuando vos perdías una licitación, tenías un teléfono a dónde acudir para corregir esa pérdida. Es una sensación. Y es la sensación que me dio cuando vi ese video.

– ¿Cuando Paolo Rocca pide un aplauso por Sergio Massa?

- A mí me pareció desagradable. Estábamos viviendo momentos muy duros. A veces nos olvidamos de las cosas muy rápido, pero estábamos viviendo ahí la salida de Silvia Batakis, un momento muy complejo para la Argentina, plagado de pobres, plagado de indigentes, plagado de inflación. A mí me pareció, al menos delirante, ese video. Y creo que sí, que en ese momento al menos, representaba en un modelo de país que los argentinos votaron no volver a tener. No volver a tener un esquema de políticos, sindicatos y empresarios que estén en connivencia para ganar dinero, para que les vayan bien en sus negocios, pero para que los argentinos sean cada vez más pobres. Pero lo digo desde lo conceptual. No estoy hablando ni siquiera de Techint, estoy hablando en general de un modelo que había siniestro. Que ustedes los periodistas conocían bastante bien.

– Un modelo que existía o era un régimen que existía en ese momento?

- No es personal la aclaración, es general. Buena parte del periodismo sabía las cosas que pasaban, sabían que pagábamos las cosas tres veces más caras, sabían el esquema que había, de teléfonos y de favores y no se armaba tanto revuelo como una crítica a un modelo empobrecedor como pasó acá. Te paso la factura.

– Eso estaba por decir. Nos están pasando la factura. Y ahí retomo con una polémica que también con respecto a esta cuenta que se creó desde la presidencia. ¿Qué se puede decir de eso? Hay muchas críticas de la oposición, críticas de ADEPA, de FOPEA.

- Lo que diga FOPEA o no diga FOPEA a nadie le importa. A nadie. Con la gente de ADEPA yo tengo una gran relación con todos. Hemos avanzado en un montón de temas en estos dos años, como secretario de Comunicación en su momento, y tenemos una gran relación y todas las cuestiones que puedan plantearme siempre las voy a analizar y las voy a charlar con ellos en persona, como lo he hecho siempre. No entiendo cuál es el problema de una cuenta de X donde lo único que hacemos es lo mismo que hacía yo en mi streaming de Fake 7-8.

– De hecho lo puso en X usted…

- O lo mismo que hago yo en mi cuenta personal, cada vez que veo una fake news, que lo he hecho con todos los medios, sin importar el medio, donde veo una mentira la digo. Lo hemos ordenado, si se quiere, el tema en una cuenta X. No entiendo cuál sería el problema. El otro día un periodista, que por supuesto no voy a decir quién es, pero me decía: “Miren, lo que están haciendo es espectacular, porque me dice yo en dos años de este gobierno jamás tuve un problema y no estoy ni de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, ni de acuerdo con todo lo que hacen, no soy kirchnerista, pero nunca tuve problemas, porque siempre me manejé con errores, seguramente, pero con mucha honestidad intelectual”. Y, en definitiva, es un poco el punto, es manejarse con la más absoluta verdad.

Que no significa que no puede haber errores, lo que no puede haber es mentira deliberada. Nosotros, este grupo de liberales que hoy estamos gobernando la Argentina, nacimos en la crítica, nacimos en el debate y nacimos en la discusión y nacimos en tener enfrente a alguien que nos decía cualquier barbaridad. Sabemos diferenciar la mentira del debate, del debate honesto, el que vos puedas no estar de acuerdo con lo que hacemos. Y lo vamos a discutir un millón de veces. Pero la mentira no, y la mentira hoy, si consideramos que hay una mentira, la vamos a exponer.

– Uno de los argumentos respecto a esto es que el Gobierno se ubica como dueño de la verdad al decir que alguien publica una mentira.

- No, nosotros siempre, hace 15 años que lo decimos, primero los datos. Cuando haya datos que efectivamente sean mentira, vamos a salir a decirlo. A mí, de hecho, me han inventado un montón de mentiras, que van desde toda mi familia en el Estado, cosa que es mentira. Me han inventado centenas y miles de ñoquis, cosa que también es falso, me han inventado viajes que son falsos y me han inventado todo otro montón de barbaridades, que no tenemos por qué no exponerlo.

Lo mismo pasa con el presidente, lo mismo pasa con cuestiones de gestión. Y no me parece mal que lo podamos exponer. Es parte, también, de nuestra libertad. Si no hay mentira, no vamos a publicar, no vamos a hacer lo mismo que a los que mienten, no vamos a publicar mentiras. Vamos a publicar, a explicar, a contrastar el dato y nada más que eso, como ya digo cuando pongo fake, no explico tal vez los porqué, porque sinceramente no tengo ganas ni tiempo. Pero acá tal vez vamos a extendernos un poco más en explicar cuál es la mentira, cuál es el dato correcto.

– ¿Esa cuenta va a estar bajo dirección de usted?

- Esa cuenta depende formalmente de la Dirección de Comunicación Digital, que a su vez depende de la Secretaría de Comunicación de la Nación, que a su vez depende de Jefatura de Gabinete. Y va a estar muy supervisada porque, precisamente, lo único que queremos hacer es mostrar las mentiras demostrables. No tiene otra intención. Algunos decían el Nodio.

–Porque se lo compara con el Nodio

- Cuando googleás el Nodio, el propio Estado te decía que el Nodio era para marcar mentiras y para marcar fake news y para monitorear el pensamiento. Era muy alucinante, eso sí era muy alucinante. Y aparte porque acá no hay recursos invertidos, es una cuenta de X. Nosotros muchas veces llamamos “Oficina de”, pero es un nombre que se le pone a las cuentas… y entraron todos como un caballo a decir “los recursos”. No hay gasto.

– ¿No hay una financiación presupuestaria específica para la gestión de esa cuenta?

- No, lo mismo “Fake” que puedo plantear yo revisando las redes, son los mismos fake que puedo dar esta cuenta y replicarlos. Y de hecho, creo que es sano que la gente vea, ante una noticia falsa, cuál es el dato correcto. Me parece que es super sano eso, en términos de información. Y ya te digo, y he pasado por fake news -más allá de las personales, que son de segundo orden- pero en términos de gestión, hubo un sinfín de mentiras, que algunas, de hecho, las fui rebatiendo hasta en conferencia de prensa. Me parecía todo tan absurdo.

TEXTILES, IMPORTACIONES Y MARIXA BALLI

Marixa Balli mostró los precios de liquidación tras anunciar el cierre de su local

– Otra de las polémicas de la semana tiene que ver también con los medios y la comunicación, en torno a los textiles. Luis Caputo diciendo que no se compra ropa en Argentina porque es cara. ¿Usted ese saco lo compró acá o lo compró afuera?

- Lo compré acá, pero creo que es importado. Los zapatos sí creo que son de acá y el resto creo que no, que no es nada de acá

– ¿Pero el saco sí es importado?

- El saco lo compré acá. O sea que el que me lo vendió lo importó es argentino, en un local de ropa que lo importó y me lo vendió…

– ¿Qué mirada tiene sobre el tema de los textiles?

- La misma que tuve toda la vida. Creo que es injusto hacerle pagar a un argentino cuatro veces más lo que vale un jean cuando uno lo puede comprar afuera. Cuando, además, hoy esto de que “sos el que tiene plata y podés viajar y por eso te comprás ropa afuera”, es falso. Hoy estás a un clic de distancia, lo único que necesitás tener, a lo sumo, es una tarjeta de crédito y una computadora, no necesitás mucho más que eso. Me me parece absolutamente irracional hacerle pagar a un argentino…

– Pero la industria textil está complicada, atravesando un momento difícil.

- Vamos a suponer que, efectivamente, lo que vos decís sea así. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que un argentino pague cuatro veces más la ropa de lo que vale?

– Le pregunto yo.

- No. Te estoy ahora preguntando yo a vos, para entender un poco cuál es la posición.

– Es una decisión política. La decisión política de antes era proteger al sector.

- Si la decisión es si hacerle pagarle a un argentino tres veces más o cuatro veces más un jean o no, la decisión es que no.

– ¿Y eso se va a mantener así?

- Si yo en vez de gastarme en un jean 100 dólares, me gasto 25 dólares -porque lo importo- le voy a dar trabajo al importador, pero también con el resto de mis 75 dólares que me quedan -que antes no lo tenía, no tenía la libertad de usarlos, porque me los habían llevado los que me obligaban a comprar donde ellos querían que compre- con el resto voy a reactivar otros sectores y voy a darle dinamismo a otros sectores de la economía. Ahora, si vos pretendés seguir vendiendo pasacassettes, guarda porque es probable que no tengas la demanda que esperes. Tal vez porque te puedas comprar una suscripción a Spotify o tal vez porque puedas importarte algo de mejor tecnología de afuera. No lo sé. Pero hay algunas cuestiones que tienen que repensarse en la Argentina. Te repito, todo se limita a que es difícil de entender…

– ¿Qué le diría a Marixa Balli que se queja y dice que tuvo que cerrar los locales?

- Pero está muy bien. Como si a vos te echan de Infobae te vas a quejar de que tenés que buscar otro trabajo. Está bien la queja, no estoy en contra de que la gente plantee su posición, sea Marixa Balli o sea cualquier otro. Este negocio, porque el de enfrente vende ropa más barata, porque es ropa que viene de afuera o porque la gente se compra.. ¿La solución cuál es? ¿Obligar a la gente a que pague las cosas cuatro veces más? Para que los negocios, que, por ejemplo, en este caso, vos me ponés de ejemplo -no tengo nada contra Marixa Balli, me parece divina y la he escuchado hablar un millón de veces y es hiper coherente en sus pensamientos- pero si la solución para que los negocios de Marixa Balli sigan abiertos es obligar a la gente a gastar cuatro veces más de su dinero en ropa y no tener la libertad de gastarla en lo que quiere, a mí no me parece razonable.

LA CORTE, LA TV PUBLICA Y LA MESA POLÍTICA

La mesa política en Casa Rosada

– En el tramo final del reportaje, voy a entrar en temas fuera de la agenda urgente. Tema de la Corte y tema de los jueces. ¿Tiene el Gobierno la decisión de ampliar la Corte o mantener la que está y completar las vacantes?

- La intención del Gobierno ha sido siempre la misma, de hecho lo hemos intentado en su momento y no se ha podido. Entendemos que la aprobación o no de los pliegos debe ser solo por cuestiones técnicas. Si técnicamente es correcta la postulación de un candidato, no hay razones para que no se apruebe. Evidentemente no es el criterio que ha prevalecido. Cuando estén dadas las condiciones se va, por supuesto, a intentar completar la Corte.

– ¿Completar, no ampliar?

- A priori no.

– ¿A priori no? Le pregunto, porque por tal vez quieran hacer una negociación que involucre ampliar la Corte para poder completarla.

- Esa es una discusión paralela. Hoy no está agenda.

– ¿Y el tema de los jueces y todas las vacantes que hay? En algunos fueros hay hasta el 30 o el 40 por ciento de vacantes.

- Te repito, no hemos podido nombrar dos jueces de la Corte. Cuando creamos que sea el momento donde efectivamente eso lo podamos hacer, lo vamos a hacer.

– El tema de la motosierra, ajuste del Estado, recortes. Quiero que me cuente un poco eso y sobre todo hay sectores donde el Gobierno puso especial atención, como puede ser el área de comunicación, radio, Televisión Pública y demás. Personal de planta, personal contratado ¿cómo va a seguir ese tema?

- Yo di la orden en Jefatura de Gabinete de achicar 20% las áreas en todos los niveles.

– Cuando dice achicar 20%, ¿qué implica eso?

- Achicar la planta de personal, no importa la forma de contratación. En mi caso, cada secretario, con su subsecretario tomen esa medida. Entiendo que hay empleados de más, que la planta está sobredimensionada, no solo en empleados, sino en achique de estructuras. Las estructuras, la gente por ahí no está muy al tanto…

– Los famosos ravioles de la administración pública…

- Los famosos ravioles… también están sobredimensionados. Es todo parte de un proceso que estamos llevando de hace dos años. Por supuesto que cada vez es más quirúrgico, pero estamos ahora, en dos semanas más, ya tengo la nueva estructura y ya con la reducción y todo.

– ¿Pero la estructura de Jefatura de Gabinete o la estructura de todos los ministerios?

- Hay muchos ministerios que ya hicieron la reducción. Hay otros que van a reducir empleados. Puse una fecha, el 31 de marzo, para completar esa reestructuración. Tal vez, finalizando febrero, principios de marzo, volveremos a charlar con los ministros a ver cómo es la evolución de eso.

El Gobierno nacional prorrogó la intervención de la TV Pública y señales estatales hasta febrero de 2027 por decreto de Javier Milei (REUTERS)

– ¿Privatizaciones y el tema de Televisión Pública?

- La Televisión Pública no se puede privatizar, porque no lo permite la ley, por lo tanto, cuando no podés privatizar lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla. Está la chance de cerrarla -¿es raro, no?- pero no de privatizarla. Pero de todas maneras…

– ¿Pueden cerrar la Televisión Pública?

- La Televisión Pública podríamos bajar la llave, sí…

– ¿Lo quieren hacer?

- No, por ahora, le vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar más TV Pública. No te voy a decir el nombre, por supuesto.

– Pero. ¿No me lo va a decir?

- No.

– ¿Pero no se va a llamar más Televisión Pública?

- No se va a llamar más Televisión Pública.

– ¿Por qué?

- Porque no. Nos parece que es momento, en esta nueva etapa, donde vamos a través de retiros voluntarios y determinados procedimientos, vamos a poder achicarlo lo más posible, me parece que mostrar que un cambio en el nombre es simbólico de hacia donde vamos.

– ¿Es muy kirchnerista Televisión Pública?

- Puede ser, puede ser. Igual todo lo que sea cartelería con contenido ideológico, dimos la orden de retirarlos de los medios públicos que tenían una carga… Como todo donde hay un exceso de empleados o que se ha usado -más allá del exceso de empleados- se ha usado como una caja política o como una bolsa de trabajo, claramente tenés una fuerte resistencia porque, por supuesto, son lugares muy deseables para el militante. Pero más allá de eso, le vamos a cambiar el nombre, la estamos haciendo lo más eficiente en términos de seguir con la reducción de empleados y de gastos, que no tienen ningún sentido. Venimos trabajando hace dos años, no es de ahora, ahora es como el puntapié final para que eso vaya a su mínima expresión.

– Entrando ya en el final. Se conformó la mesa política, donde se discuten las principales líneas del Gobierno. ¿Ordenó un poco esa instancia de juntarse para tomar decisiones?

- Estamos internamente en esa mesa muy ordenados, cada uno con sus funciones y creo que hizo muy bien, no sé si a la estrategia, pero sí a entender hacia dónde vamos y estar todos sobre ese camino, cada uno con sus funciones y cada uno muy enfocado en lo que el presidente quiere. Porque no es, ni más ni menos, que eso: procesar los pedidos que el presidente hace a través mío y hacer que eso se materialice. Lo interesante es que podemos exponer en esa mesa cada uno sus puntos de vista. Muchas veces tenemos cuestiones en las que debatimos porque no tenemos el mismo criterio y salir de ahí con un acuerdo me parece que es fundamental.

– ¿Ordenó?

- Sí, yo creo que ordenó y creo que va a seguir la mesa política, no es una mesa para estas sesiones extraordinarias. La mesa política puede continuar en el tiempo, tranquilamente.

EL PING PONG DE CIERRE

Javier y Karina Milei, Adorni y Diego Santilli

– Resignando la intención de ser originales, vamos a con un ping-pong.

- Es lo más divertido de todo.

– Javier Milei.

- Me lo preguntaste la otra vez y, si mal no recuerdo, te contesté que era un gran líder. Creo que esta vez se ha consolidado y ha subido un escalón, tal vez el escalón que le faltaba. Era un gran líder, pero hoy ya todo el mundo sabe que es un gran líder, a nivel internacional. El otro día lo definió muy bien el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, que dijo: “Argentina dejó de ser una curiosidad para ser efectivamente un lugar que genera mucho interés real”. Así que dejame definirte en varias palabras. Es un gran líder, un gran líder que llegó a posicionarse a un nivel internacional, que nadie discute, no importa la filosofía que tengas o la inclinación política que tengas, es indiscutible en el mundo lo que hoy es Javier Milei. Es indiscutible lo que ha logrado por Argentina. Nos deja trabajar con libertad como el primer día, con total libertad y eso es invaluable. Pero por sobre todas las cosas es una gran persona.

– Karina Milei.

- Una gran persona, en lo personal, una amiga y creo que es parte fundamental de todo esto.

– Hay muchos ministros para nombrar. Sandra Pettovello.

- Una grande, que se puso al hombro un ministerio complejo, que logró lo que nadie pensaba. Cuando hablábamos de terminar con los piquetes, de terminar con el negocio de la pobreza y la verdad que todos los días está ahí en la trinchera, aguantando un montón de cosas. Admiración total.

– Diego Santilli.

- Con Diego trabajo muy a la par por el tema de las relaciones con los gobernadores y nos estamos empezando a entender. Él tiene mucho más expertise en la lógica política, cosa que yo no, porque no soy político…

– Ahora sí ya.

- Sí, de una nueva política. Él es un gran tipo, con las ideas muy claras y además con la seguridad y con que cree el lugar histórico que le tocó y que cree en lo que dice el presidente.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger

– Luis “Toto” Caputo.

- Toto Caputo es un fenómeno, es un fuera de serie. Son los tipos que no deberían morir nunca.

– ¿Cómo?

- Son los tipos que no deberían morir nunca. Son tipos que a pesar de haberse bancado todo y de haber sufrido un montón, han vuelto y han vuelto para, sin ninguna necesidad de nada, colaborar a cambiar la historia.

– Alejandra Monteoliva.

- Creo que tiene la capacidad de continuar, holgadamente, con lo que pide el presidente, que es “el que las hace, las paga”, este cambio de lógica donde el victimario no es víctima y la víctima no es victimario. La víctima es víctima y el victimario es victimario.

– Le voy a dar los dos últimos nombres porque me va a seguir elogiando a todos y vamos a aburrir.

- ¿Y qué querés que te responda?

– Pablo Quirno.

- A Pablo Quirno lo conocí en el Gobierno, no lo conocía de antes. Siempre tuve una gran relación porque era el que, cuando tenía que explicar algunos temas extremadamente técnicos -técnicos no porque no los comprenda, sino porque tenían algún tipo de complejidad por lo particular del tema- la paciencia para explicar de Pablo Quirno es otro nivel. Un tipo claro, la verdad que un gran tipo.

– Santiago Caputo.

- A Santiago no lo conocí acá, lo conocí al otro día de que Milei ganó el ballottage, en el Hotel Libertador y la verdad que es un elemento que ha sido fundamental, fundamental, fundamental, desde lo interno, de la cocina de todo esto. Ha sido fundamental en un sinfín de cuestiones que han hecho que podamos avanzar en un montón de temas. Y la verdad que es un tipo sensacional.

– Cristina Kirchner.

- Es el pasado. Me parece que le ha hecho mucho daño a la Argentina. Creo que está pagando las cuentas en la Justicia de todos los argentinos -con un montón de causas que todavía quedan por definirse- y creo que debe retirarse definitivamente de la política argentina. Ojo, lo pienso de todos los expresidentes. Los ex presidentes se tienen que retirar y tienen que dejar paso, tienen que quedar como grandes consejeros y tal vez como hombres de consulta. Pero esto de seguir jugando a la política, ni hablar estando presa… sin dudas. Los demás al menos tienen la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Pero igual ya me parece que ya fue hasta para el propio kirchnerismo.

– ¿Cristina ya fue para el kirchnerismo?

- Esa es la sensación que uno tiene.

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

– Mauricio Macri, hablando de expresidentes, ¿también ya fue?

- No lo sé. Creo que tendrían que ser grandes hombres de consulta. Conmigo tuvo algún pequeño cruce en Twitter, alguna definición que dio él. Supongo que debe estar viendo que se equivocó…

– Porque había dicho que no estaba a la altura. ¿Le dolió eso?

- No, no me dolió. Me sorprendió, porque yo con Mauricio Macri me cruzaba bastante en eventos y siempre había tenido palabras de mucho elogio. Y yo siendo un tipo abierto a la crítica, me sorprendió el momento en el que lo hizo, me sorprendió cómo lo hizo y me sorprendió... Me sorprendió. Tal vez me decepcionó.

– ¿Está para el retiro de la política activa?

- No sé, eso es lo evaluará él. Yo ya te digo: creo que todos los ex presidentes deberían tener un rol mucho más institucional y hasta mucho más preponderante que el que tienen, que andar viendo si juegan a ver si tienen un diputado más o un diputado menos, si pueden acompañar a un candidato en una elección. No sé.

–. Axel Kicillof.

- Axel Kicillof es un personaje exótico de la política.

– Quieres ser candidato a presidente.

- Está bien, qué sé yo, debe haber un millón de argentinos que quieren ser candidatos a presidente. A mí me parece que es válido que quiera ser candidato a presidente. De hecho, a la luz de los acontecimientos es probable que lo sea. No sé, veo que está un poco perdido, pero lo lamento realmente por toda la gente que la pasa mal en la provincia de Buenos Aires en todos los aspectos. Creo que es una provincia abandonada y creo que dice pavadas. La verdad, dice pavadas. No entendió el momento que vive la Argentina y no entendió lo que la sociedad quiere para su vida. No sé, me cuesta comprender porqué hay gente que quiere seguir viviendo 40 años atrás.

Juan Grabois es diputado nacional por Unión por la Patria

– Juan Grabois.

- Un ciudadano más, con algunas inconsistencias en sus expresiones.

– Porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo denunció esta semana.

- Si es culpable, tendrá que ir preso, pero como cualquier ciudadano..

– Tiene fueros.

- Tampoco creo que haya sido diputado por los fueros. Es un tema que habría que rever el tema de los fueros. Llevándolo a la práctica y en el nombre que vos me pusiste, que un diputado tenga una causa de corrupción y sea condenado y que pueda seguir definiendo sobre la vida de los argentinos, me parece que amerita en algún momento alguna discusión.

– Victoria Villarruel.

- La vicepresidenta de la Nación.

- ¿Es parte del gobierno?

- Es la vicepresidenta de la Nación. Lo que pasa es que no pertenece ni a la toma de decisiones, ni a la gestión, ni a quienes nosotros consideramos que están por el proyecto del presidente Milei.

– ¿No está por el proyecto del presidente Mille?

- Claramente no.

– Paolo Rocca.

- Un empresario.

– ¿Un buen empresario?

- ¿Qué es un buen empresario?

- No sé, le pregunto a usted, ¿es un buen empresario?

- Y no, definímelo y yo te digo si es un buen o un mal empresario.

– Un empresario que busca crecer, que quiere...

- No me caben dudas, de hecho ha crecido mucho. En esos términos es un buen empresario.

– En los términos de antes que hablábamos…

- Claramente no.

– ¿Está la economía en condiciones de competir, por ejemplo, con India, con China? Pregunto, porque ese es el argumento principal que plantea ese sector.

- Estamos haciendo todo para que eso pase. De igual manera, de hecho, hoy te hablé de un círculo virtuoso y te hablé de etapas que se van a ir repitiendo. La baja de impuestos, la apertura de la economía y más reformas laborales. ¿Por qué te hablé de un círculo virtuoso y por qué te hablé de que estos tres elementos se van a ir repitiendo al infinito en el tiempo? Porque efectivamente la economía la vas abriendo en pos de que vos, bajando impuestos y mejorando el sistema laboral, vas a ir siendo cada vez más competitivo. No somos unos inconscientes.

– Manuel Adorni.

- Jefe de Gabinete, comprometido con cuidar al presidente, con cuidar a Karina Milei y con cuidar las ideas de la libertad.