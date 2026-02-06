Política

Rogelio Frigerio regresó de EEUU con buenas expectativas para emitir bonos de Entre Ríos

La provincia quiere colocar títulos por USD 500 millones a fin de reperfilar sus vencimientos de corto plazo. En Wall Street quedó una imagen favorable de los números que mostró el gobernador

Guardar
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo tres días en los Estados Unidos durante la semana pasada, donde concretó reuniones con potenciales inversores. La provincia pretende aprovechar el contexto favorable para colocar USD 500 millones en un nuevo bono. Esta financiación le permitiría reperfilar los vencimientos de corto plazo que debe afrontar.

“Fue un viaje relámpago para volver a presentar a la provincia después de muchos años fuera de los mercados. Mostramos los avances que hicimos en un contexto muy complejo”, consignó el gobernador a su regreso.

El mandatario aclaró que esta instancia no implicó compromisos ni constituyó un proceso de emisión de deuda. Fue un “non deal roadshow”, una etapa previa para reconstruir credibilidad y retomar el vínculo con los mercados. “No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta concreta”, precisó.

“Era necesario explicar nuestra nueva realidad a los inversores. Mostrar que cumplimos y vamos a cumplir, incluso en los momentos más difíciles”, agregó.

Frigerio llegó a EEUU acompañado de su ministro de Economía, Fabián Boleas. Además, lo respaldó un consorcio de entidades financieras que participarán de la futura operación. En ese grupo están el Santander, el BBVA, el Bank of America y el Banco de Entre Ríos.

En las rondas realizadas en Nueva York y Boston hubo representantes de los fondos de inversión Brevan Howard; ⁠Goldentree, Sona AM; ⁠PPM; ⁠Schroders u ⁠Finisterre Vanguard Payden. También de ⁠JPMIM Aberdeen Blue Bay; ⁠PIMCO; Black Rock; ⁠Mesarete; ⁠Wellington; ⁠Loomis Sayles y ⁠Brace Bridge.

Una fuente de los potenciales inversores dijo a Infobae que el mandatario entrerriano y su equipo hicieron una presentación “muy profesional”. En este sentido, puntualizó: “Esperamos que los mercados tengan una opinión favorable de la calidad del crédito provincial y sean receptivos de un nuevo instrumento”.

Respecto a los números de Entre Ríos, señaló: “La Provincia, bajo el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, ha mostrado un historial positivo tanto en el respeto a los compromisos de deuda y a ajustar los gastos provinciales para que coincidan con sus recursos”.

El gobernador de Entre Ríos
El gobernador de Entre Ríos mantiene buen vínculo con la Casa Rosada

Cuál es el objetivo de la emisión

La meta de la nueva salida al mercado voluntario de deuda es reperfilar los vencimientos. Se intentará prolongar los plazos de repago de intereses y capital para evitar un escenario como el actual. Desde que llegó a la gobernación, Frigerio tuvo que atender servicios de deuda por más de USD 130 millones cada año.

Esto se debe a que el título emitido en 2017 por su antecesor, el peronista Gustavo Bordet, se reestructuró en 2021 tras un default motivado por la pandemia. El exmandatario logró que durante su segunda gestión hubiera tasas bajas y solo un vencimiento de capital. Esto implicó que los intereses más altos y el repago del crédito recaiga en la próxima administración.

Desde principios de 2024, el stock de la deuda se redujo de USD 500 millones a USD 280 millones. El Gobierno de Frigerio atendió estos compromisos en un escenario de baja de la recaudación provincial, caída de la coparticipación y aumento de la demanda social por el retiro del Estado nacional de algunas áreas.

Ahora, el mandatario y su equipo quieren aprovechar el contexto positivo para volver al mercado y conseguir un cronograma de vencimientos más desahogado. Cuentan a su favor con que la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés y que el riesgo país fluctúa en torno a los 500 puntos.

Estos dos datos son centrales para determinar a qué costo podría financiarse la Provincia. El interés que ofrecen los títulos norteamericanos es un piso sobre el que se suma el diferencial de riesgo argentino para obtener un guarismo que determine qué tasa pagaría Entre Ríos por su nueva deuda.

En 2025, la Legislatura entrerriana aprobó un esquema de endeudamiento. El techo está puesto en los USD 500 millones. “Si eventualmente vamos al mercado será exclusivamente para mejorar el perfil de la deuda existente, no para incrementarla”, sentenció Frigerio.

Temas Relacionados

Rogelio FrigerioEEUUBonosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La CGT se movilizará el miércoles ante el Congreso cuando comience el debate por la reforma laboral

Lo decidió este mediodía el Consejo Directivo cegetista, donde no prosperaron propuestas de hacer paros generales de 12 y de 48 horas. Cómo siguen las negociaciones sindicales para cambiar el proyecto

La CGT se movilizará el

El gobierno porteño clausuró una casona de 50 habitaciones tomada frente al shopping Spinetto

El inmueble tenía peligro de derrumbe. “En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, señaló Jorge Macri

El gobierno porteño clausuró una

Botón de arrepentimiento: las empresas podrán pedir información extra cuando el usuario quiera suspender un servicio

El Gobierno argumentó que tomó esta decisión para prevenir acciones fraudulentas y garantizar la seguridad de los clientes

Botón de arrepentimiento: las empresas

Oficializaron la reestructuración del IOSFA y separaron la obra social de los militares de la de los policías

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atravesaba fuertes dificultades para funcionar debido a una crisis financiera. La deuda que enfrenta ronda los 200 mil millones de pesos

Oficializaron la reestructuración del IOSFA

El massismo apoyará la baja de la edad de imputabilidad y el peronismo quedará dividido en Diputados

El ex ministro de Economía se reunió este jueves con algunos de los referentes de su espacio para unificar criterios. Aseguran que es la “posición histórica” del Frente Renovador y que no importa que sea el Gobierno quien impulse el proyecto. La sesión será el próximo jueves

El massismo apoyará la baja
DEPORTES
Tras el conflicto, Independiente vendió

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

La “ruleta de castigos” y las tres reglas de oro que implementó un entrenador en la Bundesliga de Alemania

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

TELESHOW
La emoción de María Fernanda

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

INFOBAE AMÉRICA

La Comisión Europea propuso sanciones

La Comisión Europea propuso sanciones a la energía, las finanzas y el comercio ruso a casi cuatro años de guerra en Ucrania

Estados Unidos anunció nuevas sanciones petroleras al régimen de Irán después de la primera ronda de diálogos

Panamá vuelve a explorar una conexión aérea directa con Dubái

El 57% de Cuba estará a oscuras este viernes en el horario de mayor demanda

China promete apoyo y asistencia a Cuba pero advierte: “Será dentro de nuestras capacidades”