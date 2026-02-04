Prorrogaron la intervención de Educ.Ar para finalizar la reestructuración de la sociedad anónima

La intervención estará vigente hasta el 4 de febrero de 2027

Luego de que Educ.Ar, la plataforma educativa oficial de la Secretaría de Educación, fuera intervenida en 2024, el Gobierno nacional confirmó que volverá a prorrogar la medida. De esta manera, seguirá en vigencia el plan para reestructuración del área.

La prórroga fue oficializada esta madrugada, luego de que se publicara el Decreto 82/2026 en el Boletín Oficial. “Prorrógase por el plazo de un (1) año, a partir del 4 de febrero de 2026, la intervención de Educ.As Sociedad Anónima Unipersonal″, estableció el presidente Javier Milei, junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

De acuerdo con el documento oficial, indicaron que la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá la facultad de extender ese plazo por última vez, por otro año adicional, si así lo resuelve. Este nuevo término se suma a la continuidad ya establecida mediante el Decreto N° 117 del 2 de febrero de 2024 y la Decisión Administrativa N° 4 del 31 de enero de 2025.

Desde el Gobierno, argumentaron que la decisión de extender la prórroga se debió a la complejidad de las tareas para poder normalizar el funcionamiento de Educ.Ar y de programas como “Conectar Igualdad”, que impidieron que la etapa se finalizara durante el último año.

“La finalización de la intervención en esta etapa podría generar discontinuidades en la conducción, fragmentación en los procesos decisorios y debilitamiento de los mecanismos de control y gestión”, advirtieron las autoridades al señalar que la extensión del plazo permitirá “consolidar la reestructuración en marcha y asegurar una transición ordenada hacia un régimen de funcionamiento regular sin afectar el interés público”.

El proceso de intervención comenzó en 2024, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional publicara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023. De esta manera, se derogó la Ley N° 20.705 y se dispuso que las sociedades y/o empresas con participación estatal fueran transformadas en sociedades anónimas. Así, el organismo pasó a ser Educ.Ar Sociedad Anónima Unipersonal.

Las autoridades aseguraron que interrumpir el proceso actual podría comprometer al funcionamiento de varios programas educativos

Desde ese entonces, se implementó una serie de acciones orientadas a regularizar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del área. Entre las medidas adoptadas se destacaron la aprobación y presentación de balances pendientes de gestiones anteriores, la regularización de trámites societarios ante la Inspección General de Justicia (IGJ), y la aprobación de un nuevo organigrama que redujo la estructura jerárquica y estableció áreas imprescindibles para el funcionamiento eficiente de la sociedad.

En el ámbito de recursos humanos, las autoridades confirmaron que se concretó la reestructuración mediante la implementación de dos planes de retiros voluntarios, lo que redujo la dotación a 172 personas. Estas acciones permitieron reducir el gasto público, recuperar fondos por deudas pendientes y avanzar en el cumplimiento de normas de integridad y transparencia pública.

De la misma manera, confirmaron que el proceso seguirá a cargo del ingeniero Gastón Mariano Martín, quien fue designado en noviembre de 2024. Su ingreso al organismo se dio después de que el ex funcionario Eduardo Roberto González fuera trasladado hacia el área de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Contenidos Público Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal.

“Debido a la complejidad y diversidad de las empresas intervenidas y las particulares características de Educ.Ar Sociedad del Estado, tanto por su objeto, como por su dependencia de un accionista diferente, resulta conveniente disponer el cese del citado funcionario en el cargo de Interventor de dicha sociedad y designar en el mismo al ingeniero Gastón Mariano Martín”, explicaron en el Decreto N° 963/2024, que oficializó al actual interventor en su cargo.

Por último, informaron que el plan actualmente se encuentra en proceso la modificación del reglamento de compras y contrataciones. Asimismo, trabajan en establecer manuales de procedimientos, los cuales tienen el objetivo de garantizar una administración y funcionamiento eficiente.

Incluso, destacaron que una de las tareas consideradas de vital importancia es el desarrollo de un plan que sirva para que el área pueda generar recursos propios, con la intención de alcanzar la sostenibilidad financiera de forma autónoma.