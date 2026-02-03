Política

Atentado contra CFK: el kirchnerismo volvió a apuntar contra la jueza Capuchetti tras una investigación de Gendarmería

El ministerio de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, refutó los resultados de las pericias que determinaron que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en un shopping cuando el acusado ya estaba detenido

Desde el kirchnerismo refutaron los resultados de la investigación sobre el teléfono de Sabag Montiel (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

Desde el kirchnerismo, este martes salieron a refutar una investigación encargada a Gendarmería Nacional cuyo resultado afirmó que el día en el que atentó contra la vida de Cristina Kirchner, el teléfono de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en el Shopping Abasto cuando el agresor ya estaba detenido. Desde el entorno de la ex presidenta de la Nación, se apuntó nuevamente contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa.

En un duro texto difundido a través de sus redes sociales, titulado “Comodoro Py... la misma historia de siempre”, Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, acusó: “La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad".

Además, el funcionario de Axel Kicillof lamentó que Gendarmería fue "usada por la política para peritajes que dan vergüenza“.

Tal como indicó Infobae este lunes, del análisis técnico de la Gendarmería, realizado a partir del material forense recabado y remitido por el Tribunal Oral Federal, surgió un informe de extracción sobre el teléfono de Sabag Montiel confeccionado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de la DATIP del Ministerio Público Fiscal el 27 de septiembre de 2022.

En este informe constan registros que comprometen el manejo y custodia de la prueba: por ejemplo, a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, mientras Sabag Montiel ya había sido aprehendido (desde las 21), el teléfono intentó conectarse a la red wifi del Abasto Shopping, lo que dificulta establecer con certeza la cadena de custodia y el estado original del dispositivo. También se detectó un “evento que tuvo lugar a las 00:11:32″ del día 2 de septiembre del año 2022.

Juan Martín Mena apuntó en redes sociales contra la jueza Capuchetti

El dato indica que, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los registros identificados en el informe son diferentes a los anteriormente conocidos. Esos registros previos habían permitido ubicar el teléfono en la zona del Abasto antes de que Sabag Montiel fuera hasta el domicilio de Cristina Kirchner en la noche del 1 de septiembre.

“Desde los primeros días, se supo que los atacantes de CFK habían estado alrededor de las 19:30 en el centro comercial del Abasto. Ahora, no sabemos con qué fines, se difunde esta operación con nulo rigor científico”, comienza la respuesta de Mena, quien considera que “a nadie importa la gravedad del hecho del que se habla.

Según el ministro bonaerense, “lo que supuestamente GNA indica como intento de conexión en el Abasto a las 22:30, es la actividad generada por la recepción de un mail automático de opinión sobre la calidad de la conexión al wifi público del shopping".

Detalla que esa “especie de encuesta automática de satisfacción que recibió el atacante por su paso por el Abasto” a veces les llega a los usuarios en tiempo real, y en otras ocasiones “con minutos u horas de delay”.

La jueza María Eugenia Capuchetti tiene a cargo la causa del atentado contra Cristina Kirchner

No indica absolutamente nada respecto de la presencia de una persona o teléfono en ese lugar en ese momento. Geolocalizar es más complejo y se utilizan otros datos más precisos (registros de antenas, historial de aplicaciones de mapas, logs de conexión, etc.)”, advierte Mena.

También cree que “no sería la primera vez en esta causa” en la que “no toman en cuenta el huso horario argentino”.

“El tiempo universal coordinado (UTC) para la Argentina, es -3 (UTC -3). Por lo que probablemente la encuesta de satisfacción del shopping fue inmediata (alrededor de las 19:30)… solo que la justicia argentina no sabe ni siquiera contar las horas del día“, ironiza el texto.

Mena recuerda que “a las 22:30, el atacante estaba detenido, incomunicado y con todas sus pertenencias en el lugar del hecho, dentro de un patrullero de la Policía Federal, fuertemente custodiado”.

Dra. Capuchetti, deje de inventar y obstaculizar y concentre las energías en saber cómo destruyeron el celular del atacante mientras se encontraba bajo su custodia en la caja fuerte del juzgado. La forma de evitar la vergüenza es trabajando seriamente sin condicionamientos políticos. Yo también soy solo abogado, pero cuando no sé algo, pregunto”, concluye el ministro su publicación.

Por el intento de magnicidio contra CFK, en octubre pasado, el TOF N° 6 condenó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes recibieron penas de 10 y 8 años respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado.

