Quiénes fueron los intendentes que solicitaron audiencias con funcionarios del gobierno de Milei

Valenzuela, Petrecca,Cascallares (arriba), Lanús, Susbielles, Montenegro y Ghi, entre los intendentes bonaerenses con más visitas a la Casa Rosada

Si bien fueron los gobernadores los que peregrinaron principalmente a la Casa Rosada en los dos años de gobierno de Javier Milei, en busca de fondos y obras públicas - tal como publicó Infobae el domingo pasado -, también intendentes de todo el país pidieron reunirse con integrantes del Gabinete nacional.

En los 25 meses de la gestión libertaria, 248 jefes comunales de 22 provincias solicitaron formalmente una audiencia con funcionarios de la Casa Rosada. No figura ninguna solicitud de intendentes de La Rioja.

Así surge del Registro Público de Audiencias de Gestión de Intereses que depende del Ministerio del Interior, que Infobae descargó y cuyos datos procesó, correspondientes al período que va del 11 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

De este análisis surge que de esos 248 intendentes, el 42% (103) eran referentes de Juntos por el Cambio, el PRO y/o la UCR. El 31% (76), eran referentes de partidos políticos provinciales o vecinales; el 25% (63 casos) eran peronistas, y sólo el 2% (seis) alineados con La Libertad Avanza (LLA).

Al momento de la asunción de Milei en diciembre de 2023, LLA no contaba con intendentes propios en ninguno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y en las elecciones de ese año, solo ganó en un número muy reducido de pequeñas localidades y comunas, sin obtener intendencias en ciudades de gran escala o capitales provinciales.

Sin embargo, a principios de 2025, tres intendentes electos por Juntos se sumaron a las filas libertarias, como fue el caso de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento), que eran del PRO, y el de Ramiro Eguen (25 de Mayo), enrolado en el partido GEN. Sin embargo, este último se fue a mitad del año pasado de LLA y presentó el año pasado una lista corta llamada Acción Ciudadana.

Los tres figuran en el Registro Público de Audiencias, aunque cuando Eguen fue al Ministerio de Salud de la Nación, en febrero de 2024, cuando estaba todavía dentro del espacio de Juntos.

Los otros intendentes de LLA que pidieron reunirse con funcionarios nacionales fueron Javier Meyer, de Las Rosas (Santa Fe); Atilio Basualdo, de Las Lomitas (Formosa), quien a fines del año pasado renunció a la intendencia para asumir como diputado nacional y hoy forma parte del bloque libertario; Raúl Román, de Allen (Río Negro), quien provenía del radicalismo y adhirió al oficialismo nacional; y Adrián Radice, jefe comunal de Villa El Chacay y primer intendente libertario de la provincia de Córdoba.

En total, las audiencias pedidas por los intendentes suman 432 en los dos años y un mes que lleva Milei en el poder. Pero ninguna fue con el propio Presidente.

El funcionario que más reuniones registra en estos dos años - 170 - es Carlos D’Abate, subsecretario de Relaciones Municipales Carlos D’Abate, seguido por Javier Milano, secretario de Provincias y Municipios de la Nación (37), y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (30 audiencias).

El entonces intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en una reunión con el jefe de Gabiente Fracnos, el 3 de febrero del año pasado

Al tope del ranking de reuniones se ubican, a continuación, el ex ministro del Interior Guillermo Francos, con 25 reuniones en la Casa Rosada pedidas por intendentes; Rodrigo Aybar, secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con 24; y Lisandro Catalán, ex vicejefe de Gabinete de Interior y ex titular de esa cartera, con 15.

El Registro de Audiencias de Gestión de Intereses - que puede consultarse en línea en la web del Ministerio del Interior -, informa quienes solicitan reuniones con funcionarios jerárquicos del Ejecutivo. Queda registrado, el motivo alegado en la solicitud, quiénes participaron de la reunión, y en el caso de privados, si lo hicieron a título particular o en representación de una empresa o institución. Su objetivo es garantizar la transparencia y el libre acceso a la información pública sobre las reuniones de los funcionarios con personas o entidades que buscan influir en las decisiones estatales, o hacer lo que se conoce comúnmente como “lobby”.

Los intendentes que lideran el ranking

De los 248 intendentes que pidieron audiencias, 47 son de la Provincia de Buenos Aires, 46 de Santa Fe y 40 de Córdoba.

El jefe comunal que registra más audiencias es Valenzuela, un ex PRO devenido en firme defensor de las ideas libertarias: 17 en total. Siete fueron en 2024 y otras 10 el año pasado. La mayor cantidad de reuniones (6) fueron con Bullrich, en su rol de ministra de Seguridad. Fue el único intendente de todos los que conformaron esta muestra, que se reunió con Karina Milei (1 de octubre de 2024), para tratar “temas inherentes a la gestión”.

Llegó a la intendencia en 2015, de la mano de Juntos por el Cambio. En 2023 fue nuevamente electo por el mismo espacio, y en las elecciones bonaerenses 2025, fue votado como candidato a senador provincial por la Primera Sección electoral, en representación de LLA.

Luego aparece Pablo Petrecca, intendente de Junín, con 8 reuniones en los últimos dos años: 3 en 2024 y 5 en 2025. Todas fueron con diferentes funcionarios. Petrecca llegó a la intendencia en 2015, por Cambiemos. Retuvo la comuna en 2019 en representación de Juntos por el Cambio, y en 2023 fue reelecto por el mismo espacio. El año pasado, en las elecciones bonaerenses, fue votado senador por la Cuarta Sección electoral, por la alianza Somos Buenos Aires.

Pablo Petrecca reunido en septiembre pasado con Catalán y el ex secretario de Transporte Luis Perrini

En tercer lugar, Mariano Cascallares, de Almirante Brown, perteneciente al peronismo y alineado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tuvo 8 audiencias en total: una en diciembre de 2023, con Francos; 5 en 2024; y dos en 2025 en febrero pasado, con Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y con Marcelo Krajzelman, cuando era presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Llegó a la intendencia en 2015 por el peronismo y, tras sucesivas reelecciones, se mantuvo en el cargo hasta 2025, cuando fue electo diputado provincial por la Tercera Sección electoral, por Fuerza Patria.

Otros intendentes bonaerenses que acudieron a la Casa Rosa fueron Ramón Lanús, de San Isidro; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón; y Lucas Ghi, de Morón.

Lanús, electo por el PRO pero cercano a LLA tras la llegada de Milei al Gobierno, mantuvo 5 reuniones (dos en 2024 y 3 en 2025) con funcionarios del Gabinete nacional.Tres de ellas fueron con Bullrich, con quien está alinrado políticamente; una con el ministro de Economía, Luis Caputo; y la quinta con Carlos Torrendell, secretario de Educación.

Susbielles, de Unión por la Patria, mantuvo la misma cantidad de reuniones con funcionarios del Gabinete en los dos años del gobierno de Milei. Cuatro fueron en 2024 - con Francos y Bullrich, entre otros -, y una en 2025, con Juan Carlos Pazo, el 23 de abril, con el entonces titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el mes posterior a las fuertes inundaciones que afectaron Bahía Blanca en marzo pasado.

Montenegro, intendente electo por el PRO en 2029 y 2023, actualmenteen uso de licencia tras haber sido electo senador provincial en octubre pasado por LLA por la Quinta Sección electoral, solicitó 4 audiencias: 3 en 2024 y una en 2025. Esta última fue con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, para firma de un convenio con esa cartera. Llegó a la intendencia en 2019 de la mano de Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023.

Ghi, jefe comunal de Morón electo en 2019 y en 2023 por Unión por la Patria, solicitó 3 reuniones con la Casa Rosada: dos en 2024 y una en 2025, en este último caso con Catalán, en su rol de ministro del Interior.

Los primeros que pisaron la Casa Rosada

En los primeros 20 días del gobierno de Milei, tres intendentes pidieron audiencias y fueron a la Casa Rosada, dos de ellos bonaerenses de Unión por la Patria, y el otro rionegrino, de Juntos Somos Río Negro, la fuerza provincial que lidera el actual gobernador Alberto Weretilneck.

El primero que lo hizo fue Ariel Sujarchuk, de Escobar, el 14 de diciembre de 2023, apenas cuatro días después de la asunción presidencial. Concurrió para reunirse con Catalán, entonces al frente de la Secretaría del Interior. Volvería a visitarlo en agosto de 2024. Registra tres visitas en total a integrantes del Gabinete. la tercera fue a Torrendell, en el Palacio Pizzurno. Sujarchuk llegó a la intendencia en 2015, tras ganar por el Frente para la Victoria. Fue reelecto en 2019 por el Frente de Todos y, en 2023, por Unión por la Patria.

Ariel Sujarchuk con el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, el 26 de agosto de 2024

El siguiente fue Cascallares, quien el 27 de diciembre de 2023, fue a Balcarce 50, a dos semanas de arribado Milei, a entrevistarse con Francos.

El tercero, Marcos Castro, intendente de Viedma, también concurrió para reunirse con el entonces ministro del Interior, el 28 de diciembre. En total, este jefe comunal rionegrino registra tres visitas a miembros del Gabinete: las otras dos fueron el 11 de julio de 2024, una con Javier Milano, quien fuera el secretario de Provincias y Municipios hasta hace una semana, y la otra con Yanina Martínez, sub secretaria de Turismo.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander