Política

Postergan la fecha del paro en todos los aeropuertos, pero igual podría haber demoras en los vuelos

La medida de fuerza estaba prevista para este lunes, pero el gremio ATE debe cumplir con la ley, que indica un aviso con al menos cinco días de antelación. De todas formas, hay asambleas permanentes en distintas terminales que pueden afectar la programación de los vuelos

Guardar
El paro en los aeropuertos
El paro en los aeropuertos del país sería el 9 de febrero: el gremio ATE confirmaría la fecha en las próximas horas

La idea original de los trabajadores estatales de la aviación civil nucleados en ATE de hacer un paro total en aeropuertos este lunes se desintegró. Los referentes sindicales aseguraron a Infobae que la medida se hará de todos modos, pero más adelante, ya que tienen que cumplir con la ley de esencialidad que indica un aviso previo de al menos cinco días.

De todas maneras, podrían generarse demoras en los vuelos de algunos aeropuertos nacionales por las asambleas permanentes que lleva adelante el gremio, como consecuencia de un atraso en el pago de sueldos y la quita de un aumento salarial que ya había sido pactado entre las partes y procesado en el sistema de liquidación.

Ante ese panorama, en ATE estudian cuándo podría ser la nueva fecha del paro total. Este lunes, los delegados harán el anuncio que corresponde por ley. De modo que si deben pasar como mínimo cinco días hábiles para efectivizar la medida de fuerza, una fecha probable para que se efectvice el paro es el lunes 9 de febrero.

“Todavía no lo definimos”, respondieron a este medio desde ATE. Pero fuentes del gremio indicaron que es una posibilidad más que concreta que sea ese día.

La medida de fuerza se
La medida de fuerza se decidió por una demora en el pago de salarios y el incumplimiento de un aumento que, según aseguran en ATE, ya había sido acordado con el Gobierno

Es, aunque nadie lo diga de manera oficial, la fecha que tienen en mente, pero antes deben comunicarlo a las bases y cumplir con la formalidad que establece la ley de esencialidad para oficializar en el calendario el paro.

La ley dice que es obligatorio comunicar la convocatoria por escrito tanto al empresario o empresarios afectados como a la autoridad laboral competente. El preaviso debe realizarse con una antelación mínima de cinco días naturales a su fecha de inicio, o de diez días naturales si la empresa presta servicios públicos.

En este caso, el conflicto es de los trabajadores nucleados en ATE con el Gobierno; puntualmente, con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las secretarías de Trabajo y Empleo Público.

Fuentes de ANAC comentaron a
Fuentes de ANAC comentaron a este medio que están trabajando para evitar el paro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Fuentes de ANAC comentaron a este medio que están trabajando para evitar el paro y que esperan que “no haya afectaciones de operaciones” aéreas, es decir, de vuelos.

La medida se decidió luego de que las autoridades del organismo estatal dieran marcha atrás con un incremento salarial previamente acordado y no depositaran los sueldos el 31 de enero como, dicen desde ATE, estaba pactado.

El paro -cuando sea- afectará por 24 horas todos los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos y, por consecuencia, la totalidad de los vuelos, excepto los del Estado, sanitarios, humanitarios y traslado de órganos vitales para personas que esperan un trasplante.

El paro afectará a los
El paro afectará a los cerca de 30 aeropuertos del país (Gustavo Gavotti)

Esto ocurrirá en los aproximidamente 30 aeropuertos nacionales e internacionales que hay en el país. Si el paro efectivamente es el 9 de febrero, ese día es probable que todos los vuelos se cancelen.

El paro está confirmado. Hubo un incumplimiento de acuerdos salariales del Gobierno, la ANAC no pagó en tiempo y forma los sueldos y nos dicen que el aumento liquidado y acordado quedó sin efecto. Por eso vamos a esta medida. No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado”, comentó el sábado a Infobae Marcelo Belelli, delegado de ATE en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Hasta ayer, la fecha de paro era el lunes 2 pero durante el transcurso del día los abogados del gremio advirtieron que había que cumplir con la ley de esenciabilidad.

De todos modos, durante todo este domingo y, probablemente, la semana que empieza, habrá en casi todos los aeropuertos estado de asamblea permanente, lo que podría generar algunas demoras.

Este domingo, según la cartelera
Este domingo, según la cartelera de Aeroparque, hay atrasos en vuelos a Resistencia, por JetSmart, a Ushuaia y El Calafate, por Aerolíneas Argentinas, y a San Pablo (Brasil), por Latam (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por caso, este domingo, según la cartelera de Aeroparque, hay atrasos en vuelos a Resistencia, por JetSmart, a Ushuaia y El Calafate, por Aerolíneas Argentinas, y a San Pablo (Brasil), por Latam.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció el paro en su cuenta de la red social X el sábado, antes de saber que la fecha sería más adelante.

El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, escribió el referente gremial este sábado por la mañana y remarcó que “si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL”, escribió el líder gremial.

"No permitiremos que decisiones políticas
"No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario", dijeron desde ATE

En el documento que Belelli envió el sábado a Oscar Villabona, administrador de la ANAC, se explica que, según lo denunciado por ATE, el Gobierno dejó sin efecto un incremento en el adicional por “racionamiento” que no sólo había sido acordado sino que estaba liquidado.

El sistema SAHRA les permitió detectar a los referentes del gremio que los recibos de sueldos ya estaban confeccionados con el acuerdo y, sin embargo, por razones desconocidas, dieron marcha atrás desde ANAC.

“Estas decisiones perjudican gravemente el salario de las y los trabajadores, generan incertidumbre, tensiones innecesarias y constituyen un claro retroceso sobre derechos ya conquistados”, escribió Belelli a Villabona y atribuyó el retroceso en la decisión a cuestiones “políticas”.

Belelli apuntó directamente a las autoridades de ANAC y a la secretaría de Transporte, a cargo desde hace unos días de Fernando Herrmann, y la secretaría de Empleo Público.

“No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario y la estabilidad de los y las trabajadores/as del organismo”, concluyó Belelli.

Temas Relacionados

ParoaeropuertosATEANACvuelosÚltima noticia

Últimas Noticias

La historia detrás del conflicto Milei-Rocca y el punto de quiebre en el modelo económico que mira el Gobierno

El Presidente salió a jugar fuerte contra el CEO del Grupo Techint. En el oficialismo ven los primeros brotes de la desregulación y que la victoria de la india Welspun es el leading case que va a abrir el juego en otras licitaciones clave. “Nos va a permitir salir de una economía soviética”, indican en Casa Rosada.

La historia detrás del conflicto

El cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso por la baja de imputabilidad: “Siempre del lado de los delincuentes”

A días del inicio de las sesiones extraordinarias, la senadora libertaria criticó a Axel Kicillof y al ministro Javier Alonso por asegurar que modificar el régimen de imputabilidad no sería suficiente

El cruce entre Patricia Bullrich

Quiénes fueron los intendentes que solicitaron audiencias con funcionarios del gobierno de Milei

La información surge de la base de datos del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo, analizada por Infobae. A qué fuerza política pertenecen y quiénes fueron los que más reuniones mantuvieron

Quiénes fueron los intendentes que

Sergio “Tronco” Figliuolo: “El kirchnerismo es el lado oscuro, son los malos, nos hicieron mierda”

El diputado habló sobre su pasado como productor y conductor, antes de su llegada como outsider a la política de la mano de Milei. Por qué cree en el Presidente, sus críticas al sistema y su relectura del video que se hizo viral, con termos en la cabeza

Sergio “Tronco” Figliuolo: “El kirchnerismo

Milei retoma la agenda con la que inauguró la gestión y encara el año de su revancha política

Con la batalla cultural como eje, volvió a radicalizarse con la reforma laboral y arranca el debate parlamentario con el proyecto original, sin cambios. El diálogo roto con los gremios y la triangulación sindical para evitar la derrota. Bullrich vuelve a fijar en 13 la edad de punibilidad; la política migratoria, trabada por las internas. Con Sturzenegger en alza, se viene una ola de privatizaciones y más achique del Estado; la pelea con Rocca y las diferencias con Mercado Libre en el menú de malestar oficial

Milei retoma la agenda con
DEPORTES
Tragedia en el rugby argentino:

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons: “Estoy aquí, no tengo límites y puedo alcanzar lo que me proponga”

La desopilante reacción de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron por la final del Australian Open entre Alcaraz y Djokovic

El skijoring: el deporte invernal que fusiona velocidad y cultura ecuestre

TELESHOW
Willem Dafoe presentó The Souffleur

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia volvió a rechazar tropas

Rusia volvió a rechazar tropas europeas en Ucrania y un papel de la UE en cualquier acuerdo de paz

Elda Cerrato recibe un reconocimiento póstumo con una muestra en Nueva York

El fenómeno Pokémon colapsa a un importante museo de Londres

El papa León XIV pidió diálogo entre Estados Unidos y Cuba para evitar el sufrimiento de los cubanos

Ucrania confirmó que la próxima ronda trilateral en Abu Dabi con Rusia y EEUU se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero