Postergan la fecha del paro en todos los aeropuertos, pero igual podría haber demoras en los vuelos

El paro en los aeropuertos del país sería el 9 de febrero: el gremio ATE confirmaría la fecha en las próximas horas

La idea original de los trabajadores estatales de la aviación civil nucleados en ATE de hacer un paro total en aeropuertos este lunes se desintegró. Los referentes sindicales aseguraron a Infobae que la medida se hará de todos modos, pero más adelante, ya que tienen que cumplir con la ley de esencialidad que indica un aviso previo de al menos cinco días.

De todas maneras, podrían generarse demoras en los vuelos de algunos aeropuertos nacionales por las asambleas permanentes que lleva adelante el gremio, como consecuencia de un atraso en el pago de sueldos y la quita de un aumento salarial que ya había sido pactado entre las partes y procesado en el sistema de liquidación.

Ante ese panorama, en ATE estudian cuándo podría ser la nueva fecha del paro total. Este lunes, los delegados harán el anuncio que corresponde por ley. De modo que si deben pasar como mínimo cinco días hábiles para efectivizar la medida de fuerza, una fecha probable para que se efectvice el paro es el lunes 9 de febrero.

“Todavía no lo definimos”, respondieron a este medio desde ATE. Pero fuentes del gremio indicaron que es una posibilidad más que concreta que sea ese día.

La medida de fuerza se decidió por una demora en el pago de salarios y el incumplimiento de un aumento que, según aseguran en ATE, ya había sido acordado con el Gobierno

Es, aunque nadie lo diga de manera oficial, la fecha que tienen en mente, pero antes deben comunicarlo a las bases y cumplir con la formalidad que establece la ley de esencialidad para oficializar en el calendario el paro.

La ley dice que es obligatorio comunicar la convocatoria por escrito tanto al empresario o empresarios afectados como a la autoridad laboral competente. El preaviso debe realizarse con una antelación mínima de cinco días naturales a su fecha de inicio, o de diez días naturales si la empresa presta servicios públicos.

En este caso, el conflicto es de los trabajadores nucleados en ATE con el Gobierno; puntualmente, con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las secretarías de Trabajo y Empleo Público.

Fuentes de ANAC comentaron a este medio que están trabajando para evitar el paro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Fuentes de ANAC comentaron a este medio que están trabajando para evitar el paro y que esperan que “no haya afectaciones de operaciones” aéreas, es decir, de vuelos.

La medida se decidió luego de que las autoridades del organismo estatal dieran marcha atrás con un incremento salarial previamente acordado y no depositaran los sueldos el 31 de enero como, dicen desde ATE, estaba pactado.

El paro -cuando sea- afectará por 24 horas todos los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos y, por consecuencia, la totalidad de los vuelos, excepto los del Estado, sanitarios, humanitarios y traslado de órganos vitales para personas que esperan un trasplante.

El paro afectará a los cerca de 30 aeropuertos del país (Gustavo Gavotti)

Esto ocurrirá en los aproximidamente 30 aeropuertos nacionales e internacionales que hay en el país. Si el paro efectivamente es el 9 de febrero, ese día es probable que todos los vuelos se cancelen.

“El paro está confirmado. Hubo un incumplimiento de acuerdos salariales del Gobierno, la ANAC no pagó en tiempo y forma los sueldos y nos dicen que el aumento liquidado y acordado quedó sin efecto. Por eso vamos a esta medida. No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado”, comentó el sábado a Infobae Marcelo Belelli, delegado de ATE en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Hasta ayer, la fecha de paro era el lunes 2 pero durante el transcurso del día los abogados del gremio advirtieron que había que cumplir con la ley de esenciabilidad.

De todos modos, durante todo este domingo y, probablemente, la semana que empieza, habrá en casi todos los aeropuertos estado de asamblea permanente, lo que podría generar algunas demoras.

Este domingo, según la cartelera de Aeroparque, hay atrasos en vuelos a Resistencia, por JetSmart, a Ushuaia y El Calafate, por Aerolíneas Argentinas, y a San Pablo (Brasil), por Latam (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por caso, este domingo, según la cartelera de Aeroparque, hay atrasos en vuelos a Resistencia, por JetSmart, a Ushuaia y El Calafate, por Aerolíneas Argentinas, y a San Pablo (Brasil), por Latam.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció el paro en su cuenta de la red social X el sábado, antes de saber que la fecha sería más adelante.

“El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, escribió el referente gremial este sábado por la mañana y remarcó que “si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL”, escribió el líder gremial.

"No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario", dijeron desde ATE

En el documento que Belelli envió el sábado a Oscar Villabona, administrador de la ANAC, se explica que, según lo denunciado por ATE, el Gobierno dejó sin efecto un incremento en el adicional por “racionamiento” que no sólo había sido acordado sino que estaba liquidado.

El sistema SAHRA les permitió detectar a los referentes del gremio que los recibos de sueldos ya estaban confeccionados con el acuerdo y, sin embargo, por razones desconocidas, dieron marcha atrás desde ANAC.

“Estas decisiones perjudican gravemente el salario de las y los trabajadores, generan incertidumbre, tensiones innecesarias y constituyen un claro retroceso sobre derechos ya conquistados”, escribió Belelli a Villabona y atribuyó el retroceso en la decisión a cuestiones “políticas”.

Belelli apuntó directamente a las autoridades de ANAC y a la secretaría de Transporte, a cargo desde hace unos días de Fernando Herrmann, y la secretaría de Empleo Público.

“No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario y la estabilidad de los y las trabajadores/as del organismo”, concluyó Belelli.