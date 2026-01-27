La Policía de Entre Ríos debió intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical

La policía de Entre Ríos tuvo que intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical 1

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, informó que hubo agentes policiales heridos y seis personas detenidas por el operativo realizado ayer en el Puerto de Concepción del Uruguay.

La fuerza de seguridad provincial, respaldada por integrantes de la Prefectura, liberaron el acceso a las terminales del centro portuario. El ingreso, así como un tramo de la avenida Paysandú, estaban bloqueados por un grupo de trabajadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

El gremio reclamaba ser reconocido por la firma Urcel SA, de capitales uruguayos, como entidad representativa de los estibadores locales. En ese orden, la organización sindical también exigía la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

Tras el incidente, la empresa emitió un comunicado en el que deslindó sus responsabilidades. “El conflicto en cuestión resulta completamente ajeno a la empresa y sus trabajadores, reconociendo su origen en la disputa que mantienen dos gremios distintos por asumir la representación de los trabajadores en el puerto de Concepción del Uruguay e Ibicuy”, indicó el texto difundido por Urcel.

Según pudo saber Infobae, la disputa se da entre dos facciones del SUPA. Se trata de las de Concepción del Uruguay y la del Bajo Paraná. Si bien pertenecen a la misma organización, están en federaciones distintas. Una adhiere a FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos) y la otra a FEPIMRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina).

Qué resolvió Trabajo y cómo se posicionó la empresa

Casi en paralelo a los hechos en Concepción, la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas. La empresa, en tanto, deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto.

Trabajo, además, convocó a una audiencia de partes. La cita será el 10 de febrero a las 11 en Paraná.

Urcel también manifestó en su comunicado que por la protesta sindical hubo “paralización total de actividades” desde el sábado. Se bloqueó el ingreso al puerto de camiones y trabajadores afectados a tareas de estibaje. Eso impidió que los buques «Días Well» y «African Piper» pudieran ser cargados el lunes.

Tras el operativo policial, los camiones que transportaban troncos para exportación lograron acceder al complejo portuario. Y pudo realizarse el estibaje de las embarcaciones.

Qué dijeron el Gobierno y los gremios sobre el incidente

Después del operativo de seguridad, Roncaglia dio detalles del procedimiento y justificó el accionar de la Policía. La dirigencia sindical, en tanto, denunció “represión”.

“Un barco debía cargar madera para llevar al exterior. En este contexto, un grupo de personas sindicalizadas llegadas desde distintos puntos del país intentaron impedir el ingreso de los camiones cargados. A pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía por lo que inmediatamente se restableció el orden y dio cumplimiento a la manda judicial”, expresó el Ministro en su cuenta de Instagram.

"Nos reprimieron. Pero si intentan reprimirnos, van a parar todos los barcos y puertos argentinos", determinó Alberto Paredes, del Sindicato La Carne de Concepción del Uruguay

“Queda claro que el derecho constitucional a la protesta, el cual se respeta, no puede vulnerar otros derechos también contemplados en nuestra Constitución”, puntualizó. Luego subrayó: “Los derechos contemplados en la Constitución Nacional no pueden vulnerar otros derechos, como libre tránsito y a trabajar. El orden es una prioridad”, sentenció.

En tanto, Alberto Paredes, del Sindicato La Carne de Concepción del Uruguay, denunció la represión durante el operativo. En declaraciones a Diario Uno, expresó: "Nos reprimieron. Pero si intentan reprimirnos, van a parar todos los barcos y puertos argentinos. La FEPA está presente, con el secretario general Marcelo Osores y la federación. Nos atacaron con balas de goma, garrotes y piedrazos. Lastimaron a dos compañeros, uno de Concepción del Uruguay y otro de Bahía Blanca“.