Política

La Policía de Entre Ríos debió intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical

La fuerza provincial, con el apoyo de Prefectura, dispersó una manifestación que impedía el acceso de camiones a la terminal. El conflicto estalló por una disputa que involucra a la empresa Urcel y dos facciones del gremio de estibadores

Guardar
La policía de Entre Ríos tuvo que intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical 1

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, informó que hubo agentes policiales heridos y seis personas detenidas por el operativo realizado ayer en el Puerto de Concepción del Uruguay.

La fuerza de seguridad provincial, respaldada por integrantes de la Prefectura, liberaron el acceso a las terminales del centro portuario. El ingreso, así como un tramo de la avenida Paysandú, estaban bloqueados por un grupo de trabajadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

El gremio reclamaba ser reconocido por la firma Urcel SA, de capitales uruguayos, como entidad representativa de los estibadores locales. En ese orden, la organización sindical también exigía la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

La Secretaría de Trabajo de la
La Secretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles

Tras el incidente, la empresa emitió un comunicado en el que deslindó sus responsabilidades. “El conflicto en cuestión resulta completamente ajeno a la empresa y sus trabajadores, reconociendo su origen en la disputa que mantienen dos gremios distintos por asumir la representación de los trabajadores en el puerto de Concepción del Uruguay e Ibicuy”, indicó el texto difundido por Urcel.

Según pudo saber Infobae, la disputa se da entre dos facciones del SUPA. Se trata de las de Concepción del Uruguay y la del Bajo Paraná. Si bien pertenecen a la misma organización, están en federaciones distintas. Una adhiere a FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos) y la otra a FEPIMRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina).

El ministro de Seguridad de
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, informó que hubo agentes policiales heridos y seis personas detenidas por el operativo realizado ayer en el Puerto de Concepción del Uruguay

Qué resolvió Trabajo y cómo se posicionó la empresa

Casi en paralelo a los hechos en Concepción, la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas. La empresa, en tanto, deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto.

Trabajo, además, convocó a una audiencia de partes. La cita será el 10 de febrero a las 11 en Paraná.

Urcel también manifestó en su comunicado
Urcel también manifestó en su comunicado que por la protesta sindical hubo “paralización total de actividades” desde el sábado

Urcel también manifestó en su comunicado que por la protesta sindical hubo “paralización total de actividades” desde el sábado. Se bloqueó el ingreso al puerto de camiones y trabajadores afectados a tareas de estibaje. Eso impidió que los buques «Días Well» y «African Piper» pudieran ser cargados el lunes.

Tras el operativo policial, los camiones que transportaban troncos para exportación lograron acceder al complejo portuario. Y pudo realizarse el estibaje de las embarcaciones.

Qué dijeron el Gobierno y los gremios sobre el incidente

Después del operativo de seguridad, Roncaglia dio detalles del procedimiento y justificó el accionar de la Policía. La dirigencia sindical, en tanto, denunció “represión”.

“Un barco debía cargar madera para llevar al exterior. En este contexto, un grupo de personas sindicalizadas llegadas desde distintos puntos del país intentaron impedir el ingreso de los camiones cargados. A pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía por lo que inmediatamente se restableció el orden y dio cumplimiento a la manda judicial”, expresó el Ministro en su cuenta de Instagram.

"Nos reprimieron. Pero si intentan
"Nos reprimieron. Pero si intentan reprimirnos, van a parar todos los barcos y puertos argentinos", determinó Alberto Paredes, del Sindicato La Carne de Concepción del Uruguay

“Queda claro que el derecho constitucional a la protesta, el cual se respeta, no puede vulnerar otros derechos también contemplados en nuestra Constitución”, puntualizó. Luego subrayó: “Los derechos contemplados en la Constitución Nacional no pueden vulnerar otros derechos, como libre tránsito y a trabajar. El orden es una prioridad”, sentenció.

En tanto, Alberto Paredes, del Sindicato La Carne de Concepción del Uruguay, denunció la represión durante el operativo. En declaraciones a Diario Uno, expresó: "Nos reprimieron. Pero si intentan reprimirnos, van a parar todos los barcos y puertos argentinos. La FEPA está presente, con el secretario general Marcelo Osores y la federación. Nos atacaron con balas de goma, garrotes y piedrazos. Lastimaron a dos compañeros, uno de Concepción del Uruguay y otro de Bahía Blanca“.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasEntre RíosConcepción dele Uruguay

Últimas Noticias

Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y asistirá a una obra de Fátima Florez

El presidente volverá a subirse a los escenarios para cantar, esta vez en el show de la capo cómica. Antes, será el orador principal en el encuentro de militantes de derecha

Javier Milei cierra su visita

Sindicatos estatales realizarán un paro el día que se trate la reforma laboral en el Senado

Un grupo de gremios, impulsados por ATE, se reunieron este martes y anunciaron la huelga prevista para el mismo día en que la Cámara Alta retome el debate del proyecto que busca aprobar el gobierno nacional

Sindicatos estatales realizarán un paro

Los gobernadores patagónicos pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias

En medio del drama por los incendios que afectaron a más de 230.000 hectáreas en el sur del país, los mandatarios provinciales le solicitaron al Congreso de la Nación que apruebe el proyecto

Los gobernadores patagónicos pidieron que

“Delito de adulto, pena de adulto”: Jorge Macri pidió avanzar con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Tras la persecución que realizó la Policía de la Ciudad por la avenida General Paz, el jefe de Gobierno porteño respaldó la Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno: “No pueden estar libres ni un minuto más”

“Delito de adulto, pena de

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

“La voz le sonó espectacular”, dijo la artista en la puerta del teatro Roxy en Mar del Plata, minutos después de compartir escenario en la antesala del espectáculo

Fátima Florez contó cómo fue
DEPORTES
El presidente de River Plate

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Vélez recibe a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

TELESHOW
Vacaciones familiares a puro sol:

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos intensificó los bombardeos

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella