Las cámaras denunciadas por Frigerio habrían sido colocadas durante el gobierno peronista: el rol de Edgardo Kueider

En procedimiento realizado en Casa de Gobierno por la Policía de Entre Ríos se encontraron tres equipos

Existen elementos objetivos y subjetivos para presumir con alto grado de certeza que las cámaras y micrófonos hallados en la Casa de Gobierno de Entre Ríos se colocaron durante el primer mandato de Gustavo Bordet (2015/2019).

Si esto se verifica, el responsable político de la instalación sería el ex secretario General de la Gobernación y ex senador nacional Edgardo Kueider. En la actual administración provincial expresaron un alto grado de malestar sobre esta posibilidad.

“¿Cómo van a tener cámaras en el despacho del Gobernador y en la Secretaría General y no nos van a avisar?”, se preguntó con elevado nivel de suspicacia un funcionario del gabinete de Frigerio.

La sensación en el Gobierno provincial es que les dejaron un “Caballo de Troya”.

Las instalaciones secretas

El comunicado de Rogelio Frigerio

Entre los elementos objetivos que sostienen la eventualidad de que los equipos hayan sido los que hizo colocar Kueider se cuenta que están ubicados en los mismos lugares. El entonces funcionario ordenó poner cuatro cámaras: una antesala de su oficina, otra en su despacho, la tercera en el de la Gobernación y la restante en el pasillo que comunica ambas dependencias.

Se trata de los dispositivos que captaron sus movimientos con dinero en efectivo y sus arrumacos con una empleada. Estos videos se difundieron hace un año. Estaban en un pendrive secuestrado en un allanamiento realizado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La magistrada investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos.

En procedimiento realizado en Casa de Gobierno por la Policía de Entre Ríos se encontraron tres equipos. Las fotos que circularon provocaron la difusión de memes en redes sociales. La burla apuntaba a lo anticuado que eran. Si se trata de los de Kueider, serían de, al menos, 2017.

Durante un relevamiento que hizo en marzo de 2025 este medio en las instalaciones que ocupaba Kueider, se pueden observar dos de los aparatos. Estaban disimulados en las carcazas de falsos sensores de movimiento. Esa es otra coincidencia. En el plano subjetivo, un testigo presencial de la instalación confirmó que así se camuflaron los equipos que hizo poner el exsecretario General.

Los dispositivos, según informaron fuentes oficiales, permanecían conectados al suministro eléctrico al momento de su detección. El cableado que las alimenta no estaba a la vista. Había sido embutido en las paredes del edificio.

Estas terminales no son autónomas, es decir que captan imagen y sonido pero requieren de una base (DVR) que registre y grabe el video. Kueider había hecho ubicar este equipamiento en una pequeña habitación. Pero ya no está allí. De eso surge que no estarían operativas.

Fuentes policiales aportaron dos datos al respecto: el primero es que, según un primer análisis, esos artefactos podrían ser readecuados para transmitir vía wifi de forma independiente. Se requeriría solo agregar un dispositivo. Además, subrayaron que si bien el DVR original no está, la cámara encontrada en el despacho de Frigerio tiene un cableado extra. Su extremo final aún no ha sido ubicado. La sospecha es que el aparato podría estar activo.

El porqué de este armado de vigilancia y las acciones judiciales

La oficina de Kueider

Kueider había ordenado la instalación del sistema de videovigilancia porque tenía la intención de realizar una suerte de «reality». A través de una transmisión online, se mostraría al público cómo y cuánto trabajaba el funcionario. La idea se archivó.

Un tiempo después, Bordet habría pedido que se ponga un dispositivo en su despacho. Decía que encontraba sus papeles revueltos. Quería saber quién entraba cuando él no estaba y qué hacía allí.

El Gobierno inició dos procesos para aclarar qué ocurrió. Uno es administrativo interno. Se trata de un sumario que estará a cargo de la Fiscalía de Estado. El otro es un proceso penal. La situación se denunció ante la Justicia. El caso recayó en el fiscal Santiago Alfieri.

Edgardo Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito

Tras la inspección in situ, “ahora nos toca ver qué otras fuentes de información, formales o informales, son abordables para organizar una investigación que llevará su tiempo”, expresó el funcionario judicial en declaraciones a Radio de la Plaza. Además, consignó que las hipótesis iniciales que se barajan llevan a “distintas consecuencias”.

Alfieri destacó la “trascendencia institucional” de la situación y dejó en claro: “No por entender que por ser una instalación pasada y fuera de uso entonces desechamos de una la investigación”.

La pesquisa judicial “se hará de manera tal que se agote todo el conocimiento y quede en claro de qué se trata”, remató.

Cuáles fueron las repercusiones de la denuncia

Rogelio Frigerio se reunió con Santilli

La revelación de lo ocurrido generó distintas reacciones en el arco político. En la mañana del miércoles, Frigerio recibió la solidaridad y el respaldo del Gobierno nacional. Lo hizo de manera pública el ministro del Interior, Diego Santilli.

Por el lado opositor, José Cáceres, presidente del PJ entrerriano, se manifestó en el mismo sentido. Expresó su “enérgico rechazo” al espionaje. Pero puso un punto en que los aparatos se encontraron cuando transcurre el tercer año de la gestión.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, también expresó su rechazo y su apoyo, sin cortapisas, al Gobernador.