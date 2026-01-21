Política

Milei expondrá en Davos su mirada sobre el complejo tablero internacional y confirmará su alianza con EEUU

En un escenario global atravesado por la puja diplomática entre Donald Trump y Europa, el Presidente ratificará en Suiza sus parámetros ideológicos y su alineamiento con la administración republicana

El presidente, Karina Milei, Luis Caputo, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger en Davos

(Enviado especial a Davos, Suiza) Javier Milei ratificará hoy en el Foro Económico Mundial que su alianza geopolítica y su sintonía personal con Donald Trump es inexpugnable, cuando el líder republicano protagoniza un enfrentamiento inédito con Europa por su intención de anexar Groenlandia a los Estados Unidos.

A las 11.45 (cuatro horas más en Suiza), Milei ocupará el centro del escenario del Foro de Davos para describir su mirada sobre el tablero internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico.

Será una disertación de 30 minutos, que el presidente escribe y ajusta desde hace semanas. Sus discursos en Davos siempre tienen repercusión global, y esta vez no sería la excepción frente a la crisis que pone en jaque los vínculos históricos entre Europa y Estados Unidos.

Milei sucederá a Trump en el auditorio principal del Foro de Davos, que tiene previsto un discurso de 45 minutos. En ese tiempo, el líder republicano hará un balance de su primer año de gestión, ratificará sus críticas a los organismos multilaterales, e insistirá con la anexión de Groenlandia.

La llegada de Milei a Suiza

Es poco probable que Milei pueda escuchar el discurso de Trump in situ.

El presidente tiene previsto saludar al director ejecutivo del Foro, Borge Brende, casi a la misma hora que hablará Trump.

Y a continuación, acompañado por Karina Milei -secretaria general-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger -ministro de Desregulación-, Milei se dirigirá al auditorio con capacidad para 3.000 personas.

Anoche, los organizadores del Foro aseguraron a Infobae que Trump y Milei podrían desbordar el auditorio. Cuando ayer habló Emmanuel Macron, en plena puja de Estados Unidos con Europa, había sillas vacías en el fondo.

Mientras Trump puso a disposición los recursos de la Secretaría del Tesoro para evitar que una crisis con el dólar afecte la campaña electoral, Europa hace menos de una semana se transformó en un mercado comercial muy importante para la Argentina.

Emmanuel Macron en Davos (EFE)

En este contexto, Balcarce 50 podría haber buscado un equilibrio en medio de la batalla diplomática entre Estados Unidos y Europa que constituye un signo de cambio inevitable en el tablero internacional.

Pero no lo hizo.

Trump desea anexar Groenlandia y avanzar en una nueva construcción multilateral que tiene como objetivo final convertir a las Naciones Unidas en la Sociedad de las Naciones.

Emmanuel Macron -Francia-, Keir Starmer -Reino Unido- y Friedrich Merz -Alemania- se resisten a firmar la formalización de la Junta de la Paz -Board of Peace, en inglés-, que propone el presidente de los Estados Unidos.

Aún más: Macron anticipó ayer en Davos que Europa debe acercarse a China, el enemigo global declarado por la Casa Blanca en su Plan de Seguridad Nacional.

Milei es fiel a su pensamiento y su sentido de la amistad, donde al final todo termina en un juego de suma cero. Eso significa que el presidente respaldará a Trump sin dudar un instante.

El jueves, Trump convocó a una ceremonia destinada a rubricar la creación del Board of Peace, y Milei será uno de los pocos mandatarios que estará presente.

Donald Trump y Javier Milei en la puerta de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Benjamín Netanyahu -Israel-, no firmará por la decisión de Trump de incluir a Qatar y Egipto, enemigos regionales de Jerusalén. Y tampoco estará Volodimir Zelenski: el líder republicano invitó a Vladimir Putin, que desde hace casi cuatro años invade a Ucrania.

Al margen del discurso presidencial y la adhesión a la Junta de la Paz que servirán para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, Milei hoy tiene previsto dos eventos vinculados a la situación económica del país.

Participará en el Country Strategy Dialogue on Argentina, y después expondrá ante CEO´s de bancos internacionales. El presidente describirá las ventajas que ofrece su programa económico para invertir en el país, su objetivo político cada vez que viaja al exterior.

