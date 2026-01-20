Política

Reforma laboral: comienzan los contactos para analizar cambios, pero la CGT tomó una decisión inesperada

Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich, confirmó a Infobae que la comisión técnica del Senado recibirá esta tarde a cámaras empresariales y que el sindicalismo decidió enviar por escrito sus objeciones

Guardar
Patricia Bullrich y su asesora
Patricia Bullrich y su asesora Josefina Tajes, que preside la comisión técnica sobre la reforma laboral en el Senado

La comisión técnica del Senado que analizará posibles cambios en la reforma laboral del Gobierno se constituyó formalmente hace 24 horas y este martes tiene previsto reunirse con distintas cámaras empresariales que plantearán objeciones sobre el proyecto oficial.

En diálogo con Infobae, así lo reveló Josefina Tajes, la abogada laboralista que asesora a Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y preside la comisión, que está integrada por el secretario parlamentario de la Cámara Alta y dos asesores legales.

Está previsto que esta comisión reciba las distintas propuestas de modificaciones hasta el 26 de enero, luego de lo cual se comenzará a analizar el tema con los senadores, aunque Tajes aclaró que el oficialismo no buscará emitir un nuevo dictamen en comisión: si se aprueban los cambios sugeridos por la CGT y las cámaras, serán debatidos en el recinto desde el 10 de febrero.

Patricia Bullrich, en el Senado,
Patricia Bullrich, en el Senado, con los dirigentes de la CGT Jorge Sola y Octavio Argüello (Foto: Gabriel Cano/Comunicación Senado)

En forma paralela con la propuesta que enviará al Senado, la CGT mantiene negociaciones con el ala política del Gobierno, donde están los mejores interlocutores del sindicalismo en el poder libertario: el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín, titular de la Cámara de Diputados, y “Lule”, de la Secretaría General de la Presidencia), junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Otro andarivel de diálogo es el que abrió Bullrich en el Senado, donde mostró buena predisposición respecto a la posibilidad de introducir cambios en el proyecto oficial.

De por sí, la senadora admitió que el Gobierno tomó la decisión política de negociar con la CGT algunas modificaciones en la reforma laboral que está en el Senado: “Sí, por supuesto; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae.

Los cotitulares de la CGT
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

“Hasta ahora estamos escuchando a todos -señaló- y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”.

Con respecto a la posibilidad de una negociación con la CGT, Bullrich afirmó: “Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. Eso es lo único que nosotros decimos, que haya cosas que ellos puedan plantear, que puedan ser razonables, por supuesto que estamos dispuestos a escucharlos. Lo que no estamos dispuestos es a que todo siga igual. Porque el mercado laboral argentino está destruido desde hace muchísimos años y nosotros queremos que se genere un cambio, que se genere empleo, que las empresas se animen a emplear”.

Destacó, además, que el diálogo con la CGT se canalizará a través de la Cámara Alta: “Hasta ahora, ellos (por los sindicalistas) han venido al Senado y vamos a seguir hablando acá porque hay que ir tomando posiciones de varios sectores para llegar a votar la ley. Nosotros tenemos 20 senadores, después están el radicalismo, el PRO y los bloques provinciales con los que hicimos un acuerdo. Con ellos logramos un dictamen y, por supuesto, todo el que quiera venir a dar ideas y colaborar en el marco de un cambio, adelante".

La CGT se reunió el
La CGT se reunió el 3 de diciembre pasado con los gobernadores de Provincias Unidas

Aun así, en la dirigencia de la CGT hay cautela. Si bien el diálogo es fluido con algunos referentes libertarios, no hay garantías de que sus críticas al proyecto se traduzcan en modificaciones de algunos puntos o la eliminación de artículos que irritan al poder sindical.

Por eso la CGT desplegará una doble estrategia: por un lado, negociará con el oficialismo en todos los frentes para atenuar la reforma laboral y, por otro, como anticipó Infobae, dos de sus cotitulares iniciarán en estos días una gira por varias provincias para hablar con los gobernadores y tratar de convencerlos de no votar el proyecto tal como está hoy en el Senado.

La idea es que Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) viajen a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladen a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En todos los casos, quieren presionar en forma directa para evitar que el Gobierno, que envió a Santilli a hacer contactos similares con los gobernadores, imponga la reforma laboral con los puntos considerados inaceptables por la dirigencia gremial.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoPatricia BullrichCGTCuotas solidariasDerecho de huelgaSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei planea desembarcar con el “Tour de la Gratitud” en Mendoza

En cumplimiento de las dos recorridas por mes, desde La Libertad Avanza tienen en mente una nueva bajada a una provincia clave que celebrará elecciones municipales el 22 de febrero. El cronograma en estudio

Javier Milei planea desembarcar con

Ante empresarios, Kicillof desplegó un discurso anti Milei y le mandó un guiño al radicalismo

El gobernador bonaerense llevó a parte de su gabinete a un encuentro en Chascomús, en donde volvió a confrontar con las políticas del gobierno nacional. Hubo representantes de la UCR y Magario lo ungió hacia 2027

Ante empresarios, Kicillof desplegó un

Denunciaron por mal uso de bienes del Estado al intendente entrerriano que se accidentó en Brasil

José Luis Walser sufrió un accidente a principios de diciembre. Iba con su familia en un vehículo oficial. Ediles opositores lo denunciaron por haber usado bienes del Estado con fines privados

Denunciaron por mal uso de

Presentaron un proyecto de ley para prohibir la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

La iniciativa legislativa, impulsada tras varios accidentes en la costa atlántica, busca restringir la circulación de rodados motorizados en zonas turísticas y preservar la seguridad de los visitantes

Presentaron un proyecto de ley

Jorge Macri refuerza su agenda internacional para buscar inversiones y endurece el discurso a nivel local

El jefe de Gobierno porteño mantuvo una intensa actividad oficial en Madrid, España, a la que arribó el pasado sábado. Este martes se reunió con Isabel Díaz Ayuso

Jorge Macri refuerza su agenda
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

TELESHOW
El fuerte descargo de Sabrina

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en medio del escándalo Siciliani-Castro: “Hay una no sororidad”

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

El homenaje de Susana Roccasalvo a su esposo, a una década de su muerte: “Siempre estás presente”

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

El verano apacible de Florencia Bas: de compras en el súper a la espera de su primer nieto con Ricardo Darín

INFOBAE AMÉRICA

El correísmo evalua separar a

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

El discreto encanto de Groenlandia

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá