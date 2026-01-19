Política

Adorni retomó las reuniones con ministros para seguir la gestión: recibió a Quirno, Caputo y Sturzenegger

El jefe de Gabinete convocó a los funcionarios que integrarán la delegación presidencial que esta noche parte a Suiza. Su permanencia en el país y el pedido de Javier Milei

Adorni recibirá a Caputo y Sturzenegger

En vísperas de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Suiza, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó la actividad en Casa Rosada y volvió a convocar a ministros a reuniones individuales para avanzar en el seguimiento de la gestión, según confiaron a Infobae desde su entorno. Este lunes, el funcionario recibió a solas a Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) en su despacho de la planta baja.

La convocatoria responde a la necesidad de mantener contacto permanente con los miembros del Gabinete para aceitar la dinámica interna y realizar un seguimiento pormenorizado de los temas que llevan las carteras. La selección no es casual: el ministro coordinador se entrevistó con los ministros que esta noche escoltarán al presidente Javier Milei en su visita a Suiza, donde disertará en la nueva edición del Foro Económico de Davos y cumplirá agenda que incluye reuniones con funcionarios locales, CEOs de bancos y entrevistas.

“La idea de las reuniones es el seguimiento de los temas. Donde se traba algo, levanta el punto y, además, construir armonía en el Gabinete”, sostuvo una importante fuente del entorno de Adorni a Infobae. Lo cierto es que desde la coordinación de los ministerios, luego de desembarcar en el área tras la renuncia de Guillermo Francos, detectaron rispideces entre los titulares de las carteras propias a la falta de comunicación interna, según argumentaron, lo que impulsó al exvocero a auditar las áreas.

Asimismo, pasado el receso veraniego, donde cumplió con sus responsabilidades de manera remota, Adorni retomó las convocatorias “mano a mano” con el período de extraordinarias oficializado, que irá del 2 al 27 de febrero, y el temario público con fuerte centralidad en la reforma laboral, una de las principales obsesiones del mandatario libertario.

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presindencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Maximiliano Luna)

“Nos vamos acercando también a las votaciones en el Congreso durante el período extraordinario y muchas veces hay temas que definir con los ministros”, se sinceraron desde la Jefatura de Gabinete en la previa a los intercambios que iniciaron este mediodía.

El funcionario que volvió a Casa Rosada el pasado viernes, tras haber citado a la mesa política por primera vez en este 2026, inició este lunes a las 8:30, con una reunión de seguimiento administrativo del área que coordina. Desde su desembarco, y como contó este medio, ordenó la reducción de la flota de autos y el recorte de gastos de los empleados, por lo que por estos días supervisa su ejecución.

A las 11, se entrevistó con el equipo de enlace interministerial que encabeza el secretario ejecutivo Ian Vignale para el seguimiento de temas de forma conjunta. El equipo persigue el objetivo de plasmar en una hoja de ruta legislativa los principales objetivos de cada cartera. Luego, dio lugar a la segunda instancia de reuniones con ministros que inició a finales de noviembre, y que en esta oportunidad retomó con Quirno, Caputo y Sturzenegger, que partirán esta noche a Suiza para acompañar al libertario, pero también a cumplir con actividades propias.

Con Javier y Karina Milei en el exterior, y en plena tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Estado le encomendó a su jefe de Gabinete que siga de cerca la gestión y monitoree las conversaciones con los aliados para avanzar en la sanción de la reforma laboral que se tratará los primeros días de enero en la Cámara de Senadores. “Tiene que quedar una persona de confianza de Javier y de Karina al mando, por eso decidieron que se quedara. Su presencia, en este marco, cobra un sentido estratégico”, argumentaron a este medio.

Con el temario legislativo oficializado, que incluye la Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE), el oficialismo activa los mecanismos en la búsqueda de voluntades legislativas. Para eso, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabeza la tarea en la Cámara Alta. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hace lo propio en la Cámara baja, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, protagoniza un cronograma de visitas al interior del país con contactos con gobernadores.

Los avances se sintetizan en las reuniones de mesa política que coordina el propio Adorni, quien reporta directamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En esa instancia se ajusta la estrategia y se ordena la interlocución.

