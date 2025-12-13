Motosierra y austeridad: las directivas de Adorni para el achicamiento de la Jefatura de Gabinete

Maximiliano Luna

Con la idea de imprimirle su impronta a la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni impulsa un proceso de achicamiento de la estructura que lidera y que incluye reducción del personal, pedidos de austeridad, y optimización de recursos, según precisaron desde el entorno del funcionario a Infobae. La idea del ministro coordinador es replicar a escala las recetas que el presidente Javier Milei predica en el Estado por lo que bajó la orden de pasar la motosierra por el organigrama que lidera formalmente desde el 5 de noviembre.

“La Jefatura de Gabinete es un monstruo. Su estructura está completamente sobredimensionada”, sostuvieron desde la administración central. Con la intención expresa de reducir ravioles, recortar personal y ordenar el uso de los recursos, el exvocero convocó a la mesa chica de colaboradores que lo escolta para transmitirles sus objetivos y pedirles que acerquen una propuesta que contemple el achicamiento de cada área de la estructura y la eliminación de competencias duplicadas.

A un mes de su desembarco, finalmente oficializó a través del decreto 866/2025 publicado en el Boletín Oficial el equipo que lo acompañará en su nueva fase tras el ascenso recibido.

Con los cambios instrumentados, la Jefatura de Gabinete tiene bajo su órbita a los secretarios Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa), Ian Vignale (Ejecutiva), Javier Lanari (Comunicación y Medios), Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología) y Daniel Scioli (Ambiente y Turismo). La coordinación está a cargo de Aimé “Meme” Vázquez, que se desempeña como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores.

Ignacio Devitt, el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos de Manuel Adorni

Una vez designados, el ministro coordinador convocó una primera reunión con los integrantes de su equipo para impartir las directivas. Aún falta delimitar el resto del organigrama interno que deberá ser oficializado en los próximos días.

Como primera medida, les transmitió a cada uno la necesidad de recortar el 20% del plantel con la intención de reducir el monto que se destina al pago de sueldos, lo que -consideran- no afectaría el normal desarrollo de la gestión. Asimismo, habrá una simplificación de competencias que dará lugar a la eliminación de estructuras con tareas repetidas y funciones duplicadas.

El primer movimiento que responde a la lógica fue la desarticulación de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutivo que encabezaba José Rolandi y el desplazamiento de todos los secretarios que estaban debajo de esa estructura. Además, tiene en mente avanzar con la supresión de otras áreas con funciones multiplicadas como la Dirección General de Prensa y Comunicación a raíz del traspaso de la Secretaría de Comunicación y Medios.

Otro de los puntos que será sometido a revisión es el reparto de automóviles a empleados del área. Según supo este medio, la Jefatura de Gabinete cuenta con 78 autos a disposición que son utilizados por el personal. Por ordenes de Adorni las asignaciones serán sometidos a una revisión para repartir un porcentaje entre funcionarios de alto rango. “El pedido deberá hacerse por las vías formales y en casos excepcionales. El reparto no tenía ningún tipo de criterio”, planteó una fuente al tanto de la situación.

Retrato del traspaso de la Jefatura de Gabinete. Guillermo Francos y Manuel Adorni se reúnen en Casa Rosada

“Tenemos que predicar con el ejemplo. No hay plata y contamos con recursos limitados que deben ser reordenados. Esto no puede ser un viva la pepa”, precisaron desde la Jefatura de Gabinete que atraviesa un proceso cambio de cambios en los que se puede observar los intentos del nuevo titular por exponer su sello. Sin criticas directas a su antecesor Guillermo Francos, el exvocero somete la gestión a un reseteo e intenta marcar su rumbo en sintonía con las políticas popularizadas por el libertario. El exfuncionario, de perfil más político y conciliador, imprimía su propia dinámica que era aprovechada por la administración en contextos de tensión.

La máxima de austeridad obliga también a formatear la dinámica establecida en el financiamiento de los viajes que los secretarios, subsecretarios y directores deben protagonizar por motivos laborales. “Se terminó eso de viajar en Business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas”, enfatizaron.

En el marco del “relanzamiento” de la administración central, Manuel Adorni recibe semanalmente en el despacho que supo ser del ministro del Interior a los nueve titulares de las carteras con intención de trazar una hoja de ruta que determine los objetivos prioritarios a dos años de cada área. Para eso, conformó un equipo de seguimiento que lidera Ian Vignale y que presta especial atención al funcionamiento individual con la idea de aceitar el diálogo interministerial. “Era necesario un reordenamiento a la luz de lo que solicita el Presidente”, sintetizaron desde el equipo de exvocero.