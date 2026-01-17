Política

Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Tal como había anticipado Infobae, el presidente viajó a Córdoba participar de la edición 60° del evento folklórico. El pedido que le hizo al cantante y un breve discurso

Luego de que Javier Milei confirmara su asistencia al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el presidente fue recibido con una ovación del público. En ese momento, sobre el escenario se encontraba el Chaqueño Palavecino, quien le dio la bienvenida apenas finalizó su canción y lo invitó a cantar con él uno de sus temas más reconocidos “Amor Salvaje”.

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantor, apenas la comitiva nacional se acomodó en sus respectivos lugares. Junto al mandatario, también se encontraba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue reconocido por el artista.

“Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó el mandatario, antes de subir al escenario. Además, puso en valor al festival porque “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Como parte de su discurso, Milei mostró su agradecimiento al electorado cordobés al destacar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”.

El presidente participó de la edición número 60 del tradicional festival cordobés

La gratitud mostrada por el presidente fue correspondida por el propio festival, que colocó una pantalla especial, para agradecer su presencia. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el mensaje en letras blancas, sobre un fondo oscuro.

Nota en desarrollo

