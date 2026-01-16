Política

Cuáles serán las propuestas que el peronismo llevará al Congreso para contrarrestar la reforma laboral

Los diputados y senadores de extracción gremial trabajan en un texto consensuado. Buscarán instalar discusiones propias para no limitarse a rechazar las iniciativas del Gobierno

Guardar
Movilización contra la reforma laboral
Movilización contra la reforma laboral

El gobierno de Milei apuesta a sancionar la reforma laboral en el Congreso durante el mes de febrero y para preparar el terreno el ministro del Interior Diego Santilli ya se encuentra de gira por las provincias buscando el apoyo de los gobernadores. Este viernes la mesa política libertaria se reunirá para terminar de definir la estrategia parlamentaria y también habrá encuentros técnicos para recibir los planteos de la CGT y las cámaras empresarias.

El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas. “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, planteba un borrador que circuló por las bancadas de Unión por la Patria en la previa del debate en comisión del Senado. Sin embargo, los diputados y senadores peronistas trabajan en diferentes proyectos alternativos de modernización laboral para no limitarse a rechazar las propuestas del Gobierno.

“A nosotros nos dicen que nunca propusimos una reforma laboral, pero es mentira. Tenemos que demostrar que hubo muchas propuestas durante los últimos dos años, pero nunca pudimos pasar el filtro de la comisión de Trabajo que presidía Martín Tetaz”, explicó un diputado que está trabajando en propuestas alternativas.

En la Cámara de Diputados hay varios integrantes de la bancada peronista que provienen del mundo gremial o son especialistas en la materia, como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el titular de La Bancaria Sergio Palazzo; Carlos Cisneros, también dirigente de La Bancaria, el secretario de Smata Mario “Paco” Manrique, Hugo Antonio Moyano, hijo del dirigente Camionero y el secretario general de la CTA Hugo Yasky. En el Senado, la coordinación quedó a cargo de Mariano Recalde, abogado especializado en Derecho laboral e hijo del histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde.

Sergio Palazzo y Mario Manrique,
Sergio Palazzo y Mario Manrique, diputados de Unión por la Patria

En las filas de la oposición saben que sus proyectos no podrán ser tratados durante las sesiones extraordinarias porque el Poder Ejecutivo no los incluirá en el temario oficial. Por eso apuestan a aprovechar el debate para instalar otras propuestas “que atacan los problemas que la reforma laboral de Milei no va a resolver”. Y respecto al proyecto impulsado por la Casa Rosada, aseguran que hay dos caminos: la de máxima será lograr el rechazo total de la reforma, y la de mínima apuntarán “contra los artículos más regresivos, como las restricciones al derecho a huelga”.

Ante la consulta de Infobae, la diputada Olmos aseguró que todavía están “redondeando” la propuesta, pero varios de los puntos que el peronismo buscará poner en debate ya se conocen en términos generales.

En primer lugar, plantearán como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, buscarán incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También apuntarán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.

El encuentro de la CGT
El encuentro de la CGT y el Bloque de Senadores Nacionales del PJ

Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada. “Eso ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”, explicó el Recalde durante el debate en comisión en el Senado.

Durante las próximas dos semanas el peronismo seguirá trabajando en unificar criterios para llegar a un texto común, a tiempo para la primera semana de febrero, cuando el Gobierno prevé comenzar el tratamiento formal del proyecto en el Senado.

Temas Relacionados

Reforma laboralModernización laboralPeronismoCongresoDiputadosSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Misiones congeló los ingresos de personal al Estado por la crisis financiera

El gobernador Hugo Passalacqua decretó que durante 2026 no habrá designaciones en la planta permanente de la administración pública. Salud, seguridad y educación quedaron al margen de la medida

Misiones congeló los ingresos de

La Justicia imputó a 19 personas por un bloqueo sindical en Salta y advirtió que excede el derecho de huelga

Se elevó a juicio una causa en la que quedaron imputados empleados y sindicalistas por bloquear el Hotel Provincial, acusados del delito de turbación de la posesión. “Siento impotencia”, dijo Carlos Issa, el dueño del establecimiento

La Justicia imputó a 19

Se reactiva la mesa política con una reunión clave para la reforma laboral y el vínculo con los gobernadores

Este viernes a las 10, con la presencia de Luis Caputo, los alfiles legislativos del Gobierno se encontrarán para definir los próximos pasos a seguir. Los puntos del temario y lo que está en juego

Se reactiva la mesa política

El Gobierno envió el DNU que modificó la SIDE al Congreso

El Poder Ejecutivo busca blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia que implementa cambios en la estructura de la Secretaría de Inteligencia

El Gobierno envió el DNU

Le prohibieron asumir al líder del Sindicato de Camioneros en Corrientes que desobedeció una orden judicial

Lo decidió la jueza Amelia Itatí Olivieri luego de que el moyanista Angel Díaz hizo los comicios en el gremio pese a que habían sido suspendidos por irregularidades. También le pidió a la Secretaría de Trabajo que no lo reconozca oficialmente

Le prohibieron asumir al líder
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Verano Trippin llega a Prime

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: 4

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”