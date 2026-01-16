Autorizaron a Milei a viajar al exterior para representar el país en la firma del acuerdo Mercosur-UE y en Davos

El Poder Ejecutivo autoriza a Milei a viajar al exterior hasta que se apruebe la ley en el Congreso (REUTERS)

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este viernes a la madrugada un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual autorizan al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con actividades oficiales relevantes, aun sin la ley específica del Congreso para 2026 que exige la Constitución Nacional.

La decisión, adoptada “en acuerdo general de ministros”, aparece pocos días antes de dos compromisos internacionales centrales para el mandatario: la esperada firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que se celebrará el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, entre el 19 y el 23 de este mes.

La medida se encuadra en el artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente solo puede abandonar el territorio nacional con autorización del Congreso, salvo en casos justificados de servicio público y cuando el Parlamento no se halle en sesiones. Según lo expuesto en los considerandos del decreto, “los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente”. No existe a la fecha una norma que habilite el permiso correspondiente para que el titular del Ejecutivo se ausente del país, una situación que ya motivó medidas similares en años previos (decretos 162/2023, 50/2024 y 17/2025).

De esta manera, en el considerando de la norma, remarcaron la “imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional”, lo que, afirman, “resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones”. El decreto enfatiza la centralidad de los compromisos que debe asumir el presidente en su carácter de jefe de Estado.

El decreto lleva las firmas de Milei y de todos sus ministros Manuel Adorni, Diego César Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti, Luis Andrés Caputo, Alejandra Susana Monteoliva, Mario Iván Lugones y Sandra Pettovello, establece en su artículo 1: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”. La autorización entró en vigencia desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.

El decreto aclara que se comunicará a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, de acuerdo con la Ley N.° 26.122, que regula la intervención legislativa respecto de los decretos de necesidad y urgencia sancionados por el Ejecutivo.

Mercosur y UE: las claves del acuerdo de libre comercio

La próxima firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur marca el desenlace de uno de los procesos diplomáticos más extensos entre bloques regionales. Este acuerdo, calificado por Pablo Quirno como el “más ambicioso” en la historia de ambos bloques, abrirá un acceso privilegiado de los países suramericanos a la UE, que es la tercera economía mundial y abarca un mercado superior a los 450 millones de personas, lo que implica cerca del 15 % del producto bruto global.

El respaldo definitivo llegó cuando el Consejo de la Unión Europea, entidad donde participan los Gobiernos de los 27 países miembros, adoptó por mayoría la decisión de autorizar la firma. En este contexto, Quirno subrayó el impacto inmediato para los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur a Europa y la concesión de acceso preferente para otro 7,5 % de los envíos. De este modo, el 99 % de las exportaciones agrícolas del bloque obtendrán ventajas directas.

El proceso hacia este consenso se originó con la firma de un acuerdo marco de cooperación en 1995, que entró en vigor en 1999. Sin embargo, las negociaciones técnicas para un tratado de libre comercio se inauguraron formalmente en Buenos Aires en abril del año 2000. Durante más de 30 años, el diálogo atravesó etapas marcadas por desacuerdos notables, especialmente en torno a los sectores agrícolas e industriales, así como a cuestiones ambientales y las denominaciones de origen, que postergaron consecutivamente el cierre definitivo.

A través de la red social X, Quirno describió el pacto como “histórico” y enfatizó que “los miembros del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global”.

Acuerdo UE-Mercosur, un paso adelante hacia la integración económica (EFE)