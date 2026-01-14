Pese a la suba de diciembre, el Gobierno celebra la inflación anual y quiere romper el piso del 1% en agosto

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo (@JMilei)

Con gran parte del Gabinete en piloto automático por el receso vacacional, el Gobierno celebró el dato de inflación de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que ubicó al mes de diciembre en 2,8% y cerró en 31,5% anual. Pese a la aceleración de diciembre, en Casa Rosada hablan de “estabilidad” para el futuro y se esperanzan con cumplimentar la meta de inflación “que inicie con cero” pasado el primer semestre del año, tal y como lo anticipó el presidente Javier Milei.

“Venimos de la catastrofe económica y financiera más grande que pudo dejarle un gobierno a otro que fue la herencia que recibimos”, definió ante Infobae un importante funcionario, y añadió: “Sin haber roto contratos, sin haber caído en una hiperinflación y sin haber confiscado depósitos, el haber logrado apenas 24 meses después una inflación de 31,5%...”.

Por los pasillos de Balcarce 50 se jactan de haber alcanzando la reducción sin haber pisado el dólar ni haber impulsado medidas similares al programa de Precios Cuidados para controlar el espiral de precios. “Tampoco tuvimos personas midiendo góndolas en los hipermercados. El número es alucinante. Además, este año se va a terminar de derrumbar la inflación”, garantizaron desde el círculo rojo del mandatario.

Pese a la leve tendencia alcista registrada en los últimos meses, una alta fuente de Gobierno aseguró que no hubo preocupación en el número de diciembre, cuya variación le atribuyen a la estacionalidad del mes marcada por las fiestas y el turismo. “Es un buen número. No hay preocupación. Vamos a llegar a agosto iniciando en cero. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, vaticinó ante este medio.

El presidente Javier Milei celebra la inflación de 2025

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, producido por la oferta y la demanda de dinero. Los efectos monetarios no son instantáneos. Toda la volatilidad económica registrada entre febrero y octubre de 2024 produjo una brutal e histórica caída en la demanda de dinero”, justificó otra fuente calificada en uso de los habituales argumentos que esgrimen Luis Caputo y Javier Milei sobre el tema. Expectante por el “derrumbe” de la inflación que augura próximo, evitó dar precisiones sobre los tiempos.

Algo similar plantearon en otra oficina de Casa Rosada una vez oficializados los resultados que desnudaron la dificultad de perforar el 2%. “Siempre para fin de año pasa eso. Si ves el gráfico de 18 meses la tendencia es baja”, justificó otra voz del ecosistema libertario que no tardó en comparar los actuales números con la acumulada del último año de gestión de Alberto Fernández que fue de 211,4%.

En la primera entrevista del año, el mandatario libertario reafirmó el objetivo inflacionario y anticipó que a partir de la mitad de este 2026 la cifra iniciará con 0. “Cuando llegamos, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Si bien el año terminó en 211%. Después bajó al 117% y este año al 31% (...) El proceso de desinflación está funcionando de una manera importante. Estimamos que, dado que la cantidad de dinero quedó fija a mitad del año pasado, los rezagos de la política monetaria, debería empezar con cero la tasa de inflación a partir de mitad del año que viene”, sostuvo en la nota que grabó a finales de diciembre y se emitió a principios de enero para el canal CNN en Español.

Con sobrados elogios a la política económica del ministro de Economía, Luis Caputo, algo que se replicó también por redes sociales, por los pasillos de Balcarce 50 destacaron que la reducción inflacionaria del período se ubicó en el nivel más bajo desde el año 2017. Asimismo, confían en que los precios retomarán el curso de desaceleración al tiempo que hablan de un rezago entre el freno a la emisión monetaria y el impacto sobre las góndolas, y se mantienen expectantes ante la posibilidad de perforar el 1% mensual a partir de agosto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en la cena de Fundación Faro (Gustavo Gavotti)

El mandatario rápidamente se hizo eco del anuncio y destacó el rol del ministro de Economía al que califico de “el más grande”. A través de su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda explicó: “El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

En medio de la quietud que caracteriza a los pasillos de Balcarce 50 por estos días, un integrante de la mesa chica sostuvo que ante este medio que la reducción inflacionaria configura uno de los grandes “éxitos” de la administración libertaria. Además, se atrevió a argumentar el resultado del estudio realizado por la encuestadora Opina Argentina que arrojó un nivel de confianza en el libertario del 95%.

“Los puntos más altos de esta gestión están vinculados con la estabilización de la macro, el haber otorgado seguridad mental y fiscal a la ciudadanía y es producto también del manejo en las relaciones internacionales. Desde que llegamos, logramos potenciar a la Argentina cómo protagonista del globo. El plus es la enorme cantidad de reformas que impulsamos”, resumió.