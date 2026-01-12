Política

Un concejal de Rafaela se redujo voluntariamente el sueldo: la nueva reforma salarial del municipio tiene a su primer adherente

Se trata del edil Lisandro Mársico, del Partido Demócrata Progresista. La decisión tendrá vigencia hasta el final de su mandato, previsto para diciembre de 2027

Guardar
Lisandro Mársico, concejal de Rafaela
Lisandro Mársico, concejal de Rafaela que se redujo voluntariamente el sueldo

La modificación del régimen de remuneraciones de los concejales de Rafaela, provincia de Santa Fe, comenzó a tener efectos concretos. A menos de un mes de la aprobación de la reforma del Reglamento Interno, el edil Lisandro Mársico se convirtió en el primer integrante del cuerpo legislativo local en optar por reducir voluntariamente su salario, amparado en el nuevo esquema aprobado en diciembre de 2025.

La medida fue oficializada a través de una presentación escrita elevada a la presidencia del Concejo Municipal, en la que el concejal del Partido Demócrata Progresista solicitó formalmente acogerse al sistema de dieta compensatoria alternativa, renunciando al salario pleno que perciben actualmente los ediles.

Un nuevo esquema salarial con opción de elección

La reforma, sancionada el 18 de diciembre de 2025, modificó el artículo 17 del Reglamento Interno del Concejo Municipal y estableció un sistema dual de remuneraciones. Desde entonces, cada concejal puede elegir entre:

  • Mantener el salario tradicional, que actualmente ronda los $3.947.940 netos mensuales, con actualización ligada a la paritaria municipal.
  • Percibir una dieta equivalente al índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que hoy se ubica en $1.197.388 de bolsillo, con actualizaciones semestrales en enero y julio.

El RIPTE es un indicador elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y refleja el promedio de los salarios formales estables del país, por lo que su evolución no depende de las negociaciones salariales del sector público local.

La decisión de Mársico y su alcance

En su nota, Mársico comunicó que optará por la dieta atada al RIPTE y que además renuncia al cobro del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), lo que implica una reducción sustancial de sus ingresos mensuales y anuales como concejal.

De acuerdo con lo informado por el propio cuerpo legislativo, el nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta la finalización de su mandato, en diciembre de 2027, salvo que el edil decida modificar su elección dentro del marco reglamentario.

“Es una decisión personal, coherente con lo que siempre defendí: un Estado austero y una política que no puede estar desconectada de la realidad cotidiana de los vecinos”, expresó Mársico en el texto dirigido a la presidencia del Concejo.

La decisión no resulta aislada dentro de la trayectoria política del concejal. A lo largo de sus años en el cuerpo legislativo local, Mársico sostuvo públicamente posiciones vinculadas al control del gasto público, la reducción de privilegios en la función pública y la necesidad de que los cargos políticos mantengan una relación razonable con los ingresos promedio de la población.

Entre sus antecedentes se destacan:

  • La renuncia voluntaria al reintegro del Impuesto a las Ganancias dispuesto años atrás para funcionarios y concejales por el Ejecutivo municipal, beneficio que posteriormente fue eliminado.
  • El respaldo, en 2018, a la propuesta del entonces bloque Cambiemos para congelar durante seis meses los sueldos de funcionarios y concejales, medida que finalmente fue aplicada en ese período.

Ajustes administrativos en marcha

Tras la presentación formal, el área contable y administrativa del Concejo Municipal inició los procedimientos necesarios para adecuar la liquidación salarial del edil al nuevo régimen.

Las modificaciones incluyen la actualización de los sistemas internos de haberes, la eliminación del cálculo del aguinaldo y la adecuación automática a los valores del RIPTE en cada una de sus actualizaciones semestrales.

Desde la presidencia del Concejo se confirmó que la solicitud cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos por la reforma y que fue aceptada sin objeciones.

Las autoridades legislativas locales señalaron que el régimen es de carácter voluntario y que el resto de los concejales puede adherir en cualquier momento, siempre mediante una comunicación formal similar a la presentada por Mársico.

Si bien hasta el momento no se registraron nuevas solicitudes, en el Concejo no descartan que la decisión del edil del PDP funcione como antecedente y motive a otros integrantes del cuerpo a evaluar alternativas similares.

Temas Relacionados

edilconcejalRafaelaLisandro MársicoPartido Demócrata ProgresistaSanta Fe

Últimas Noticias

El Gobierno busca perforar los 500 puntos del riesgo país en las sesiones extraordinarias de febrero

Fue el plan original del Ejecutivo para diciembre pasado, con el combo entre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La segunda iniciativa fue dictaminada en el Senado, aunque no aterrizó en el recinto. La Casa Rosada apuesta muchas fichas. La oposición dialoguista, “sin novedades”

El Gobierno busca perforar los

Milei agradeció a quienes combaten los incendios en Chubut: “Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros”

El Presidente utilizó la red social X para referirse a la situación en la Patagonia, al igual que lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su posteo anunció algunas medidas de asistencia financiera para los damnificados

Milei agradeció a quienes combaten

El papa León XIV se reunió con el Cardenal Vicente Bokalic y fue invitado a visitar la Argentina

El sumo pontífice recibió al Arzobispo de Santiago del Estero y Primado del país en el Vaticano. Los temas que hablaron en el encuentro

El papa León XIV se

Javier Milei mantiene un alto apoyo y sigue siendo el político con mejor imagen en el inicio de 2026, según una encuesta

La valoración del Presidente se mantiene estable en el inicio de su tercer año de gobierno, mientras que LLA continúa como el espacio político con mayor intención de voto. Qué dirigentes se encuentran con peor opinión, según el estudio realizado por Opina Argentina

Javier Milei mantiene un alto

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse

Tomaron la decisión antes de las fiestas, pero igual cerraron el año juntos y en familia por el cariño, la buena relación y el respeto que mantienen

Mauricio Macri y Juliana Awada
DEPORTES
Dolor en el fútbol europeo:

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

TELESHOW
Tensión en MasterChef Celebrity: Damián

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

Pampita en Punta del Este: encuentro con Benjamín Vicuña y despedida de Martín Pepa

Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda: “En Villa Carlos Paz me siento local”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Erich von Däniken, el

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana

¿De dónde viene la sonrisa? Descubren cómo el cerebro organiza las expresiones faciales

Del colapso del rial a 544 muertos: cómo fue la escalada de las protestas y la represión del régimen en Irán

Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero

Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán