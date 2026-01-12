Un concejal de Rafaela se redujo voluntariamente el sueldo: la nueva reforma salarial del municipio tiene a su primer adherente

Lisandro Mársico, concejal de Rafaela que se redujo voluntariamente el sueldo

La modificación del régimen de remuneraciones de los concejales de Rafaela, provincia de Santa Fe, comenzó a tener efectos concretos. A menos de un mes de la aprobación de la reforma del Reglamento Interno, el edil Lisandro Mársico se convirtió en el primer integrante del cuerpo legislativo local en optar por reducir voluntariamente su salario, amparado en el nuevo esquema aprobado en diciembre de 2025.

La medida fue oficializada a través de una presentación escrita elevada a la presidencia del Concejo Municipal, en la que el concejal del Partido Demócrata Progresista solicitó formalmente acogerse al sistema de dieta compensatoria alternativa, renunciando al salario pleno que perciben actualmente los ediles.

Un nuevo esquema salarial con opción de elección

La reforma, sancionada el 18 de diciembre de 2025, modificó el artículo 17 del Reglamento Interno del Concejo Municipal y estableció un sistema dual de remuneraciones. Desde entonces, cada concejal puede elegir entre:

Mantener el salario tradicional, que actualmente ronda los $3.947.940 netos mensuales , con actualización ligada a la paritaria municipal.

Percibir una dieta equivalente al índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que hoy se ubica en $1.197.388 de bolsillo, con actualizaciones semestrales en enero y julio.

El RIPTE es un indicador elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y refleja el promedio de los salarios formales estables del país, por lo que su evolución no depende de las negociaciones salariales del sector público local.

La decisión de Mársico y su alcance

En su nota, Mársico comunicó que optará por la dieta atada al RIPTE y que además renuncia al cobro del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), lo que implica una reducción sustancial de sus ingresos mensuales y anuales como concejal.

De acuerdo con lo informado por el propio cuerpo legislativo, el nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta la finalización de su mandato, en diciembre de 2027, salvo que el edil decida modificar su elección dentro del marco reglamentario.

“Es una decisión personal, coherente con lo que siempre defendí: un Estado austero y una política que no puede estar desconectada de la realidad cotidiana de los vecinos”, expresó Mársico en el texto dirigido a la presidencia del Concejo.

La decisión no resulta aislada dentro de la trayectoria política del concejal. A lo largo de sus años en el cuerpo legislativo local, Mársico sostuvo públicamente posiciones vinculadas al control del gasto público, la reducción de privilegios en la función pública y la necesidad de que los cargos políticos mantengan una relación razonable con los ingresos promedio de la población.

Entre sus antecedentes se destacan:

La renuncia voluntaria al reintegro del Impuesto a las Ganancias dispuesto años atrás para funcionarios y concejales por el Ejecutivo municipal, beneficio que posteriormente fue eliminado.

El respaldo, en 2018, a la propuesta del entonces bloque Cambiemos para congelar durante seis meses los sueldos de funcionarios y concejales, medida que finalmente fue aplicada en ese período.

Ajustes administrativos en marcha

Tras la presentación formal, el área contable y administrativa del Concejo Municipal inició los procedimientos necesarios para adecuar la liquidación salarial del edil al nuevo régimen.

Las modificaciones incluyen la actualización de los sistemas internos de haberes, la eliminación del cálculo del aguinaldo y la adecuación automática a los valores del RIPTE en cada una de sus actualizaciones semestrales.

Desde la presidencia del Concejo se confirmó que la solicitud cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos por la reforma y que fue aceptada sin objeciones.

Las autoridades legislativas locales señalaron que el régimen es de carácter voluntario y que el resto de los concejales puede adherir en cualquier momento, siempre mediante una comunicación formal similar a la presentada por Mársico.

Si bien hasta el momento no se registraron nuevas solicitudes, en el Concejo no descartan que la decisión del edil del PDP funcione como antecedente y motive a otros integrantes del cuerpo a evaluar alternativas similares.