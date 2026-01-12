Política

El Gobierno busca perforar los 500 puntos del riesgo país en las sesiones extraordinarias de febrero

Fue el plan original del Ejecutivo para diciembre pasado, con el combo entre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La segunda iniciativa fue dictaminada en el Senado, aunque no aterrizó en el recinto. La Casa Rosada apuesta muchas fichas. La oposición dialoguista, “sin novedades”

Guardar
El pleno del Senado, durante
El pleno del Senado, durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado (Maximiliano Luna)

Con el mercado a la espera de una compra sistemática de reservas que sea sostenida en el mediano plazo, el Gobierno buscará quebrar la barrera de los 500 puntos de riesgo país durante las sesiones extraordinarias que piensa para el mes próximo. Para ello, la reforma laboral, que se dictaminó en el Senado en diciembre y no aterrizó aún en el recinto, quedó casi como la apuesta única para concretar dicho objetivo, ante una oposición dialoguista -los votos clave- que, al ser consultada en los últimos días, repitió sin dudar que, por ahora, “no hay novedades”.

En realidad, el plan original de la Casa Rosada era arribar a dicha meta a través de la sanción del Presupuesto 2026 y la iniciativa sobre el mundo del trabajo. El primero ya es ley y se encuentra en plena vigencia. “Antes que comenzaran las extraordinarias, el mensaje que nos hicieron llegar desde el Ejecutivo era que, con los dos proyectos, caía el riesgo país debajo de 500 puntos para analizar un regreso a los mercados y tomar deuda”, señaló a Infobae un senador dialoguista que participó del ida y vuelta con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Claro está que, consumada esa instancia, la baja deberá continuar.

La exministra de Seguridad ya deslizó que apurará reuniones para los próximos días, aunque los dueños de los potenciales votos bajaron la ansiedad por el destino del texto en reiteradas ocasiones. En este sentido, un experimentado legislador confió a este medio: “El oficialismo creció desde el 10 de diciembre y está muy bien que maneje la agenda. Es lo que hay que hacer. Sin embargo, con lo que siempre hay que tener mucho cuidado es con el costo político de querer acelerar sin parar. Me refiero al Ejecutivo. Se lo avisamos a Bullrich y por eso se dejó la reforma laboral para febrero. Pero tampoco se deben exceder en poner plazos que después no se cumplan. Nos desgasta como aliados”.

En tanto, desde otro despacho alertaron: “Puedo entender lo de tener un dictamen el mes pasado. Ahora, si esto avanza con muchos cambios extra, la votación en particular será densa y delicada. Y del otro lado estará el kirchnerismo. Años atrás, cuando el cristinismo abrió en el recinto la reforma judicial -después se trabó en Diputados-, fue un papelón. El inconveniente es que el Gobierno pretende pocas modificaciones; nosotros, algunas más”.

La jefa libertaria en la
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

Uno de los puntos que preocupa apunta al capítulo tributario del texto. Más allá del detalle de los artículos en puja, el tema tomó volumen en las últimas horas, luego de informaciones periodísticas -como Infobae- que indican que esta sección impositiva sería, por ahora, lo única a discutir en 2026. Por ende, no habría una reforma integral para el corriente año para sostener el primer mandamiento libertario: déficit cero.

Agenda en espera

Junto a las leyes laboral y de glaciares -también tiene despacho firmado en el Senado-, otro dictamen que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. Se encuentra en la Cámara baja, aunque no preocupa en demasía a los bloques -en general-, y muchos prefieren dejarlo en la parrilla hasta marzo, cuando Javier Milei inicie un nuevo período de sesiones ordinarias.

Uno que nada debajo de la línea de flotación y podría generar rispideces es el del Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó, ni siquiera, en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo dio a entender que lo haría a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos espacios. Lo más probable es que, al ser un articulado pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad una vez que Milei pase por el Congreso, en marzo.

Temas Relacionados

Riesgo paísSenadoReforma laboralSesiones extraordinariasPatricia BullrichJavier MileiOposición dialoguistaReforma tributariaCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei agradeció a quienes combaten los incendios en Chubut: “Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros”

El Presidente utilizó la red social X para referirse a la situación en la Patagonia, al igual que lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su posteo anunció algunas medidas de asistencia financiera para los damnificados

Milei agradeció a quienes combaten

El papa León XIV se reunió con el Cardenal Vicente Bokalic y fue invitado a visitar la Argentina

El sumo pontífice recibió al Arzobispo de Santiago del Estero y Primado del país en el Vaticano. Los temas que hablaron en el encuentro

El papa León XIV se

Javier Milei mantiene un alto apoyo y sigue siendo el político con mejor imagen en el inicio de 2026, según una encuesta

La valoración del Presidente se mantiene estable en el inicio de su tercer año de gobierno, mientras que LLA continúa como el espacio político con mayor intención de voto. Qué dirigentes se encuentran con peor opinión, según el estudio realizado por Opina Argentina

Javier Milei mantiene un alto

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse

Tomaron la decisión antes de las fiestas, pero igual cerraron el año juntos y en familia por el cariño, la buena relación y el respeto que mantienen

Mauricio Macri y Juliana Awada

Incendios en Chubut: Torres ratificó que hubo intencionalidad, pidió penas más duras y criticó la subejecución de fondos

El gobernador exigió endurecer el marco legal para sancionar delitos ambientales con mayor severidad y eficacia. Destacó el trabajo conjunto con otras provincias, con Nación y con Chile

Incendios en Chubut: Torres ratificó
DEPORTES
Fue Nº 3 del mundo,

Fue Nº 3 del mundo, gano más de USD 20 millones y anunció su retiro del tenis a los 35 años: “Hay muchísima vida por delante”

Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

TELESHOW
La Joaqui volvió a manifestar

La Joaqui volvió a manifestar su deseo de casarse con Luck Ra: los planes que tiene la pareja a futuro

Valentina Cervantes recordó su paso por MasterChef Celebrity y contó cómo es su día a día en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los británicos tenían

Por qué los británicos tenían miedo de ganar la Segunda Guerra Mundial

Homero no fue la primera persona que firmó una obra literaria, sino una mujer que nadie recuerda

La belleza de la semana: “La mujer barbuda”, de José de Ribera

Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles