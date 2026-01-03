En 2025 bajaron los bloqueos sindicales, pero Camioneros inauguró las protestas virtuales contra las empresas

El bloqueo de Camioneros en el Parque Industrial Ader, en Villa Adelina, se sumó al auge de esas protestas en 2021 (Foto Gastón Taylor)

Los bloqueos sindicales contra las empresas bajaron en el trimestre octubre-diciembre de 2025 a uno de sus menores índices de los últimos años, pero el Sindicato de Camioneros inauguró una forma de extorsión sindical virtual que afecta a los dueños de las pymes.

“El año 2025 fue mucho más tranquilo que años anteriores”, dijo a Infobae el presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), Juan Méndez, quien detalló que “hubo muchos amagues de bloqueos que fueron disueltos prontamente, ya que en la medida en que se aplica un protocolo oficial que incluye la presencia de una fuerza de seguridad funciona como un fuerte elemento disuasivo para el sindicalismo".

“Afortunadamente, entre el MEAB y el Ministerio de Seguridad de la Nación hemos logrado disuadir a muchísimos dirigentes y activistas que amagaron con bloqueos y después no los llevaron adelante”, señaló el titular de la entidad, a quien sus pares acaban de reelegir en el cargo por otro período de dos años.

Juan Méndez: "No hay nada mejor que ver una empresa liberada" (Foto: Adrián Escandar)

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último trimestre de 2025 hubo un total de 26 bloqueos denunciados por los canales oficiales habilitados por esa cartera, a través de la línea telefónica 134, WhatsApp correo electrónico (6 en octubre, 6 en noviembre y 14 en diciembre), mientras que en el último trimestre de 2024 se registraron 29 denuncias (13 en octubre, 11 en noviembre y 5 en diciembre).

De todas formas, pueden haberse producido bloqueos sindicales que no fueron denunciados ante el Ministerio de Seguridad o ante el MEAB, que trabaja en conjunto con las autoridades nacionales para liberar a las empresas afectadas por estas protestas, que tuvieron un récord en 2021, cuando hubo unas 75 acciones de ese tipo en todo el país que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento gremial.

En los últimos años, se acumularon diversos factores que explican la caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña con su familia de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

Bloqueos del Sindicato de Alimentación en Córdoba

La contraofensiva del MEAB al denunciar los bloqueos ante la Justicia fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma: gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 se registraron 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iba a ir a juicio en unas 30 protestas. Algunos fallos involucraron a gremialistas como el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, dirigente de confianza de Hugo Moyano.

En la baja de los casos de bloqueos fue determinante el artículo de la Ley Bases que los considera como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes. A la vez, también fue clave el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

Méndez atribuyó la menor cantidad de bloqueos de los últimos tiempos a la tarea desarrollada por el MEAB (“los empresarios nos cansamos, perdimos el miedo y nos unimos”) y a la decisión de “proteger el libre funcionamiento de las empresas por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich y ahora con Alejandra Monteoliva, respaldada por el jefe de Operaciones, Martín Culatto, que hace un trabajo enorme en favor de las pymes”.

Patricia Bullrich puso en marcha un protocolo antibloqueos que fue clave para frenar esas protestas (Foto: Reuters/Cristina Sille)

“Pero los propios trabajadores están hartos de estas prácticas y no quieren ser parte de estas extorsiones, por las que pueden perder el empleo y los ingresos que necesitan para sostener a sus familias”, afirmó el titular del MEAB, para quien “muchos de los que bloquean son presionados y lo hacen por miedo a las represalias”.

Méndez advirtió que, pese a la disminución en el número de los bloqueos, sigue habiendo casos de hostigamiento sindical contra las empresas: “Me preocupa mucho la presión de la UOCRA porque donde hay una construcción aparece enseguida gente del sindicato presionando al empresario para meter gente propia y, si no lo hacen, empiezan a extorsionar y a bloquear”, aseguró.

El titular del MEAB detalló “un caso muy reciente de una automotriz que está terminando la ampliación de un depósito en la zona de Campana, a la que la UOCRA presionó para meter a sus propios trabajadores y terminaron siendo un dolor de cabeza para esta empresa porque eran una máquina de impedir”.

Hugo Moyano y su hijo Pablo pusieron de moda los bloqueos sindicales contra las empresas

Según Méndez, a estos casos hay que sumar situaciones similares en el interior del país, como, por ejemplo, en Santa Cruz: “Si las empresas quieren hacer algo, tienen que poner el personal puesto por el sindicato; si no, no trabajan. Más allá de la UOCRA, sucede con el Sindicato de Seguridad, que condiciona la actividad minera, o con el transporte de personal, que tiene que hacerse con los choferes puestos por un gremio”.

Admitió, por otra parte, que hay muchos menos bloqueos ejecutados por el Sindicato de Camioneros, que durante años protagonizó la mayoría de esas protestas, aunque advirtió que la organización liderada por Hugo Moyano “utiliza otras prácticas nuevas para hostigar a las empresas, como bloquear el sitio web para poder imprimir la boleta del pago de los aportes sindicales”.

Para Méndez, esa situación, que expone a los empresarios que no pagan a tiempo los aportes a tener que abonar multas, apunta directamente contra las pymes que no les giran a Camioneros la contribución extraordinaria para la obra social, que fue pactada en el convenio, pero no homologada por la Secretaría de Trabajo.

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) fue fundado en mayo de 2021 por Verónica Razzini (de saco rojo)

El propio titular del MEAB sufrió esa suerte de bloqueo virtual: “Ya me pasó el mes pasado, me bloquearon las dos empresas. Hice un reclamo a la Secretaría de Trabajo y a los pocos días nos habilitaron la página, pero tuve que pagar intereses porque los aplica automáticamente. Para no tener conflicto, terminé pagando intereses que no correspondían. Pero este mes me encontré que una de mis dos empresas está bloqueada otra vez. Mandé una carta documento al sindicato haciéndolos responsables de impedirme el pago de los aportes sindicales que debo hacer, según marca la ley. Si ellos no lo quieren cobrar porque bloquean el sitio, judicializaré la situación".

Méndez destacó que “casi ninguna empresa de transporte está pagando” la contribución para la obra social de Camioneros. “Son muy pocas los que lo han pagado; si lo han hecho es porque las apretaron”, dijo.

Al hacer un balance de sus dos primeros años al frente del MEAB, Méndez aseguró: “Siento orgullo porque hemos dado batallas muy importantes. No hay nada mejor que ver una empresa liberada y que su dueño nos diga: ‘Gracias, tenía miedo. Ahora estoy dispuesto a enfrentar lo que sea porque descubrí que se puede’”.

Finalmente, opinó que el futuro de la Argentina está marcado por el desafío de lograr un país “libre para todos los empresarios argentinos, inclusive para los trabajadores, porque ellos mismos son oprimidos por el sindicalismo y eso se tiene que terminar”. “La gente tiene que perder el miedo, no solo los empresarios, sino los propios trabajadores; si no, serán rehenes de estas mafias”, concluyó el presidente del MEAB.