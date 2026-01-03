Política

El día que Cristina Kirchner condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador San Martín

La ex presidenta mantuvo un estrecho vínculo con el mandatario venezolano e, incluso, le había reclamado en 2013 a EEUU que reconociera al “gobierno elegido democráticamente”. Durante el gobierno de Macri la distinción fue retirada

El día que Cristina Kirchner condecoró a Nicolás Maduro

En medio de un operativo militar a gran escala sobre Caracas y del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro, volvió a quedar bajo revisión el vínculo político entre el líder venezolano y Cristina Kirchner, que incluyó uno de los gestos diplomáticos más relevantes de su relación bilateral.

El pasado 8 de mayo de 2013, la entonces presidenta Fernández de Kirchner encabezó una cena en honor a Maduro en el Museo del Bicentenario y le otorgó la Orden del Libertador General San Martín, una de las máximas distinciones del Estado argentino.

“Esta es una noche de futuro. Nuestra hora es hoy, no hay que demorar esta marcha que se emprendió hace 200 años y debemos redoblar ese paso. Nos convoca el porvenir, esta lucha de 200 años como Néstor y Hugo y los que vendrán”, dijo Fernández de Kirchner durante el acto, antes de colocarle personalmente el collar.

Maduro respondió visiblemente emocionado. “Nosotros recibimos con humildad este sol de San Martín, ojalá, como siempre decía nuestro Comandante Presidente, ojalá podamos merecer y algún día nuestros hijos y nietos puedan decir que estuvimos a la altura de San Martín, de esta condecoración y de los Libertadores”, afirmó.

Los gestos de Cristina Kirchner a Nicolás Maduro

Ese mismo año, Cristina Kirchner defendió públicamente al gobierno venezolano frente a cuestionamientos internacionales. En 2013, reclamó que Estados Unidos reconociera al “gobierno elegido democráticamente” que Maduro encabezó tras la muerte de Hugo Chávez.

La distinción recibió cuestionamientos de la oposición argentina, que ya criticaba la situación política, social y económica de Venezuela. De hecho, en 2017, el gobierno de Mauricio Macri retiró la condecoración por decreto.

“Ha demostrado carecer de los valores sanmartinianos de respeto a la libertad y a los pueblos de América Latina” y “no ha mostrado la voluntad ni la capacidad de garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, los principios del orden democrático y el respeto a las libertades individuales”, sostuvo el texto oficial.

La relación política entre ambos dirigentes incluyó gestos posteriores. En 2013, Maduro felicitó a Fernández Kirchner por el nacimiento de su nieto y pidió en un mensaje televisivo “un aplauso para el nuevo Néstor Kirchner”.

“¡Qué bueno la llegada de estas noticias que llenan de alegría a la vida, que le dan más fuerza a la lucha que emprendemos por la patria grande, por la patria libre e independiente próspera!”, expresó el dirigente venezolano, quien dijo que habló por teléfono con la entonces mandataria.

Nicolás Maduro junto a Cristina
Nicolás Maduro junto a Cristina Kirchner

Esta mañana Trump informó que Maduro fue detenido y trasladado fuera de Venezuela luego de una operación estadounidense. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en su red Truth Social. En diálogo con The New York Times, calificó el operativo como “una operación brillante”.

El mensaje llegó luego de una madrugada marcada por fuertes explosiones en Caracas, registradas cerca de las 02:00 hora local. Usuarios difundieron videos de detonaciones, columnas de humo y sobrevuelos de aeronaves militares. También reportaron ataques aéreos en las bases de La Carlota y Fuerte Tiuna.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron helicópteros Chinook sobrevolando la ciudad, cortes de luz en distintos barrios y largas filas de autos que intentaban alejarse de la zona de conflicto. Testigos afirmaron que fuerzas del régimen detuvieron a civiles en la vía pública. En paralelo, habitantes de La Guaira informaron explosiones y apagones.

Recientemente, durante la cumbre del Mercosur, Milei reclamó una condena al régimen de Maduro en Venzuela. En particular, el presidente argentino le dedicó un tramo central de su discurso a Venezuela, luego de que Lula expresara que la acción militar estadounidense en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria”. “El continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar” de una potencia extranjera, declaró el mandatario del gigante sudamericano.

