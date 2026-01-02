Política

Breve receso para el Gabinete: Milei no se tomará vacaciones, pero habilitó días de descanso para sus funcionarios

El Presidente continúa con su agenda de trabajo desde la Quinta de Olivos. No están previstas reuniones de Gabinete ni de Mesa Política por estos días. Varios integrantes de la plana mayor del Gobierno buscan aprovechar la merma de las actividades para descansar

Guardar
Javier Milei junto a su
Javier Milei junto a su Gabinete en Olivos (Fuente)

Enero prevé ser el mes del año en el que el Gabinete de Ministros de Javier Milei tendrá menos actividad. Voceros oficiales de la Presidencia indicaron que por estos días no hay una agenda estipulada y que no está prevista una reunión de Gabinete ni de la Mesa Política.

Se trata de una actitud diferente respecto a los dos primeros eneros que transitó esta administración. En el inicio del 2024, Milei se encontraba en sus primeras semanas de gestión y adoptó una impronta de alto dinamismo en el marco de las primeras políticas de ajuste del gasto fiscal y los proyectos que había enviado al Congreso, entre ellos la Ley Bases. En 2025 tampoco autorizó sendos viajes para los integrantes del Gabinete: optó a que en los dos primeros meses del año se pusiera en marcha la discusión de los temas que había llevado a sesiones extraordinarias.

Para este período ya se preveía que Milei iba a flexibilizar la rutina de trabajo del Gabinete de manera temporaria. La agenda más importante para el Gobierno está en el Congreso, en donde comenzarán a discutirse desde el 2 de febrero las reformas tributaria y laboral que Milei considera precisas para impulsar la segunda fase de su gestión de Gobierno.

Maximiliano Luna
Maximiliano Luna

Pese a que algunos sectores del Gobierno (incluidos el propio Milei) buscaban que estas reformas pudieran discutirse desde enero, la sugerencia de aplazar el debate en el Congreso provino de sectores del oficialismo, que aconsejaron tomar en cuenta el pedido opositor para que hubiera un período de receso tanto para diputados como senadores nacionales.

A los fines de adelantar los tiempos y las gestiones de las negociaciones, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto iniciar una nueva gira por varias provincias para reunirse con gobernadores aliados y opositores para conseguir las adhesiones de la reforma laboral. Esta la iniciará después de tomarse unos pocos días de descanso, luego de haber sido la principal figura de la campaña libertaria en las elecciones nacionales y de haber asumido como funcionario en noviembre del año pasado.

El presidente Javier Milei mantendrá su rutina de trabajo desde la Quinta de Olivos durante enero y no tomará vacaciones. Tal y como acostumbra, concentrará su trabajo en la Residencia Presidencial y se acercará a la Casa Rosada solo en ocasiones puntuales: lo hizo el martes de esta semana cuando tuvo una entrevista internacional y un encuentro con el Viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour.

Diego Santilli retomará su agenda
Diego Santilli retomará su agenda con una gira federal para poder conseguir los votos para la reforma laboral

La Residencia Presidencial de Chapadmalal no será utilizada por Milei ni por su hermana Karina, que tampoco se tomará vacaciones. Para este verano, el mandatario solo viajará al extranjero el 18 o 19 de enero, cuando está previsto su traslado a la ciudad suiza de Davos para participar como expositor en el Foro Económico Mundial.

Entre los integrantes de la Mesa Política se da la misma situación. No se prevé que el asesor presidencial Santiago Caputo se tome vacaciones. Incluso, estuvo presente en la revisión del DNU que modificó el Sistema de Inteligencia Nacional, área sobre la cual tiene injerencia a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Tampoco saldrá de Buenos Aires el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien inició unos breves días de descanso después del último año de campaña y de actividad legislativa. Por ahora, no sería ese el caso de la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. “No se ha tomado vacaciones hasta el momento”, aseguran en su equipo de prensa.

Mientras tanto, otros funcionarios del Ejecutivo han optado por diferentes esquemas de descanso y trabajo. El ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea tomar unos días libres tras las fiestas de fin de año. En el caso de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajó a Singapur por invitación de organismos internacionales para interiorizarse sobre políticas educativas y laborales, un viaje oficial costeado por dichas entidades que culminará el 11 de enero, y su entorno afirmó que continuará al frente de sus tareas durante todo el mes.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, viajará a Alemania para realizar cursos de doctorado en la Universidad de Göttingen y también asistirá a la Conferencia Internacional Anual sobre la Lucha contra el Antisemitismo en Jerusalén, que se celebrará entre el 26 y el 29 de enero y donde será uno de los oradores. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, inició su receso el 23 de diciembre y permanece cerca de la ciudad para regresar a sus funciones el 5 de enero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no tomará vacaciones y desde su entorno descartaron un viaje a Córdoba, su ciudad natal.

Temas Relacionados

Javier MileiVacacionesGabineteEneroKarina MileiSantiago Caputo

Últimas Noticias

El canciller advirtió al embajador en Suiza por mantener la web diplomática desactualizada y con consignas políticas afines al kirchnerismo

Pablo Quirno le recriminó a Gustavo Lunazzi que el portal oficial mantenía, entre otros, un documento sobre DDHH redactado en la gestión de Cristina Kirchner. Le pidió que corrija la situación

El canciller advirtió al embajador

Aprobaron el aumento salarial para altos funcionarios del Gobierno, pero no aplicará para Milei y Villarruel

No obstante, aclararon que la medida podría pausarse, si se detectara un eventual peligro para el sostenimiento del equilibrio fiscal. En principio, se trasladaría el porcentaje acumulado de aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional

Aprobaron el aumento salarial para

El Gobierno extendió la emergencia sanitaria y creó formalmente la Secretaría que reemplazará a la ANDIS

El Ejecutivo habilitó al sistema de salud a contribuir en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, prorrogó el congelamiento a los aumentos de las contribuciones patronales que deben realizar los colegios privados

El Gobierno extendió la emergencia

Prorrogaron por tercera vez la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones

El proceso, que se inició en 2024 para reordenar el organismo, se extenderá por un año más

Prorrogaron por tercera vez la

El Gobierno suspendió las contrataciones en el sector público

Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció cuáles serán las excepciones a la medida

El Gobierno suspendió las contrataciones
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Kennys Palacios se casa con

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

INFOBAE AMÉRICA

El índice FTSE 100 de

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días

Disturbios y fuego frente a una comisaría en el marco de las protestas más intensas en Irán en tres años: “Pahlavi regresará”

Recrudecen los combates en Yemen: nuevos ataques aéreos de Arabia Saudí contra separatistas en el sur del país