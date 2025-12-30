Política

Neuquén: la Justicia define el posible desalojo de una comunidad mapuche que obstruye el avance de una ruta

Se trata de la ruta de Circunvalación que rodea a Villa la Angostura. El litigio judicial lleva más de 10 años y el avance de la traza se interrumpió por la existencia de un asentamiento ilegal mapuche. La Justicia Federal podría ordenar el desalojo para garantizar el avance de la obra

Guardar
Neuquén: la Justicia define el
Neuquén: la Justicia define el posible desalojo de una comunidad mapuche que obstruye el avance de una ruta (Imágen ilustrativa)

La comunidad mapuche Paicil Antriao podría ser desalojada de un sector cercano a Villa la Angostura, debido a que el asentamiento obstaculiza el avance de la obra vial más relevante de la localidad neuquina, cuya ejecución está paralizada por el litigio territorial. Se trata de una ruta de 6,1 kilómetros de extensión, en cuatro carriles, que fue planificada para evitar la circulación de camiones de gran porte por el centro de la localidad turística.

Los vehículos de carga que utilizan el paso fronterizo Cardenal Samoré para cruzar la frontera entre ambos países, transitan por el casco urbano de la “Villa”. La ejecución de la obra presenta un avance importante, aunque en el tramo conocido como “Los Álamos” se mantiene un litigio territorial por la existencia de una comunidad mapuche, que mantiene otra docena de conflictos similares. Los mapuches defienden su preexistencia en el tramo por donde avanzará la ruta. Los lugareños, en cambio, sostienen que se instalaron allí cuando conocieron el recorrido que planificaron los ingenieros de Vialidad Nacional, como parte de una clara especulación inmobiliaria.

El caso está en manos de la Justicia Federal, con sede en Zapala. La misma comunidad sostiene otros conflictos similares, en los que defiende su presunta preexistencia ancestral y defiende su ubicación con ese argumento. “Es una clara maniobra de expansión intencionada, que no tiene otra finalidad con una especulación inmobiliaria y económica” aseguraron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

El litigio comenzó antes de 2017, año en el que comenzaron los trabajos. La misma comunidad se adjudicó ataques vandálicos a la empresa que ganó el proceso licitatorio para ejecutar la obra. En octubre de 2022, dos hombres encapuchados emboscaron al cuidador del campamento vial y bajo amenaza lo obligaron a retirarse de allí. Incluso, según el relato de la víctima, gatillaron en reiteradas oportunidades, pero no lo lesionaron.

Momentos más tarde, varias máquinas pesadas que eran utilizadas para la construcción, fueron incendiadas. En el lugar aparecieron escritos en los que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicaron el atentado. El atentado se produjo horas después del desalojo masivo de Villa Mascardi, en el que siete mujeres de la agrupación Lafken Winkul Mapu fueron detenidas durante el operativo que comandó la Policía Federal.

En uno de los escritos, los autores pedían por la liberación de las mujeres e hicieron alusión a otros conflictos territoriales de la Patagonia. “Fuera winka (hombre blanco) capitalista”, decía el texto antes de enumerar la constructora IRSA y empresarios con negocios en la zona como el británico Joe Lewis y las familias Benetton, Roemmers y el basquetbolista Manu Ginóbili, entre otros. “Nawel Wapi es territorio de la nación mapuche”, afirmaba el documento bajo el logo de la RAM.

Desalojo inminente Los lugareños confían en que la Justicia Federal ordenará el desalojo mapuche. La causa se instruyó por la presentación que realizó Vialidad Nacional para solicitar la liberación del recorrido. El magistrado Ezequiel Andreani cuenta en su escritorio con un informe que elaboró Gendarmería Nacional, en el que la fuerza brinda información sobre la conformación del asentamiento.

Andreani dio por concluida la etapa probatoria y quedó habilitado para dictar sentencia, una resolución que podría destrabar o redefinir el proyecto de infraestructura más importante de la localidad en los últimos años. El informe de Gendarmería incluye un relevamiento territorial, registros audiovisuales, identificación de habitantes, mediciones con GPS y vuelos con drones.

Según el informe, en el lugar se constataron más de 20 viviendas, muchas de carácter precario, ocupadas por familias completas, con niños y adolescentes. Cuando Vialidad Nacional solicitó el desalojo mapuche, la comunidad utilizó la misma estrategia de siempre como argumento e hizo alusión a su preexistencia en el territorio.

La misma comunidad tiene una orden de desalojo vigente en un predio perteneciente al municipio de Villa la Angostura, en la costa del lago Correntoso, y otros reclamos similares, la mayoría de los cuales tienen sentencia firme de desalojo.

Temas Relacionados

DesalojoComunidad mapuche Paicil AntriaoJusticia FederalVialidad NacionalVilla la AngosturaZapalaConflicto territorialInfraestructura vialGendarmería NacionalResistencia Ancestral Mapuche

Últimas Noticias

Axel Kicillof refuerza su alianza con la CTA y la CGT para frenar la reforma laboral de Milei y coordinar una estrategia en el Congreso

Tras la marcha del 18 de diciembre, el gobernador bonaerense recibió a las dos centrales sindicales y profundizó la articulación con gremios y pymes frente al proyecto oficial que las organizaciones consideran una regresión de derechos y una amenaza para el empleo y la producción

Axel Kicillof refuerza su alianza

El Sindicato del Neumático realiza un paro de 25 horas por reclamos salariales, pero las empresas alertan sobre un momento difícil

El SUTNA, de impronta combativa, hará este martes una huelga y una movilización hacia la Secretaría de Trabajo porque hace un año que no firma las paritarias. Qué dicen los empresarios sobre el conflicto

El Sindicato del Neumático realiza

Fin de las sesiones extraordinarias: un tercio del temario sancionado y tres dictámenes esperan a febrero

El Gobierno libertario preparó un listado acotado y convirtió en leyes el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. También obtuvo despachos en reforma laboral, glaciares y el compromiso para la estabilidad fiscal. Dudas sobre cómo encarar el Código Penal, que ni siquiera aterrizó

Fin de las sesiones extraordinarias:

Tras la reforma laboral, el Gobierno nacional avanzará con cambios en la legislación del trabajo rural

La iniciativa buscará avanzar en una normativa específica para el sector, anticipó Joaquín Benegas Lynch -senador por Entre Ríos- en diálogo con Infobae. El legislador habló también de las posibilidades de alcanzar los dos tercios y de la relación con Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Tras la reforma laboral, el

Manuel Adorni anunciará hoy las últimas medidas que tomará el Gobierno en el 2025: cuáles serán

El jefe de Gabinete firmará un conjunto de Decretos en el filo del cierre del año y luego de la primera victoria del oficialismo en el Congreso

Manuel Adorni anunciará hoy las
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Planificación militar china para el

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025