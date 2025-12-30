Javier Milei congelará su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado

El presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel (REUTERS/Matias Baglietto)

Tras los reclamos de un sector del Gabinete, el presidente Javier Milei resolvió actualizar los haberes de sus funcionarios, pero congelará su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por “tiempo indeterminado”, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, argumentaron por los pasillos de Balcarce 50.

La decisión la tomó el propio libertario con la idea de autoexcluirse, junto a su compañera de fórmula, del incremento salarial para la planta que lo acompaña. El decreto se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero. “Los funcionarios restantes son un plantel elegido para que el Gobierno funcione”, justificó además una voz calificada del Gabinete.

De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan a ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que la vicepresidenta, que en más de una oportunidad cuestionó la suma que percibe, no notará el impacto del aumento.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", fue el mensaje que supo publicar en su cuenta de Instagram a principios de 2025 la titular del Senado, en tensión con Casa Rosada. En aquella oportunidad, la funcionario expuso que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.

La relación entre Milei y Villarruel está rota desde hace meses. Ya no diálogo entre la fórmula y con la salida de Guillermo Francos, que oficiaba de mediadora, es la flamante senadora Patricia Bullrich la que intenta tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

No es la primera acción de la administración libertaria que afecta directamente los intereses de la titular del Senado. Hace algunos días, Villarruel rompió su habitual silencio y reclamó por la nulidad en los fondos proyectados para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, de los que depende el funcionamiento de la Cámara de Senadores. "Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, arremetió.

Luego de las declaraciones públicas, en Balcarce 50 expusieron que se trató de “un error” en el diagrama de la previsión y aseguraron que sería compensado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la corrección de partidas para que el Senado pueda funcionar correctamente. Desde el entorno de la abogada descreen de la falla expuesta y consideran que se trata de una decisión política para afectar a la libertaria marginada del círculo íntimo del mandatario por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

NOTICIA EN DESAROLLO