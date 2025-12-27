Política

Uno por uno: así votaron los senadores en general la Ley de Presupuesto 2026

Después de más de ocho horas de debate, el oficialismo logró imponerse en la Cámara Alta con su propuesta de partida presupuestaria. Además, logró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal

Guardar
La placa final que confirmó
La placa final que confirmó la aprobación de la normativa (Jaime Olivos)

Luego de que la Ley de Presupuesto 2026 obtuviera la media sanción en Diputados, el Gobierno nacional cerró el año con una victoria clave en el Senado. Tras haberse tratado en sesiones extraordinarias, el oficialismo logró reunir la mayoría de votos necesaria, para aprobar la partida presupuestaria que entrará en vigencia a partir del próximo año.

De acuerdo con el acta oficial a la que tuvo acceso Infobae, la norma obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Fue una votación que reflejó una marcada división entre los bloques legislativos y en la que no se registraron ausencias.

La sesión, presidida por la presidente del Senado, Victoria Villarruel, evidenció el respaldo mayoritario de los senadores de fuerzas alineadas con el oficialismo y algunos aliados, mientras que la oposición agrupó la mayoría de los rechazos.

De esta manera, la aprobación del presupuesto marcó el inicio de un nuevo ciclo fiscal y determinó las partidas que el Ejecutivo podrá ejecutar durante 2026. A raíz de esto, desde el Gobierno celebraron el haber obtenido la cantidad de votos necesarios para poner en marcha “el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”.

Los senadores de La Libertad
Los senadores de La Libertad Avanza (Jaime Olivos)

“Dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante”, manifestaron en un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente.

Quiénes votaron a favor

  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza).
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza).
  • Romina Almeida (La Libertad Avanza).
  • Carmen Alvarez Rivero (La Libertad Avanza).
  • Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza).
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).
  • Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza).
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza).
  • Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza).
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza).
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza).
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza).
  • María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza).
  • Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza).
  • Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza).
  • Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza).
  • María Emilia Orozco (La Libertad Avanza).
  • Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).
  • Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza).
  • Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza).
  • Edith Elizabeth Terenzi (del monobloque Despierta Chubut).
  • Luis Juez (del monobloque Frente Cívico de Córdoba).
  • Andrea Marcela Cristina (Frente PRO).
  • Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO).
  • María Victoria Huala (Frente PRO).
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social).
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social).
  • Beatriz Luisa Avila (Independencia).
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad).
  • José María Carambia (Moveré por Santa Cruz).
  • Natalia Elena Gadano (Moveré por Santa Cruz).
  • Eduardo Alejando Vischi (UCR).
  • Maximiliano Abad (UCR).
  • Flavio Sergio Fama (UCR).
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR).
  • Mariana Juri (UCR).
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR).
  • Carolina Losada (UCR).
  • Silvana Lorena Schneider (UCR).
  • Rodolfo Alejandro Suárez (UCR).
  • María Alejandra Valenzuela (UCR).
  • Flavia Gabriela Royón (del monobloque Primero los Salteños).
  • Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas).
  • Guillermo Eduardo Andrada ( Convicción Federal)
  • Sandra Mariela Mendoza
  • María Carolina Moises

Quiénes votaron en contra

  • José Mayans (Justicialista).
  • Adán Humberto Bahl (Justicialista).
  • Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).
  • Jorge Capitanich (Justicialista).
  • Lucia Benigna Corpacci (Justicialista).
  • Eduardo “Wado” De Pedro (Justicialista).
  • Juliana Di Tullio (Justicialista).
  • Anabel Fernández Sagasti (Justicialista).
  • María Celeste Giménez Navarro (Justicialista).
  • María Teresa Margarita González (Justicialista).
  • Alicia Kirchner (Justicialista).
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista).
  • Carlos Alberto Linares (Justicialista).
  • María Florencia López (Justicialista).
  • Cándida Cristina López (Justicialista).
  • Juan Luis Manzur (Justicialista).
  • Ana Inés Marks (Justicialista).
  • José Emilio Neder (Justicialista).
  • Mariano Recalde (Justicialista).
  • Martín Ignacio Soria (Justicialista).
  • Sergio Uñac (Justicialista).
  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
  • Elía Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
  • Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal).
  • Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).

Quiénes se abstuvieron de votar

  • Alejandra María Vigo (Provincias Unidas).

Temas Relacionados

Presupuesto 2026SenadoVotaciónSenadoresLa Libertad AvanzaPatricia BullrichJosé MayansKirchnerismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno celebró la victoria en el Senado y aseguró que las leyes blindarán el Plan de Reparación Histórica de Ahorros

Luego de la sesión, el Gobierno publicó un comunicado donde destacó las leyes aprobadas y afirmó que éstas favorecen el resguardo de los ahorros y la reducción de cargas regulatorias

El Gobierno celebró la victoria

El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal y se elevan los desfasados umbrales por evasión

El proyecto no tuvo grandes objeciones en el recinto de la Cámara alta, aunque el Ejecutivo se comprometió a reforzar un concepto sobre multas automáticas para evitar problemas en pequeñas y medianas empresas. Obtuvo 43 votos a favor y 26 rechazos

El Senado sancionó la ley

El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y cierra el año con un triunfo clave en el Congreso

La ley sancionada por el Senado obtuvo 46 adhesiones en la votación en general, a dos voluntades de los dos tercios. Hubo guiños desde el interbloque peronista, que no respetó la orden de Cristina Kirchner. En la particular avanzaron también todos los capítulos, como el que contenía el artículo 30, que permitiría recortes educativos

El Gobierno logró aprobar el

Insólito momento en el Senado: una legisladora le volcó un vaso de agua a otro mientras hablaba

El incidente ocurrió cuando Carolina Schneider, senadora de Chaco por la UCR, tiró su copa sobre la espalda de Eduardo Vischi, representante de Corrientes por el mismo partido

Insólito momento en el Senado:

El Gobierno otorgó un aumento salarial en diciembre para los estatales que volvió a dividir a los sindicatos

La mejora consiste en un 2% para este mes y un bono de 50 mil pesos, que fue firmado por UPCN, que lidera Andrés Rodríguez, y rechazado por ATE, dirigido por Rodolfo Aguiar, para quien fue una “paritaria miserable”

El Gobierno otorgó un aumento
DEPORTES
La sorpresiva presencia de Mbappé

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

Lisandro Martínez volvió a ser titular tras 10 meses en la victoria del Manchester United al Newcastle por la Premier League

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

TELESHOW
Martín Migueles habría engañado a

Martín Migueles habría engañado a Wanda Nara: la palabra de Claudia Ciardone tras recibir los mensajes del empresario

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

La China Suárez usa un dije con una piedra a la que atribuyen propiedades protectoras mientras está en la Argentina

La salud de Christian Petersen: el chef fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario

El video que reposteó Wanda Nara y volvió a enfrentarla con la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Ordenó distancia, sobrevivió a un

Ordenó distancia, sobrevivió a un incendio y se creyó de cristal: la historia de Carlos VI, el rey que convirtió su fragilidad en leyenda medieval

La verdadera historia de la Mujer de Beachy Head: qué revelan los nuevos estudios sobre su origen

Rusia comenzó a trasladar sus nuevos misiles hipersónicos a una antigua base aérea de Bielorrusia

Ansiedad generalizada: un nuevo método puede reducir los síntomas en adultos, según un estudio científico

Bravo: el cigarrillo de lechuga que prometía acabar con el tabaquismo, pero se convirtió en una rareza para coleccionistas