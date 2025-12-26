Política

Antes del inicio de la sesión del Senado para votar el Presupuesto 2026, Bullrich aseguró: “Tenemos confianza”

El plan de gastos que impulsa el Ejecutivo y la Ley de Inocencia Fiscal ya cuentan con media sanción, y desde el mediodía se discutirán en el Senado

Guardar
Recinto del Senado argentino (REUTERS/Agustín
Recinto del Senado argentino (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Senado argentino se prepara para una sesión clave en la que se definirán dos proyectos centrales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo libertario busca cerrar el año legislativo mostrando al mercado señales de control político y capacidad de gestión, aunque enfrenta tensiones con sectores de la oposición dialoguista.

El debate, citado para las 12, se realiza en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, lo que ha motivado reclamos desde distintas provincias.

Además, el artículo 12 introduce nuevas exigencias para las universidades, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos bajo amenaza de interrupción de transferencias si no cumplen con los requisitos. El Gobierno estima para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar en torno a los $1.423 en diciembre.

12:21 hsHoy
Patricia Bullrich antes de ingresar al Senado por el Presupuesto 2026

Patricia Bullrich: “Tenemos confianza”

La jefa del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de que el gobierno nacional cuente con la ley de Presupuesto. “Lo que hacemos es trabajar siempre en busca de apoyos, porque es una herramienta muy importante para el país, y es importante tener estabilidad”, sostuvo.

Consultada sobre si el oficialismo cuenta con los votos para lograr la sanción definitiva, y antes de ingresar al Senado, la exfuncionaria aseguro: “Tenemos confianza”.

11:48 hsHoy

Qué dice la Ley de Inocencia fiscal que busca aprobar el Senado

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito  evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término

11:43 hsHoy

Presupuesto 2026: cuáles son los artículos que la oposición buscará eliminar en el Senado

Tras la aprobación en Diputados, el peronismo y bloques dialoguistas quieren modificar los puntos que establecen gastos mínimos para las universidades, defensa y el control de las partidas para la educación superior

El Senado se prepara para
El Senado se prepara para tratar el Presupuesto 2026

El Senado se prepara para una sesión clave este viernes, en la que el oficialismo busca sancionar dos leyes clave para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de “inocencia fiscal”. El foco principal está puesto en el primer proyecto, donde hay al menos dos artículos que generan resistencia en los bloques dialoguistas.

Leer la nota completa
11:25 hsHoy
El senador nacional José Mayans
El senador nacional José Mayans (NA)

“Presupuesto de un gobierno de facto”

José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado, adelanto su rechazo a la iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, y sostuvo que el proyecto debería regresar a su cámara de origen por diferentes motivos.

“A las 10 hay Labor Parlamentaria para establecer la metodología de trabajo. Este tratamiento exprés daña al país, y debería volver a diputados por varios temas: por la educación, el artículo 30; por el tratamiento exprés de la deuda externa; por el sistema previsional de las provincias, que han incumplido por dos años; por la inversión pública tan desconsiderada en este presupuesto, y para que venga el ministro a explicar, porque (Luis) Caputo no aparece, desprecia al Parlamento”, sostuvo el senador en Radio 10.

Y agregó: “Este presupuesto hace a Milei un gobierno de facto, y eso no lo vamos a permitir”. “Es nefasto, va a traer una caída muy fuerte en las provincias”, completó.

11:14 hsHoy

Presupuesto 2026: cómo puede ayudar a Caputo y por qué su aprobación sería una señal al mercado

Este viernes se debate en el Senado y, de aprobarse, sería la primera ley de leyes de Javier Milei. El impacto sobre el riesgo país y las nuevas herramientas para el ministro de Economía

Este viernes el Senado debate
Este viernes el Senado debate el presupuesto 2026 y de no introducirse cambios -como pretende el Gobierno- se convertiría en Ley.

El Gobierno buscará este viernes que el Senado le otorgue media sanción al Presupuesto 2026 y que, con ello, sea el primer año en que el presidente Javier Milei tenga una ley de leyes propia. En caso de aprobarse, también se tratará de una importante señal que el ministro de Economía, Luis Caputo, le dará al mercado, lo que lo podría ayudar con los vencimientos de deuda de enero.

Leer la nota completa
11:12 hsHoy

El Gobierno busca dar “señales claras” y se juega a cerrar el año con una victoria en el Congreso

En Casa Rosada aseguran contar con los avales para el Presupuesto, pero hay dudas por el artículo 30. Los planes en caso de introducir cambios. También se debate la Inocencia Fiscal

El Gobierno quiere cerrar el
El Gobierno quiere cerrar el año de la mejro manera en el Congreso (AP)

Tras varias idas y vueltas, finalmente la Cámara de Senadores se encamina a tratar el Presupuesto 2026 que envió el Gobierno Nacional y que, si bien en un primer momento no integraba el listado de prioridades, pasó a configurar el único objetivo legislativo de un diciembre que nació ambicioso, pero que debió reajustarse por errores propios y la falta de consensos. Pasada la Navidad y en las vísperas de un nuevo año, en Casa Rosada creen que están los votos necesarios para la aprobación de la previsión presupuestaria que varios dolores de cabeza le produjo a la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei.

Leer la nota completa
11:10 hsHoy

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Las iniciativas ya cuentan con el aval de Diputados. El mercado quiere saber si la Casa Rosada tiene control del Congreso. Tensión por un puñado de artículos

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (Gustavo Gavotti)

El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

José MayansCongresoúltimas noticiassenado

Últimas noticias

Presupuesto 2026: cuáles son los artículos que la oposición buscará eliminar en el Senado

Tras la aprobación en Diputados, el peronismo y bloques dialoguistas quieren modificar los puntos que establecen gastos mínimos para las universidades, defensa y el control de las partidas para la educación superior

Presupuesto 2026: cuáles son los

El PJ bonaerense acelera la renovación de autoridades y ya tiene la fecha para la presentación de candidatos

Habrá reunión de la junta partidaria. Se definió el cronograma electoral interno. En el sector de Axel Kicillof están cargando afiliaciones en caso de que haya que ir a interna

El PJ bonaerense acelera la

El Gobierno busca dar “señales claras” y se juega a cerrar el año con una victoria en el Congreso

En Casa Rosada aseguran contar con los avales para el Presupuesto, pero hay dudas por el artículo 30. Los planes en caso de introducir cambios. También se debate la Inocencia Fiscal

El Gobierno busca dar “señales

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Las iniciativas ya cuentan con el aval de Diputados. El mercado quiere saber si la Casa Rosada tiene control del Congreso. Tensión por un puñado de artículos

El Senado define hoy el

Bullrich evita la interna de la AGN en el Senado y pide centrarse en la aprobación del Presupuesto

El reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación genera tensiones entre el oficialismo y los aliados, pero la jefa del bloque libertario no quiere nada que dificulte la aprobación de proyectos clave para la Casa Rosada

Bullrich evita la interna de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todos los rumores sobre el

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

COP30: balance de la cumbre, avances y desafíos para América Latina y Argentina

El Trambus conectará ocho barrios porteños desde 2026 y promete viajes más rápidos

La humildad como motor secreto detrás del liderazgo innovador de Nvidia, según Jensen Huang

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

INFOBAE AMÉRICA

Raid terrorista en el norte

Raid terrorista en el norte de Israel: un atacante con cuchillo y un auto mató a dos personas antes de ser herido por un civil

Más de 60 millones de personas siguen bajo advertencias por una fuerte tormenta invernal en el noreste de EEUU

“Simplemente caminaba por ahí llorando”: el adiós que marcó a los protagonistas de Stranger Things

Las mujeres detectan mejor los signos de enfermedad en los rostros que los hombres

Disuelven en Uruguay corredora de bolsa tras maniobra de un empleado investigado por estafar clientes

DEPORTES

Tras pasar la Navidad en

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol