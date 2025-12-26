Antes del inicio de la sesión del Senado para votar el Presupuesto 2026, Bullrich aseguró: “Tenemos confianza”

El Senado argentino se prepara para una sesión clave en la que se definirán dos proyectos centrales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo libertario busca cerrar el año legislativo mostrando al mercado señales de control político y capacidad de gestión, aunque enfrenta tensiones con sectores de la oposición dialoguista.
El debate, citado para las 12, se realiza en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, lo que ha motivado reclamos desde distintas provincias.
Además, el artículo 12 introduce nuevas exigencias para las universidades, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos bajo amenaza de interrupción de transferencias si no cumplen con los requisitos. El Gobierno estima para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar en torno a los $1.423 en diciembre.
La jefa del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de que el gobierno nacional cuente con la ley de Presupuesto. “Lo que hacemos es trabajar siempre en busca de apoyos, porque es una herramienta muy importante para el país, y es importante tener estabilidad”, sostuvo.
Consultada sobre si el oficialismo cuenta con los votos para lograr la sanción definitiva, y antes de ingresar al Senado, la exfuncionaria aseguro: “Tenemos confianza”.
La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.
El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término
El Senado se prepara para una sesión clave este viernes, en la que el oficialismo busca sancionar dos leyes clave para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de “inocencia fiscal”. El foco principal está puesto en el primer proyecto, donde hay al menos dos artículos que generan resistencia en los bloques dialoguistas.
José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado, adelanto su rechazo a la iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, y sostuvo que el proyecto debería regresar a su cámara de origen por diferentes motivos.
“A las 10 hay Labor Parlamentaria para establecer la metodología de trabajo. Este tratamiento exprés daña al país, y debería volver a diputados por varios temas: por la educación, el artículo 30; por el tratamiento exprés de la deuda externa; por el sistema previsional de las provincias, que han incumplido por dos años; por la inversión pública tan desconsiderada en este presupuesto, y para que venga el ministro a explicar, porque (Luis) Caputo no aparece, desprecia al Parlamento”, sostuvo el senador en Radio 10.
Y agregó: “Este presupuesto hace a Milei un gobierno de facto, y eso no lo vamos a permitir”. “Es nefasto, va a traer una caída muy fuerte en las provincias”, completó.
El Gobierno buscará este viernes que el Senado le otorgue media sanción al Presupuesto 2026 y que, con ello, sea el primer año en que el presidente Javier Milei tenga una ley de leyes propia. En caso de aprobarse, también se tratará de una importante señal que el ministro de Economía, Luis Caputo, le dará al mercado, lo que lo podría ayudar con los vencimientos de deuda de enero.
Tras varias idas y vueltas, finalmente la Cámara de Senadores se encamina a tratar el Presupuesto 2026 que envió el Gobierno Nacional y que, si bien en un primer momento no integraba el listado de prioridades, pasó a configurar el único objetivo legislativo de un diciembre que nació ambicioso, pero que debió reajustarse por errores propios y la falta de consensos. Pasada la Navidad y en las vísperas de un nuevo año, en Casa Rosada creen que están los votos necesarios para la aprobación de la previsión presupuestaria que varios dolores de cabeza le produjo a la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei.
El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.