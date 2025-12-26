Política

Javier Milei monitorea desde Olivos el tratamiento del Presupuesto y envía una delegación de funcionarios al Senado

El mandatario se recluye en la residencia presidencial mientras la Cámara Alta trata la previsión presupuestaria y la Ley de Inocencia Fiscal. La prueba de fuego de Patricia Bullrich

Guardar
El presidente Javier Milei en
El presidente Javier Milei en Casa Rosada

El un día clave para el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei sigue el debate en la Cámara de Senadores por el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal desde la quinta de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En paralelo, una delegación de funcionarios se reúne en los despachos que titular de Diputados, Martín Menem, tiene dentro del Congreso Nacional para atender cualquier urgencia que surja en la sesión.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tiene hoy su primera prueba de fuego legislativa desde su salida del Ministerio de Seguridad y busca aprobar la previsión presupuestaria sin cambios para evitar el regreso del proyecto a la Cámara Baja. Para eso, deberá convencer a los bloques aliados, con especial particularidad de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos representantes anticiparon su rechazo al artículo 30, referido al financiamiento docente y de la ciencia.

Con el mandatario en la residencia presidencial, hasta ahora es un enigma lo que hará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el transcurso de la tarde. La funcionaria que encabeza las reuniones de mesa política, que define la estrategia legislativa de los bloques, podría asistir a la sesión como lo ha hecho en otras oportunidades, aunque aún no hay precisión de su accionar.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo su ingreso a Casa Rosada este viernes a las 9.20 y se espera que cumpla agenda en Balcarce 50. Por estas horas, desde su entorno desestiman la posibilidad de que se traslade al Congreso. Tampoco asistiría el asesor presidencial, Santiago Caputo, que tiene previsto cumplir con sus ocupaciones desde Casa Rosada. Desde el Salón Martín Fierro descartan que se traslade a la Olivos para escoltar al mandatario.

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en el Congreso (Maximiliano Luna)

Hay quienes creen que Milei no estará al pendiente de cada acontecimiento que tenga lugar el recinto, dado que alegan que tiene compromisos de mayor importancia. “Le importa la sesión, pero no es la final Argentina contra Francia”, desdramatizó una voz del ecosistema libertario al tanto del detalle legislativo.

Los que sí se encuentran a pocos pasos del recinto son el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador del interior de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, que siguen el debate con atención desde el despacho del titular de la Cámara de Diputados. Los tres referentes, junto a Bullrich, configuran la nómina oficial de negociadores con el Poder Legislativo bajo el objetivo de acercar posiciones con los aliados, que en el último tiempo tomaron relativa distancia con la Rosada, para terminar este viernes con la aprobación del proyecto que conquistó la media sanción en Diputados.

Lo cierto es que se trata de un desafío complejo. Varios legisladores de aceitado vínculo con el libertario cuestionan algunos detalles del articulado por lo que la garantía de aprobación sin cambios no está dada. De no conseguirlo, en Balcarce 50 maduran un plan B: extender el período de sesiones extraordinarias a los primeros días del mes de enero y volver a sesionar en Diputados el martes 6 del mes. Sin embargo, se trata de la última de las opciones dado que garantizan tener los acompañamientos necesarios.

“Hay artículos polémicos. Como hay diputados de La Libertad Avanza que están o se van de viaje, no quieren tratarlo nuevamente. No es nuestro problema”, confesó a Infobae un senador de buena sintonía con el Gobierno. Otro de los puntos que parece cosechar recelos es la nula previsión presupuestaria en concepto de Bienes de Uso. Pese a que desde el Ejecutivo sostuvieron que el jefe de Gabinete reasignará partidas para corregir lo que definieron como “error”, los senadores no confían en las promesas. “Obvio que no fue un error, nos quieren tomar de boludos. Fue a propósito contra Villarruel. Los ‘errores’ se pagan”, sentenció una fuente del Senado a este medio.

La Cámara de Senadores en
La Cámara de Senadores en plena sesión

En las horas previas al inicio del debate, por los pasillos de Balcarce 50 reinaba el optimismo y pese a los números ajustados en el detalle del articulado se mostraban optimistas. “Hay un solo artículo con menos apoyo, pero está ordenado. Hay consensos para que salga como llegó”, anticipó una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio, y completó: “No creemos en promesas y menos de LLA. Que lo hagan por escrito y firmamos porque a las palabras se las lleva el viento”.

Temas Relacionados

Javier MileiPresupuesto 2026Cámara de SenadoresÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Presupuesto 2026: comenzó la sesión sin acuerdo de labor parlamentaria y se espera una jornada compleja en el Senado

El plan de gastos que impulsa el Ejecutivo y la Ley de Inocencia Fiscal ya cuentan con media sanción. Con la ausencia de los representantes de Santa Cruz, desde el mediodía se discute en la cámara Alta

Presupuesto 2026: comenzó la sesión

El Gobierno de Israel tomó distancia de una petrolera que operará en las Islas Malvinas y ratificó su vínculo con la Argentina

El canciller Gideon Sa’ar aclaró que Navitas Petroleum es una compañía privada, sin relación con el Estado israelí. Lo hizo tras la protesta de la Casa Rosada por la autorización para hacer exploración offshore

El Gobierno de Israel tomó

Alerta en la frontera: los nitacenos, el opioide más potente que el fentanilo, ya circula en Brasil y enciende alarmas en la Argentina

El Ministerio de Seguridad actualizó los listados de sustancias y precursores químicos para anticipar su llegada al país. La policía de San Pablo informó de un aumento brutal de este componente en las incautaciones de sustancias ilegales. Ya se reportaron muertes por sobredosis en varios países

Alerta en la frontera: los

Presupuesto 2026: cuáles son los artículos que la oposición buscará eliminar en el Senado

Tras la aprobación en Diputados, el peronismo y bloques dialoguistas quieren modificar los puntos que establecen gastos mínimos para las universidades, defensa y el control de las partidas para la educación superior

Presupuesto 2026: cuáles son los

El PJ bonaerense acelera la renovación de autoridades y ya tiene la fecha para la presentación de candidatos

Habrá reunión de la junta partidaria. Se definió el cronograma electoral interno. En el sector de Axel Kicillof están cargando afiliaciones en caso de que haya que ir a interna

El PJ bonaerense acelera la
DEPORTES
La decisión que tomó Boca

La decisión que tomó Boca Juniors respecto a la continuidad de Ander Herrera

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

TELESHOW
La reacción de Moria Casán

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El oro no se detiene,

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Bolivia: inundaciones vinculadas a la actividad minera generan daños en al menos 30 viviendas de Tipuani