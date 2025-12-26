Javier Milei monitorea desde Olivos el tratamiento del Presupuesto y envía una delegación de funcionarios al Senado

El presidente Javier Milei en Casa Rosada

El un día clave para el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei sigue el debate en la Cámara de Senadores por el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal desde la quinta de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En paralelo, una delegación de funcionarios se reúne en los despachos que titular de Diputados, Martín Menem, tiene dentro del Congreso Nacional para atender cualquier urgencia que surja en la sesión.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tiene hoy su primera prueba de fuego legislativa desde su salida del Ministerio de Seguridad y busca aprobar la previsión presupuestaria sin cambios para evitar el regreso del proyecto a la Cámara Baja. Para eso, deberá convencer a los bloques aliados, con especial particularidad de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos representantes anticiparon su rechazo al artículo 30, referido al financiamiento docente y de la ciencia.

Con el mandatario en la residencia presidencial, hasta ahora es un enigma lo que hará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el transcurso de la tarde. La funcionaria que encabeza las reuniones de mesa política, que define la estrategia legislativa de los bloques, podría asistir a la sesión como lo ha hecho en otras oportunidades, aunque aún no hay precisión de su accionar.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo su ingreso a Casa Rosada este viernes a las 9.20 y se espera que cumpla agenda en Balcarce 50. Por estas horas, desde su entorno desestiman la posibilidad de que se traslade al Congreso. Tampoco asistiría el asesor presidencial, Santiago Caputo, que tiene previsto cumplir con sus ocupaciones desde Casa Rosada. Desde el Salón Martín Fierro descartan que se traslade a la Olivos para escoltar al mandatario.

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en el Congreso (Maximiliano Luna)

Hay quienes creen que Milei no estará al pendiente de cada acontecimiento que tenga lugar el recinto, dado que alegan que tiene compromisos de mayor importancia. “Le importa la sesión, pero no es la final Argentina contra Francia”, desdramatizó una voz del ecosistema libertario al tanto del detalle legislativo.

Los que sí se encuentran a pocos pasos del recinto son el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador del interior de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, que siguen el debate con atención desde el despacho del titular de la Cámara de Diputados. Los tres referentes, junto a Bullrich, configuran la nómina oficial de negociadores con el Poder Legislativo bajo el objetivo de acercar posiciones con los aliados, que en el último tiempo tomaron relativa distancia con la Rosada, para terminar este viernes con la aprobación del proyecto que conquistó la media sanción en Diputados.

Lo cierto es que se trata de un desafío complejo. Varios legisladores de aceitado vínculo con el libertario cuestionan algunos detalles del articulado por lo que la garantía de aprobación sin cambios no está dada. De no conseguirlo, en Balcarce 50 maduran un plan B: extender el período de sesiones extraordinarias a los primeros días del mes de enero y volver a sesionar en Diputados el martes 6 del mes. Sin embargo, se trata de la última de las opciones dado que garantizan tener los acompañamientos necesarios.

“Hay artículos polémicos. Como hay diputados de La Libertad Avanza que están o se van de viaje, no quieren tratarlo nuevamente. No es nuestro problema”, confesó a Infobae un senador de buena sintonía con el Gobierno. Otro de los puntos que parece cosechar recelos es la nula previsión presupuestaria en concepto de Bienes de Uso. Pese a que desde el Ejecutivo sostuvieron que el jefe de Gabinete reasignará partidas para corregir lo que definieron como “error”, los senadores no confían en las promesas. “Obvio que no fue un error, nos quieren tomar de boludos. Fue a propósito contra Villarruel. Los ‘errores’ se pagan”, sentenció una fuente del Senado a este medio.

La Cámara de Senadores en plena sesión

En las horas previas al inicio del debate, por los pasillos de Balcarce 50 reinaba el optimismo y pese a los números ajustados en el detalle del articulado se mostraban optimistas. “Hay un solo artículo con menos apoyo, pero está ordenado. Hay consensos para que salga como llegó”, anticipó una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio, y completó: “No creemos en promesas y menos de LLA. Que lo hagan por escrito y firmamos porque a las palabras se las lleva el viento”.