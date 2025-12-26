El Gobierno busca dar “señales claras” y se juega a cerrar el año con una victoria en el Congreso

El Gobierno quiere cerrar el año de la mejro manera en el Congreso (AP)

Tras varias idas y vueltas, finalmente la Cámara de Senadores se encamina a tratar el Presupuesto 2026 que envió el Gobierno Nacional y que, si bien en un primer momento no integraba el listado de prioridades, pasó a configurar el único objetivo legislativo de un diciembre que nació ambicioso, pero que debió reajustarse por errores propios y la falta de consensos. Pasada la Navidad y en las vísperas de un nuevo año, en Casa Rosada creen que están los votos necesarios para la aprobación de la previsión presupuestaria que varios dolores de cabeza le produjo a la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei.

De concretarlo, el Poder Ejecutivo, que se vio obligado a adaptar el discurso luego de plantear el rechazo de la oposición al capítulo XI como una derrota, anotaría su primer logro legislativo del segundo tramo de la gestión durante las sesiones extraordinarias que podrían extenderse del 27 de enero para concluir en febrero con un temario complejo.

En el ideal libertario, el Presupuesto 2026 debería aprobarse sin modificaciones, lo que evitaría que el proyecto retorne a la Cámara de Diputados en una dilatación de los tiempos. “Se va a aprobar, con un número importante para general, pero también con los necesarios para el particular. Hay muchas individualidades que no tienen pertenencias ni lazos con sus gobernadores”, vaticinaba un funcionario ante Infobae respecto a la convalidación del articulado.

En otras oficinas de Balcarce 50 se animaban a pronosticar un triunfo con al menos un piso de 41 acompañamientos a favor, con la garantía de haber receptado que las modificaciones pensadas no fueron bien recibidas por la oposición, pero hay resquemores por la votación del articulado. “Hay un solo artículo con menos apoyo, pero está ordenado. Hay consensos para que salga así”, garantizaba a este medio una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026

Luego de una danza de posibilidades, desde vetar el presupuesto, a contraofertar modificaciones para aplicar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, finalmente la administración libertaria cerró filas en la defensa del proyecto tal cual fue aprobado en Diputados. Sin embargo, a contramano de los buenos pronósticos, maduran un plan B: si finalmente incluye modificaciones, podrían extenderse una semana más las extraordinarias durante los primeros días de enero. “Vamos a esperar a ver el resultado para definir”, confesaron a este medio.

El Gobierno necesita establecer una hoja de ruta de gastos y recursos como señal a los mercados y a los organismos internacionales. “El Presupuesto logrado significaría todo. Venimos hablando de la importancia de tener el Presupuesto sin déficit, sería una señal clara e importante”, destacó un alfil al tanto de las negociaciones legislativas.

Lo cierto es que el Ejecutivo sabe que para poder dar lugar al tratamiento de la Reforma Laboral, que contempla algunos componentes tributarios deben tener la hoja de cálculo para el año entrante definida. Para eso, apuestan a la cintura de la flamante jefa de bloque de la Cámara Alta, Patricia Bullrich, de basta experiencia en la materia para evitar la incorporación de modificaciones y la conquista de la aprobación de la Ley de Leyes, pero también del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal este viernes. “Inocencia Fiscal para nosotros es crucial. Lo vamos a explicar mejor más adelante, pero es la ley más importante de nuestro Gobierno”, subrayó una fuente inobjetable de la gestión.

Este viernes, se espera la presencia en las sombras del ministro del Interior, Diego Santilli, quien podría seguir la sesión en las oficinas del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al armador del interior, Eduardo “Lule” Menem. Podría incluso darse una vuelta por los pasillos del Congreso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Patrcia Bullrich será una espada clave (Comunicación Senado)

Después de cuatro reuniones seguidas de la mesa política, algunas encabezadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, otras por el ministro coordinador, la estrategia definida fue cerrar filas detrás de la defensa de la media sanción del Presupuesto en Diputados y cerrar diciembre con la aprobación definitiva.

Bajo ese mandato, en la última semana se intensificaron los contactos con la idea de consolidar las negociaciones en la previa a la sesión y evitar los sobresaltos que sorprendieron hasta al propio Martín Menem cuando detectó el pasado miércoles que varios legisladores que responden a gobernadores aliados votaron en contra o se ausentaron.

La mesa política en su conjunto activó terminales, para potenciar la labor de Bullrich. De esta forma, el asesor Santiago Caputo recibió al senador de la provincia de Santa Cruz José María Carambia, quien mantiene resquemores con la exministra e integra un bloque de dos que no responde al mandatario provincial Claudio Vidal. Junto a la senadora Natalia Gadano acompañarán la voluntad del Ejecutivo.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, fue otro de los que circuló esta semana por Casa Rosada y los contactos con otros representantes de las provincias como el mendocino Alfredo Cornejo también abundaron.

El presidente Javier Milei junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Una vez alineado el discurso oficialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y varios peronistas aliados expresaron cuestionamientos a los artículos 30 y 12 referido al financiamiento docente y de la ciencia y a los fondos para universidades nacionales. Como contó este medio, en las filas libertarias aseguran que no habrá margen para introducir cambios y afirman que la redacción es la misma que obtuvo dictamen días atrás. “Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o solo intentan hacer olas”, argumentaron ante este medio.

Pese a las críticas, en Balcarce 50 se jactan de llegar a este viernes con la garantía del acompañamiento de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). No hay tanto optimismo con el bloque Convicción Federal y el Frente Cívico que comanda Gerardo Zamora, quienes avisaron que están dispuestos a votar a favor en general y en contra en la discusión por artículos.