El Gobierno relativiza el enojo del PRO y no cree que esté en riesgo la alianza en el Congreso

El diputado del PRO Cristian Ritondo (Jaime Olivos)

La primera semana del período de sesiones extraordinarias fue compleja para el Gobierno, que no solo vio frustrados sus planes de incluir el capítulo XI al Presupuesto 2026, sino que tensó su relación con el PRO, uno de sus principales aliados legislativos. Sin embargo, en Casa Rosada desestiman la magnitud del enojo que expresa el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, quien presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de los tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), y descartan que peligre la coordinación conjunta en la Cámara de Diputados.

“No existe, no hubo, ni va a haber ningún problema con el Partido Republicano”, plantearon desde La Libertad Avanza a Infobae. Lo cierto es que luego de la polémica sesión del miércoles en la que Ritondo se mostró abiertamente en disconformidad con la decisión del oficialismo de nombrar a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti al frente de la AGN, se activaron una serie de contactos para intentar contener y conformar al diputado.

En la misma línea, una importante voz del Poder Ejecutivo descartó un acuerdo con la oposición y justificó el movimiento que instrumentó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que dejó afuera a Jorge Triaca, el candidato del PRO para el cargo. “Lo que se votó es lo que corresponde en proporcionalidad a la Cámara de Diputados”, argumentó ante este medio.

“Hay que encontrar la manera de vincularse de forma conducente. También tienen que reconocer que el PRO ya no es lo que era. Hoy son un bloque de 12 diputados”, pidió otro alfil violeta en referencia de las quejas que profesa el partido que lidera -en los papeles- Mauricio Macri.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el legislador del PRO Cristian Ritondo

La administración libertaria receptó el malestar del legislador amarillo y designó a Martín Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli, del mismo espacio, para la tarea de acercar posiciones. Los tres referentes se reunieron el pasado viernes, lo que no impidió que Ritondo presentara finalmente el recurso de amparo en la justicia para anular los nombramientos.

Con intención de matizar el malestar, el flamante ministro del Interior admitió públicamente que “la calentura del momento" que supo expresar al que referencia como “su hermano” era válida, y anticipó la necesidad de que ambos espacios puedan “encontrar un camino” para trabajar de conjunto. “El trabajo que hace Cristian es muy importante y el trabajo que viene haciendo el PRO sosteniendo las reformas también lo es”, destacó en una entrevista a Radio Mitre.

Tras los contactos cursados hasta entonces, por los pasillos de Casa Rosada aseguran que Ritondo exageró el malestar e incluso algunos deslizan que estaba al tanto de la repartija de sillas de la AGN y que sobreactuó la reacción para marcar un perfil ante los suyos.

Rumbo a un verano de intensa actividad legislativa, no hay quien se muestre preocupado por la coordinación entre el PRO y La Libertad Avanza de cara al futuro. “Vamos a seguir trabajando juntos porque compartimos las mismas ideas, la misma agenda y el mismo electorado”, ratificó un funcionario.

La auditora Calletti juró última, luego de que se demorara en llegar

Sin embargo, el optimismo que reina en la administración libertaria encuentra resistencia en la bancada amarilla, que si bien admiten que respaldarán el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, advierten que la relación “está rota” y que el Poder Ejecutivo, al que acusan de haber negociado con Fuerza Patria, eligió sus aliados entre los que no figura el PRO.

Asimismo, le reclaman la designación de referentes del espacio en delegaciones de ANSES y una silla en el directorio de YPF correspondiente al exdiputado por La Pampa Martín Maquieyra como parte de los acuerdos ya dispuestos e incumplidos. “Todo el mundo sabe que YPF se lo deben a Maquieyra y al PRO otros compromisos desde hace más de un año”, se quejaron desde el espacio.

La tirantez de Ritondo con La Libertad Avanza tuvo se materializó en el vínculo con Martín Menem. Las diferencias datan de algunos meses atrás y llegaron a su punto máximo luego de que el libertario lograra la primera minoría en la Cámara de Diputados a raíz de los traspasos de algunos legisladores que integraban la bancada del PRO como Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich. Aunque hay quienes detectan que el quiebre se registró tiempo antes, en la previa a las elecciones de medio término, en la que compitieron en unidad, cuando el riojano no estaba firme en el cargo y el legislador aliado sonaba para sucederlo. “No es nada contra Cristian, pero le jugó mal a Menem”, precisó una fuente legislativa a este medio.