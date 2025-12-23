Guillermo Moreno lanzó su candidatura presidencial para 2027 pese a la inhabilitación de la Corte

Guillermo Moreno lanzó su candidatura presidencial y puso en debate los alcances del fallo de la Corte Suprema

El dirigente de Principios y Valores (PyV) y referente del peronismo, Guillermo Moreno, confirmó que su decisión de competir en las elecciones presidenciales de 2027, a pesar de que está inhabilitado por la Corte Suprema para ejercer cargos como funcionario público.

“No es temprano para lanzar mi candidatura, es necesario”, dijo, al ser consulado sobre su apuesta nacional. Lo anticipó hoy en diálogo con Delta 90.3, donde argumentó que su postulación contribuye a “emparejar la cancha” en la interna del peronismo donde, según anticipó, habrá otros candidatos con posturas estratégicas contrapuestas, entre ellos, la del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que definió como “pro chino”.

Sin embargo, el exsecretario de Comercio Interior, que resolvió aliarse con Fuerza Patria en las últimas elecciones, deberá sortear antes una traba judicial. En octubre, la Corte Suprema dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno, con penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso, además de enfrentar la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Moreno está decidido a dar la discusión sobre los alcances de la medida, con el objetivo de transformarlo en un caso que siente precedentes doctrinarios. “La condena es por inhabilitación perpetua para ser funcionario público. Un funcionario público es un policía, o un ministro. Lo que está en discusión son los que fueron electos por la voluntad popular”, precisó, en conversación telefónica con Infobae.

“No está claro que un Presidente sea un funcionario público, el Presidente es un representante del pueblo. El funcionario siempre está a la manda de algunos de los tres poderes. Una cosa son los cargos electivos, y otros son los cargos por designación. Los cargos electos por el pueblo son tema de debate”, remarcó.

La primera sentencia por la que quedó inhabilitado Moreno se originó por la causa de la asamblea de accionistas de Papel Prensa, celebrada el 12 de agosto de 2010, donde el entonces secretario irrumpió con guantes de boxeo y casco de sparring, en representación de las acciones del Estado nacional. Los jueces interpretaron que su comportamiento fue amenazante y que forzó la suspensión de la votación. Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal 8 lo condenó por amenazas coactivas.

Jaime Olivos

La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, está vinculada al uso de fondos públicos para financiar artículos promocionales con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como la frase “Clarín miente”, difundidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio. El tribunal acreditó el delito de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.

Ambas sentencias habían sido recurridas, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos.

Como estrategia para pelear su candidatura, Moreno citó como un precedente el caso del presidente Donald Trump, quien fue declarado culpable por falsificación de documentos para silenciar una relación con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, previa a las elecciones de 2016. Aquella sentencia no le impidió ser habilitado como candidato y ganar las elecciones en Estados Unidos. “Trump fue declarado culpable en juicio, y no le dieron la condena porque fue electo presidente”, subrayó. “Esto lo va a definir la Justicia electoral, y vamos a ser extremadamente respetuosos de lo que diga la Justicia”, remarcó.

Sin embargo, Moreno reconoce que su situación es similar a la de la expresidenta Cristina Kirchner, que quedó detenida e inhabilitada de manera permanente por el caso “Vialidad”, lo que le impidió a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre. “Se abre el debate doctrinario, el derecho a ser elegido debe ser resuelto por la Justicia. Hay que ver si es constitucional. Lo va a resolver el fuero que corresponde y veremos hasta qué instancia llega”, insistió en conversación con este medio.

La discusión sobre el alineamiento con Estados Unidos o China

Moreno es una de las voces que, dentro del peronismo, apoya que el próximo candidato presidencial de 2027 debe tener, como política exterior, un alineamiento con Washington. Según su interpretación, está dada de la oportunidad para recuperar las Islas Malvinas y desarrollar una geopolítica continental de desarrollo industrial, con el respaldo norteamericano.

“Lo relevante de la discusión política es que tiene habrá diversos candidatos. Hay un candidato que tiene un sesgo prochino, que es Kicillof. El alineamiento de Argentina tiene que ser la definición del general Perón de ‘América para los americanos’. Si ‘América es para los americanos’, que sea de los que viven en América. Los ingleses se tienen que ir de Canadá y de Malvinas, y los daneses de Groenlandia", expresó, en sintonía con el reclamo de Trump con relación a otras regiones en disputa de soberanía.

“Es una buena oportunidad para recuperar la presencia del Atlántico Sur para que se vayan los ingleses. Además, se terminaría el acuerdo estratégico entre chilenos y británicos, que es por la Patagonia argentina. Ese debate es el debate central dentro del peronismo”, esbozó, y completó: “Basta de manufactura china, porque está destruyendo nuestra industria y nuestro trabajo”.

Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, cuando compartieron la gestión

Para Moreno, la alternativa opositora del peronismo es avanzar en una “reindustrialización y acumular capital en el sector manufacturero”. “Eso es lo que tiene que decir la política económica. No es frenar a Milei, es decir: “Muchachos, vamos a trabajar”. Así pagamos la deuda, hacemos lo que hay que hacer y recuperamos densidad en el Atlántico Sur. Ahí está nuestro interés nacional. Todo esto conforma un proyecto de país. Pensar que vas a ganar las elecciones peleándote con la superpotencia, con Putin o sin respetar al Papa, es un disparate", remarcó.

Moreno señaló que este debate representa una “discusión muy profunda en el peronismo” y advirtió sobre la necesidad de convocar al electorado que no acompañó en las últimas elecciones. Y atribuyó que la política exterior es central para capturar al sector que dejó de apoyar al peronismo. “Si no, no vas a poder convocar a ese 8% que falta, que va para los dos lados. Cristina en 2011 sacó 55% de los votos y ahora sacamos 43%. Cristina hizo una cuenta de 35%, pero le faltó incluir a Schiaretti, por ejemplo, a los votos del peronismo en Salta, Tucumán, Mendoza, los del Frente Renovador de Misiones. Depende cómo lo mires”, ejemplificó.

El exsecretario de Comercio, que ganó presencia mediática y en las redes sociales en los últimos años, concluyó sobre cuál debe ser el eje de campaña de 2027: “El antagonismo va a ser libertarios o peronismo. Tenemos que definir bien la consigna. Y la consigna es que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo”.