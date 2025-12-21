La crítica de un gobernador sobre el Presupuesto: “Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura”

"Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados el otro día es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país", dijo el gobernador de Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió hoy sobre la posibilidad de que Argentina cierre otro año sin una ley de presupuesto y manifestó su preocupación ante la falta de consensos políticos y la fragmentación que atraviesa el país, señalando que la ausencia de previsibilidad presupuestaria afecta tanto a los gobernantes como a la sociedad.

“Me preocupa mucho la situación de esta semana y sobre todo terminando el año, de que podamos nuevamente quedarnos sin presupuesto. O sea, ya llevamos dos años sin tener esta ley fundamental para los argentinos y también para los gobernantes, porque nosotros también tenemos que tener previsibilidad, saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no vamos a tener”, advirtió Sáenz en diálogo con Radio Mitre.

El mandatario salteño remarcó que la reciente sesión en la Cámara de Diputados evidenció la profundidad de la fragmentación política. “Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados el otro día es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país y que es lamentable que algunos votan ya todo no por deporte, ya lo hacen por deporte directamente. Y yo digo que hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente. Es muy difícil en un país fragmentado donde las políticas que se llevan adelante están radicalizadas y los discursos con retórica fundamentalista hacen que no nos podamos poner de acuerdo en cosas básicas”, sostuvo el mandatario.

Al referirse al proceso legislativo, Sáenz criticó la modalidad de votación por capítulos, que dejó fuera artículos clave del Presupuesto. “Esta picardía legislativa parlamentaria de hacer votar todo por capítulo y haber rechazado en su totalidad este capítulo 11, también ha dejado afuera la actualización de la asignación universal por hijo, las tarifas de gas en la zona fría. Hay muchas cosas que han quedado afuera, que es lamentable”, explicó.

Gustavo Sáenz criticó la última sesión en Diputados: "No fue prolija"

El gobernador también señaló que la falta de prolijidad en la sesión y la presencia de diputados nuevos o poco informados contribuyeron a la confusión: “No fue una sesión prolija, lamentablemente. Y también, introducir de golpe dos leyes muy sensibles, derogarlas o pretender derogarlas de un momento a otro también ha llevado a que suceda esto”.

Sáenz puso el foco en el impacto que la indefinición presupuestaria tiene sobre sectores sensibles como las universidades y las pensiones por discapacidad. “Acá hay dos problemas muy sensibles: el tema de la discapacidad y el tema de las universidades. ¿Tiene solución? ¿Puede el Gobierno pagar? ¿Le genera déficit fiscal? El Gobierno dice que le genera déficit fiscal. Ahora, ¿puede haber una propuesta alternativa? ¿Podemos encontrar ese punto medio que es ponernos de acuerdo? Porque también, si se va a votar una ley que provoca desequilibrio fiscal y no se va a pagar, por más que salga en la ley de presupuesto, tampoco se beneficia a las universidades y a las personas con discapacidad”, planteó e insistió en la necesidad de buscar equilibrios y consensos porque es ahí “donde tenemos que encontrarnos juntos trabajando”.

En sus declaraciones a Radio Mitre, Sáenz subrayó que el equilibrio fiscal, si bien es importante, no resuelve por sí solo los problemas sociales y económicos del país. “Con el equilibrio fiscal, el déficit cero, no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien que haya que defenderlo y me parece muy bien y que la inflación vaya bajando y todo, pero hay que buscar equilibrios”, afirmó. Además, advirtió sobre la desconfianza institucional y su impacto en la inversión: “Si los argentinos no confían en sus instituciones, ¿cómo pretendemos que confíen desde afuera y que nos vean con buenos ojos para invertir cuando tenemos todo para que vengan y inviertan? Y se pasan estas cosas en el Congreso”.

Sáenz fue crítico con el Gobierno: "Hay muchas cosas que no explica"

El gobernador también reflexionó sobre el rol de los legisladores y la responsabilidad del Gobierno nacional. “Los legisladores no gobiernan. Nosotros somos los que todos los días tenemos que tomar decisiones o los que todos los días tenemos que ver cómo resolvemos los problemas. Ahora, si generamos leyes que no tienen financiamiento, que no tienen asignaciones y que no tienen la plata para poder llevarse adelante, es lo mismo que la nada”, expresó.

Sáenz coincidió en que los legisladores no pueden imponer al Ejecutivo obligaciones sin indicar de dónde saldrán los fondos, pero también reclamó mayor claridad y cumplimiento de las leyes por parte del Gobierno: “Hay muchas cosas que el Gobierno no explica, por ejemplo, el tema del combustible, que se le saca un porcentaje a todos los argentinos cuando cargan gasoil para arreglar y conservar la ruta y estas no se arreglan ni se conservan. Y eso es una ley y no se cumple tampoco”.

En el tramo final de la entrevista con radio Mitre, Sáenz insistió en la urgencia de dejar de lado los enfrentamientos y buscar acuerdos que permitan mejorar la situación de las universidades y de las personas con discapacidad, remarcando que solo a través del diálogo y el término medio será posible avanzar en soluciones concretas para la sociedad argentina.