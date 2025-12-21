Política

La crítica de un gobernador sobre el Presupuesto: “Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura”

El salteño Gustavo Sáenz además aseguró que si el proyecto sale tal como lo aprobó Diputados será “un grave problema” para el Gobierno. Pidió profundizar el diálogo para mejorarlo

Guardar
"Lo que ha pasado en
"Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados el otro día es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país", dijo el gobernador de Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió hoy sobre la posibilidad de que Argentina cierre otro año sin una ley de presupuesto y manifestó su preocupación ante la falta de consensos políticos y la fragmentación que atraviesa el país, señalando que la ausencia de previsibilidad presupuestaria afecta tanto a los gobernantes como a la sociedad.

“Me preocupa mucho la situación de esta semana y sobre todo terminando el año, de que podamos nuevamente quedarnos sin presupuesto. O sea, ya llevamos dos años sin tener esta ley fundamental para los argentinos y también para los gobernantes, porque nosotros también tenemos que tener previsibilidad, saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no vamos a tener”, advirtió Sáenz en diálogo con Radio Mitre.

El mandatario salteño remarcó que la reciente sesión en la Cámara de Diputados evidenció la profundidad de la fragmentación política. “Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados el otro día es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país y que es lamentable que algunos votan ya todo no por deporte, ya lo hacen por deporte directamente. Y yo digo que hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente. Es muy difícil en un país fragmentado donde las políticas que se llevan adelante están radicalizadas y los discursos con retórica fundamentalista hacen que no nos podamos poner de acuerdo en cosas básicas”, sostuvo el mandatario.

Al referirse al proceso legislativo, Sáenz criticó la modalidad de votación por capítulos, que dejó fuera artículos clave del Presupuesto. “Esta picardía legislativa parlamentaria de hacer votar todo por capítulo y haber rechazado en su totalidad este capítulo 11, también ha dejado afuera la actualización de la asignación universal por hijo, las tarifas de gas en la zona fría. Hay muchas cosas que han quedado afuera, que es lamentable”, explicó.

Gustavo Sáenz criticó la última
Gustavo Sáenz criticó la última sesión en Diputados: "No fue prolija"

El gobernador también señaló que la falta de prolijidad en la sesión y la presencia de diputados nuevos o poco informados contribuyeron a la confusión: “No fue una sesión prolija, lamentablemente. Y también, introducir de golpe dos leyes muy sensibles, derogarlas o pretender derogarlas de un momento a otro también ha llevado a que suceda esto”.

Sáenz puso el foco en el impacto que la indefinición presupuestaria tiene sobre sectores sensibles como las universidades y las pensiones por discapacidad. “Acá hay dos problemas muy sensibles: el tema de la discapacidad y el tema de las universidades. ¿Tiene solución? ¿Puede el Gobierno pagar? ¿Le genera déficit fiscal? El Gobierno dice que le genera déficit fiscal. Ahora, ¿puede haber una propuesta alternativa? ¿Podemos encontrar ese punto medio que es ponernos de acuerdo? Porque también, si se va a votar una ley que provoca desequilibrio fiscal y no se va a pagar, por más que salga en la ley de presupuesto, tampoco se beneficia a las universidades y a las personas con discapacidad”, planteó e insistió en la necesidad de buscar equilibrios y consensos porque es ahí “donde tenemos que encontrarnos juntos trabajando”.

En sus declaraciones a Radio Mitre, Sáenz subrayó que el equilibrio fiscal, si bien es importante, no resuelve por sí solo los problemas sociales y económicos del país. “Con el equilibrio fiscal, el déficit cero, no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien que haya que defenderlo y me parece muy bien y que la inflación vaya bajando y todo, pero hay que buscar equilibrios”, afirmó. Además, advirtió sobre la desconfianza institucional y su impacto en la inversión: “Si los argentinos no confían en sus instituciones, ¿cómo pretendemos que confíen desde afuera y que nos vean con buenos ojos para invertir cuando tenemos todo para que vengan y inviertan? Y se pasan estas cosas en el Congreso”.

Sáenz fue crítico con el
Sáenz fue crítico con el Gobierno: "Hay muchas cosas que no explica"

El gobernador también reflexionó sobre el rol de los legisladores y la responsabilidad del Gobierno nacional. “Los legisladores no gobiernan. Nosotros somos los que todos los días tenemos que tomar decisiones o los que todos los días tenemos que ver cómo resolvemos los problemas. Ahora, si generamos leyes que no tienen financiamiento, que no tienen asignaciones y que no tienen la plata para poder llevarse adelante, es lo mismo que la nada”, expresó.

Sáenz coincidió en que los legisladores no pueden imponer al Ejecutivo obligaciones sin indicar de dónde saldrán los fondos, pero también reclamó mayor claridad y cumplimiento de las leyes por parte del Gobierno: “Hay muchas cosas que el Gobierno no explica, por ejemplo, el tema del combustible, que se le saca un porcentaje a todos los argentinos cuando cargan gasoil para arreglar y conservar la ruta y estas no se arreglan ni se conservan. Y eso es una ley y no se cumple tampoco”.

En el tramo final de la entrevista con radio Mitre, Sáenz insistió en la urgencia de dejar de lado los enfrentamientos y buscar acuerdos que permitan mejorar la situación de las universidades y de las personas con discapacidad, remarcando que solo a través del diálogo y el término medio será posible avanzar en soluciones concretas para la sociedad argentina.

Temas Relacionados

Presupuesto ArgentinaGustavo SáenzSaltaCámara de DiputadosGobierno nacionalUniversidadesDiscapacidad

Últimas Noticias

El transporte público registra una merma sostenida de pasajeros en los últimos años

La caída se registra tanto en colectivos como en trenes y el subte, según los datos analizados por Infobae desde 2010

El transporte público registra una

Senado: una semana frenética que deja contentos a todos los actores y el papel de Bullrich para evitar el caos

El Gobierno reaccionó rápido en momentos de tensión. La jefa libertaria equilibró deseos del Ejecutivo con la realidad legislativa. Se analiza un potencial DNU sobre cuestiones conflictivas y que el eventual costo quede en manos de Javier Milei

Senado: una semana frenética que

La Libertad Avanza inició negociaciones para armar una coalición en Córdoba y enfrentar al peronismo en el 2027

El designado por Karina Milei es Gabriel Bornoroni, fortalecido tras la victoria de octubre, quien busca hacer pie entre las viejas tensiones de Luis Juez y Rodrigo de Loredo

La Libertad Avanza inició negociaciones

El peronismo se abroqueló en el nuevo Congreso y logró victorias, pero discute de fondo un cambio de ciclo

La fuerza opositora se mostró compacta en el inicio de las sesiones extraordinarias. Los gobernadores buscan pisar fuerte en el armado nacional. El intento de tregua en el PJ Bonaerense

El peronismo se abroqueló en

Círculo rojo: gobernadores activos, aliados no tan aliados y vencedores vencidos

Trastienda de las negociaciones en Diputados. El rol de Gerardo Zamora. Mala praxis libertaria. Un baño de realidad para el PRO y la UCR. Cumelén prepara su temporada de verano patagónica. Minería en el centro de la escena. Gira de empresarios norteamericanos, movedizo Peter Lamelas

Círculo rojo: gobernadores activos, aliados
DEPORTES
La salvaje pelea entre un

La salvaje pelea entre un jugador y seis rivales en un partido de la NFL que terminó en una batalla campal con tres expulsados

Por qué Wolverhampton va camino a convertirse en el peor equipo de la historia de la Premier League

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 prometen entradas a bajo costo y apuestan a la accesibilidad

La sugerencia que un DT de uno de los países clasificados al Mundial le hizo a sus hinchas: “Si no podés, no te endeudes”

Aníbal Moreno confirmó su llegada a River Plate: “Es la decisión correcta”

TELESHOW
El emotivo homenaje de Tomás

El emotivo homenaje de Tomás Mazza a Alejandra Locomotora Oliveras en Párense de Manos III

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

INFOBAE AMÉRICA

Francia destacó la apertura de

Francia destacó la apertura de Putin al diálogo con Macron pero aclaró que estudiará “la mejor manera de proceder”

La magia de Charles Dickens conquista Deventer con un festival navideño lleno de personajes victorianos

Navidad en familia: cómo sobrevivir a las reuniones si los vínculos son conflictivos

El papa León XIV pidió que “todos los niños del mundo vivan en paz”

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 prometen entradas a bajo costo y apuestan a la accesibilidad