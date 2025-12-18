“Se parece a mí”: Javier Milei se sorprendió con un seguidor y le regaló un mameluco de YPF

El Presidente Javier Milei habló anoche en La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en la plataforma de streaming Carajo en donde explicó el origen de los mamelucos que utiliza

“Mirá, se parece a mí, ¿no?”. A pantalla partida, y casi en primer plano, el presidente Javier Milei se sorprendió, durante una entrevista en vivo, al ver a un seguidor de él con rasgos similares. “Es parecido, ¿verdad?, le tenemos que regalar un mameluco“, completó el jefe de Estado durante una entrevista en La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en Carajo, el canal de streaming afín al oficialismo.

Gesticulando a cámara, pulgar arriba, mirada cómplice casi de perfil, buscando la similitud total con su ídolo, al oír que Milei le prometió un mameluco, empezó a gritar y festejar en cámara ante el apoyo de varios seguidores a su alrededor, incluido el de un hombre que lo señalaba al lado por el parecido físico del muchacho.

Pulgar arriba y gesticulando a cámara, el fanático de Milei captó la atención del Presidente por su parecido físico

Con este peculiar detalle, la charla luego se centró en la utilización casi diaria de estas prendas de trabajo por parte del Presidente. “YPF me regaló 14 mamelucos, o sea, son dos por día de la semana, arranco el día a laburar, estoy de mameluco“, declaró el presidente de la Nación.

A lo largo de la charla, Milei detalló cómo los mamelucos se integran en su rutina diaria: “Después, optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo. Y así me hago tiempo para ver a mis hijitos de cuatro patas. Y después, obviamente, que con todos los pelos me lo tengo que cambiar”.

Y contó como fue la antesala de su viaje a Noruega, para la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz. “El otro día, tenía una sucesión de reuniones y reuniones y no podía dejar la reunión y cuando me quise acordar se me había hecho tarde y nada, por eso viajé en mameluco”, dijo en un tono distendido y humorístico, mientras compartían anécdotas sobre la multitud que lo esperaba y la singularidad de su vestimenta.

Durante la entrevista, el conductor y el presidente bromearon sobre la posibilidad de regalar mamelucos adicionales “Me mandaron de regalo cuatro más, así es que podemos ponerlo... Te los mando para que los regalemos“. ¿Uno de ellos habrá ido a parar en manos del fanático parecido a Milei?

La llegada a Oslo con el mameluco puesto

La comitiva presidencial argentina, encabezada por Javier Milei había partido el lunes 8 de diciembre por la noche y aterrizado en Noruega al mediodía del martes.

Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, se alojó en el Grand Hotel de Oslo y fue visto vistiendo el mameluco de YPF.

La llegada de Javier Milei a Oslo con el mameluco de YPF

El mandatario diseñó el viaje exprés que culminaba el jueves 11 de diciembre, debido a los compromisos legislativos que lo esperaban en Buenos Aires, donde se inició el período de sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas clave para su gestión.

La agenda oficial de Milei en Oslo incluyó, además de la ceremonia del Nobel, un encuentro el miércoles a las 11.30 con Harald V, rey de Noruega desde 1991, y una reunión a las 13.10 con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Ninguna de esta reuniones se realizó ante la vuelta del primer mandatario antes de tiempo.

La invitación a Milei para integrar la delegación latinoamericana fue cursada formalmente por la propia María Corina Machado. El grupo estuvo compuesto también por los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el referente opositor venezolano Edmundo González Urrutia.