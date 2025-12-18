Política

“Se parece a mí”: Javier Milei se sorprendió con un seguidor y le regaló un mameluco de YPF

Durante una entrevista, el jefe de Estado saludó en vivo a un fanático con rasgos similares a él. Contó por qué usa esas prendas de trabajo asiduamente

Guardar
El Presidente Javier Milei habló anoche en La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en la plataforma de streaming Carajo en donde explicó el origen de los mamelucos que utiliza

“Mirá, se parece a mí, ¿no?”. A pantalla partida, y casi en primer plano, el presidente Javier Milei se sorprendió, durante una entrevista en vivo, al ver a un seguidor de él con rasgos similares. “Es parecido, ¿verdad?, le tenemos que regalar un mameluco“, completó el jefe de Estado durante una entrevista en La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en Carajo, el canal de streaming afín al oficialismo.

Gesticulando a cámara, pulgar arriba, mirada cómplice casi de perfil, buscando la similitud total con su ídolo, al oír que Milei le prometió un mameluco, empezó a gritar y festejar en cámara ante el apoyo de varios seguidores a su alrededor, incluido el de un hombre que lo señalaba al lado por el parecido físico del muchacho.

Pulgar arriba y gesticulando a
Pulgar arriba y gesticulando a cámara, el fanático de Milei captó la atención del Presidente por su parecido físico

Con este peculiar detalle, la charla luego se centró en la utilización casi diaria de estas prendas de trabajo por parte del Presidente. “YPF me regaló 14 mamelucos, o sea, son dos por día de la semana, arranco el día a laburar, estoy de mameluco“, declaró el presidente de la Nación.

A lo largo de la charla, Milei detalló cómo los mamelucos se integran en su rutina diaria: “Después, optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo. Y así me hago tiempo para ver a mis hijitos de cuatro patas. Y después, obviamente, que con todos los pelos me lo tengo que cambiar”.

book img

¿Por qué ganó Milei?

$10,99 USD

Comprar
book img

Milei

$8,99 USD

Comprar
book img

Laboratorio político Milei

$9,99 USD

Comprar
book img

Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina

Gratis

Descargar
book img

Libertad, libertad, libertad

$9,99 USD

Comprar
book img

Pandenomics

$9,99 USD

Comprar
book img

Otra vez sopa

$8,99 USD

Comprar
book img

El fenómeno Milei: La motosierra del anarcocapitalismo

$10,99 USD

Comprar
book img

El fin de la inflación

$9,99 USD

Comprar
book img

Milei

$7,99 USD

Comprar
book img

Está entre nosotros

$9,99 USD

Comprar
book img

El camino del libertario

$13,99 USD

Comprar
book img

Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica

$7,99 USD

Comprar

Y contó como fue la antesala de su viaje a Noruega, para la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz. “El otro día, tenía una sucesión de reuniones y reuniones y no podía dejar la reunión y cuando me quise acordar se me había hecho tarde y nada, por eso viajé en mameluco”, dijo en un tono distendido y humorístico, mientras compartían anécdotas sobre la multitud que lo esperaba y la singularidad de su vestimenta.

Durante la entrevista, el conductor y el presidente bromearon sobre la posibilidad de regalar mamelucos adicionales “Me mandaron de regalo cuatro más, así es que podemos ponerlo... Te los mando para que los regalemos“. ¿Uno de ellos habrá ido a parar en manos del fanático parecido a Milei?

La llegada a Oslo con el mameluco puesto

La comitiva presidencial argentina, encabezada por Javier Milei había partido el lunes 8 de diciembre por la noche y aterrizado en Noruega al mediodía del martes.

Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, se alojó en el Grand Hotel de Oslo y fue visto vistiendo el mameluco de YPF.

La llegada de Javier Milei
La llegada de Javier Milei a Oslo con el mameluco de YPF

El mandatario diseñó el viaje exprés que culminaba el jueves 11 de diciembre, debido a los compromisos legislativos que lo esperaban en Buenos Aires, donde se inició el período de sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas clave para su gestión.

La agenda oficial de Milei en Oslo incluyó, además de la ceremonia del Nobel, un encuentro el miércoles a las 11.30 con Harald V, rey de Noruega desde 1991, y una reunión a las 13.10 con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Ninguna de esta reuniones se realizó ante la vuelta del primer mandatario antes de tiempo.

La invitación a Milei para integrar la delegación latinoamericana fue cursada formalmente por la propia María Corina Machado. El grupo estuvo compuesto también por los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el referente opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Temas Relacionados

Javier MileiYPFCarajoEl Gordo DanNoruegaMamelucosLa MisaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno sostiene que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit. Habrá gestiones para que la iniciativa no salga así como está o se vete

El Gobierno sostiene que el

Marcha de la CGT, en vivo: las últimas noticias de la movilización contra la reforma laboral de Milei

Las centrales sindicales, gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizarán esta tarde hacia Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno

Marcha de la CGT, en

Alberto Fernández: “Lo que vive Axel Kicillof hoy no es muy distinto a lo que viví yo”

En una conversación centrada en temas financieros, el exmandatario analizó los desafíos enfrentados durante su administración, desde la deuda heredada hasta las disputas internas y el impacto de factores externos en la economía argentina

Alberto Fernández: “Lo que vive

En una semana clave para el Gobierno, Villarruel empuñó la espada en el Senado

La Vicepresidenta se mostró con los integrantes de la Selección Argentina de Combate Medieval mientras la Cámara de Diputados trataba el Presupuesto 2026

En una semana clave para

Milei volvió a respaldar a Estudiantes de La Plata en el conflicto con la AFA: “Fiel a su historia, no se dejó humillar”

El Presidente defendió la postura de Juan Sebastián Verón al considerar que la definición del campeonato resultó injusta. “Lo hubiera hecho con cualquier otro equipo”, aseguró

Milei volvió a respaldar a
DEPORTES
Dolor en Inglaterra por la

Dolor en Inglaterra por la muerte de un ex futbolista del Wolverhampton a los 21 años en un accidente de tránsito

Polémica en el fisicoculturismo: una leyenda definió a los atletas actuales como “neveras” y el campeón del Mr Olympia le contestó

Verstappen reveló el número que usará en la F1 tras perder el título: por qué un ex piloto fue clave y el inesperado debate con su pareja

Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

TELESHOW
Una profesora de matemática le

Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

Paula Chaves mostró las heridas que sufrió mientras jugaba con sus hijos: “Ni un límite tengo”

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña anunció que Standard

Santiago Peña anunció que Standard & Poor’s mejoró la calificación de Paraguay

Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

Pese a la presión de Lula, la firma del acuerdo UE-Mercosur parece cada vez más complicada

Descubren el mecanismo genético que mantiene a las plantas en estado juvenil y podría revolucionar la agricultura

Protestas masivas de agricultores contra el acuerdo con el Mercosur paralizan Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea