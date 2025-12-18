Nuevo Congreso: qué bloques votaron a favor del Presupuesto 2026 y quiénes lo rechazaron

El gobierno de Javier Milei obtuvo en la madrugada de este jueves su primera victoria legislativa en la nueva Cámara de Diputados con la media sanción del Presupuesto 2026. Sin embargo, el rechazo de algunos artículos clave terminó empañando la jornada para el oficialismo, que ahora deberá evaluar si apuesta a modificar el texto en el Senado o se resigna a ratificar el texto que obtuvo media sanción.
En esta última sesión del año los libertarios debutaron como primera minoría, ya que tras la contundente victoria electoral de octubre y con ayuda de algunas fracturas internas en el peronismo lograron quedar como el bloque más numeroso: 95 contra 93 de Fuerza Patria.
La reconfiguración del hemiciclo también dejó a los gobernadores en un lugar de privilegio, como interlocutores ineludibles para el oficialismo. Uno de los bloques más importantes es Provincias Unidas, el espacio que lideran los mandatarios de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. Pero el Gobierno también tendrá margen para negociar con un archipiélago de bloques menores que también responden a líderes provinciales como Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca, Innovación Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad y Por Santa Cruz.
De hecho, el rol de los gobernadores fue determinante, tanto para conseguir el quórum, como para lograr la aprobación del Presupuesto en general y para rechazar el polémico artículo 75, que derogaba la emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario.
Al inicio de la sesión, el interbloque Unidos tuvo un rol determinante ya que los libertarios estuvieron a punto de llegar sin quórum para iniciar el debate. Finalmente consiguieron los 129 gracias a que Nicolás Masso, Miguel Pichetto y los diputados de Córdoba que responden a Llaryora se sentaron en sus bancas. Finalmente los cordobeses se abstuvieron al momento de la votación en general y Massot y Pichetto votaron en contra.
Para aprobar el Presupuesto en general con 132 votos afirmativos, los libertarios (94) contaron con el apoyo del PRO (12), UCR (6), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), País Federa-San Luis (1), MID (2), La Neuquinidad (1), Innovación Federal (7), Independencia (2), Elijo Catamarca (3), Adelante Buenos Aires (1).
Votaron en contra del Presupuesto los peronistas de Unión por la Patria (88), Primero San Luis (1), País Federal (1), Frente de Izquierda (4), Encuentro Federal (2) y Defendamos Córdoba (1). Se abstuvieron 15 diputados de Provincias Unidas y 2 de la Coalición Cívica.
Sin embargo, al momento de la votación en particular, algunos aliados del Gobierno se negaron a convalidar el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
Se opusieron tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.
<b>Votaron a favor en general:</b>
LA LIBERTAD AVANZA
- AJMECHET, SABRINA (C.A.B.A.)
- ALMENA, CARLOS ALBERTO (San Luis)
- ALMIRON, LISANDRO (Corrientes)
- ANDREUSSI, BARBARA (Jujuy)
- ANSALONI, PABLO (Buenos Aires)
- ARABIA, DAMIAN (C.A.B.A.)
- AVICO, BELEN (Córdoba)
- BASUALDO, ATILIO (Formosa)
- BECERRA, MONICA (San Luis)
- BENEDIT, BELTRÁN (Entre Ríos)
- BENEGAS LYNCH, BERTIE (Buenos Aires)
- BONACCI, ROCIO (Santa Fe)
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO (Santa Fe)
- BORNORONI, GABRIEL (Córdoba)
- BRIZUELA, ADRIAN (Catamarca)
- BRUNO, ELIANA (Salta)
- CAMPERO, MARIANO (Tucumán)
- CARRANCIO, ALEJANDRO (Buenos Aires)
- CASTELNUOVO, GISELLE (Buenos Aires)
- CHICONI, ABEL (San Juan)
- CORREA LLANO, FACUNDO (Mendoza)
- DIEZ, ROMINA (Santa Fe)
- EMMA, NICOLAS (C.A.B.A.)
- FARGOSI, ALEJANDRO (C.A.B.A.)
- FERREYRA, ALIDA (C.A.B.A.)
- FIGLIUOLO, SERGIO (Buenos Aires)
- FLORES, MARIA GABRIELA (Salta)
- FRIAS, MAIRA (Chubut)
- GALLARDO, MARIA VIRGINIA (Corrientes)
- GARCIA, ALVARO (Buenos Aires)
- GARCIA, CARLOS (Chaco)
- GIUDICI, SILVANA (C.A.B.A.)
- GOITIA, ROSARIO (Chaco)
- GONZALES, ALFREDO (Jujuy)
- GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA (Buenos Aires)
- GRUBER, MAURA (Misiones)
- GUZMAN, JAIRO (Santa Cruz)
- HARTFIELD, DIEGO (Misiones)
- HOLZMAN, PATRICIA (C.A.B.A.)
- HUESEN, GERARDO (Tucumán)
- HUMENUK, GLADYS (Buenos Aires)
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA (Córdoba)
- LAUMANN, ANDRES ARIEL (Entre Ríos)
- LEMOINE, LILIA (Buenos Aires)
- LEONE, ANDRES (C.A.B.A.)
- LLANO, MERCEDES (Mendoza)
- LLUCH, ENRIQUE (Córdoba)
- LONGO, JOHANNA SABRINA (Buenos Aires)
- MACYSZYN, LORENA (Buenos Aires)
- MARTINEZ, ALVARO (Mendoza)
- MAYORAZ, NICOLAS (Santa Fe)
- METRAL ASENSIO, JULIETA (Mendoza)
- MOLINUEVO, SOLEDAD (Tucumán)
- MONDACA, SOLEDAD (Neuquén)
- MONTENEGRO, GUILLERMO (Buenos Aires)
- MONTENEGRO, JUAN PABLO (Santa Fe)
- MORCHIO, FRANCISCO (Entre Ríos)
- MORENO OVALLE, JULIO (Salta)
- MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA (Neuquén)
- NIVEYRO, MIRIAM (Buenos Aires)
- OJEDA, JOAQUIN (Buenos Aires)
- PAREJA, SEBASTIAN (Buenos Aires)
- PATIÑO BRIZUELA, MARCOS (Córdoba)
- PAULI, SANTIAGO (Tierra del Fuego)
- PELLEGRINI, AGUSTIN (Santa Fe)
- PELUC, JOSE (San Juan)
- PETRI, LUIS (Mendoza)
- PETROVICH, MARIA LORENA (Buenos Aires)
- PICAT, LUIS ALBINO (Córdoba)
- PONCE, MARIA CELESTE (Córdoba)
- QUINTAR, MANUEL (Jujuy)
- RAVERA, VALENTINA (Santa Fe)
- RAVIER, ADRIAN (La Pampa)
- RAZZINI, VERONICA (Santa Fe)
- REICHARDT, KAREN (Buenos Aires)
- RIESCO, GASTON (Neuquén)
- ROCA, GONZALO (Córdoba)
- RODRIGUEZ, MIGUEL (Tierra del Fuego)
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA (Córdoba)
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA (Buenos Aires)
- SANTURIO, SANTIAGO (Buenos Aires)
- SOLDANO, LAURA (Córdoba)
- TOMASSONI, YAMILE (Santa Fe)
- TORRES, RUBEN DARIO (Buenos Aires)
- TORTORIELLO, ANIBAL (Rio Negro)
- TOURNIER, JOSE FEDERICO (Corrientes)
- TREFFINGER, CESAR (Chubut)
- URIEN, HERNAN (Buenos Aires)
- VASQUEZ, PATRICIA (Buenos Aires)
- VERA, ANDREA FERNANDA (Buenos Aires)
- VILLAVERDE, LORENA (Rio Negro)
- VISCONTI, GINO (La Rioja)
- ZAPATA, CARLOS RAUL (Salta)
PRO
- ARDOHAIN, MARTIN (La Pampa)
- BIANCHETTI, EMMANUEL (Misiones)
- DE ANDREIS, FERNANDO (C.A.B.A.)
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA (Buenos Aires)
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA (C.A.B.A.)
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO (Buenos Aires)
- FREGONESE, ALICIA (Entre Ríos)
- GIAMPIERI, ANTONELA (C.A.B.A.)
- GONZALEZ, ALVARO (C.A.B.A.)
- RITONDO, CRISTIAN A. (Buenos Aires)
- SANCHEZ WRBA, JAVIER (Buenos Aires)
- YEZA, MARTIN (Buenos Aires)
UCR
- AGUERO, GUILLERMO CESAR (Chaco)
- CIPOLINI, GERARDO (Chaco)
- GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO (Corrientes)
- NIERI, LISANDRO (Mendoza)
- SCHNEIDER, DARÍO (Entre Ríos)
- VERASAY, PAMELA FERNANDA (Mendoza)
INNOVACION FEDERAL
- ARRUA, ALBERTO (Misiones)
- BIELLA, BERNARDO (Salta)
- GRUBER, MAURA (Misiones)
- HERRERA, OSCAR (Misiones)
- OUTES, PABLO (Salta)
- RUIZ, YAMILA (Misiones)
- VANCSIK, DANIEL (Misiones)
- VEGA, YOLANDA (Salta)
ELIJO CATAMARCA
- AVILA, FERNANDA (Catamarca)
- MONGUILLOT, FERNANDO (Catamarca)
- NOBLEGA, SEBASTIÁN (Catamarca)
INDEPENDENCIA
- FERNANDEZ, ELIA MARINA (Tucumán)
- MEDINA, GLADYS (Tucumán)
PRODUCCIÓN Y TRABAJO
- JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO (San Juan)
- PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA (San Juan)
LA NEUQUINIDAD
- MAUREIRA, KARINA (Neuquén)
MID
- FALCONE, EDUARDO (Buenos Aires)
- ZAGO, OSCAR (C.A.B.A.)
POR SANTA CRUZ
- GARRIDO, JOSÉ LUIS (Santa Cruz)
<b>Votaron en contra en general:</b>
UNIÓN POR LA PATRIA
- AGUIRRE, HILDA (La Rioja)
- ALI, ERNESTO “PIPI” (San Luis)
- ANDINO, CRISTIAN (San Juan)
- ANDRADE, JAVIER (C.A.B.A.)
- ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI (Tierra del Fuego)
- BARBUR, MARCELO (Santiago del Estero)
- BASTERRA, LUIS EUGENIO (Formosa)
- BORDET, GUSTAVO (Entre Ríos)
- BORGATTA, ALEJANDRINA (Santa Fe)
- CAFIERO, SANTIAGO (Buenos Aires)
- CAMPITELLI, CELIA (Santiago del Estero)
- CAMPO, JULIETA MARISOL (Chaco)
- CAMPORA, LUCIA (C.A.B.A.)
- CARIGNANO, FLORENCIA (Santa Fe)
- CASAS, SERGIO GUILLERMO (La Rioja)
- CASTAGNETO, CARLOS DANIEL (Buenos Aires)
- CHICA, JORGE (San Juan)
- CISNEROS, CARLOS (Tucumán)
- DE LA ROSA, MARIA GRACIELA (Formosa)
- DIAZ, FERNANDA (Buenos Aires)
- DOLCE, SERGIO (Chaco)
- ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ (Córdoba)
- FELIX, EMIR (Mendoza)
- FERRAN, ABELARDO (La Pampa)
- FREITES, ANDREA (Tierra del Fuego)
- GALMARINI, SEBASTIAN (Buenos Aires)
- GARCIA, MARIA TERESA (Buenos Aires)
- GIULIANO, DIEGO A. (Santa Fe)
- GLINSKI, JOSE (Chubut)
- GRABOIS, JUAN (Buenos Aires)
- GUTIERREZ, RAMIRO (Buenos Aires)
- HADAD, RAUL (Corrientes)
- HAGMAN, ITAI (C.A.B.A.)
- IANNI, ANA MARIA (Santa Cruz)
- KIRCHNER, MAXIMO CARLOS (Buenos Aires)
- LANESAN SANCHO, MOIRA (Santa Cruz)
- LEIVA, ALDO (Chaco)
- LOPEZ, JIMENA (Buenos Aires)
- LOPEZ PASQUALI, CECILIA (Santiago del Estero)
- LUQUE, JUAN PABLO (Chubut)
- MANGO, MARCELO (Rio Negro)
- MANRIQUE, MARIO (Buenos Aires)
- MARCLAY, MARIANELA (Entre Ríos)
- MARIN, VARINIA LIS (La Pampa)
- MARINO, JUAN (Buenos Aires)
- MARTINEZ, GERMAN PEDRO (Santa Fe)
- MICHEL, GUILLERMO (Entre Ríos)
- MIÑO, FERNANDA (Buenos Aires)
- MOLINA, JUAN CARLOS (Santa Cruz)
- MOLLE, MATIAS (Buenos Aires)
- MONZON, ROXANA (Buenos Aires)
- MOREAU, CECILIA (Buenos Aires)
- MOYANO, HUGO ANTONIO (Buenos Aires)
- MUKDISE, JORGE (Santiago del Estero)
- NEDER, ESTELA MARY (Santiago del Estero)
- OLMOS, KELLY (C.A.B.A.)
- OSUNA, BLANCA INES (Entre Ríos)
- PALAZZO, SERGIO OMAR (Buenos Aires)
- PALLADINO, CLAUDIA MARIA (Catamarca)
- PAROLA, MARIA GRACIELA (Formosa)
- PEDRALI, GABRIELA (La Rioja)
- PENACCA, PAULA ANDREA (C.A.B.A.)
- PIETRAGALLA CORTI, HORACIO (Buenos Aires)
- POKOIK, LORENA (C.A.B.A.)
- POTENZA, LUCIANA (Buenos Aires)
- PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA (Buenos Aires)
- RAUSCHENBERGER, ARIEL (La Pampa)
- ROBERTO, SANTIAGO LUIS (C.A.B.A.)
- ROSSI, AGUSTIN OSCAR (Santa Fe)
- SALZMANN, MARINA DOROTEA (Buenos Aires)
- SAND, NANCY (Corrientes)
- SELVA, SABRINA (Buenos Aires)
- SERQUIS, ADRIANA CRISTINA (Rio Negro)
- SILEY, VANESA RAQUEL (Buenos Aires)
- SNOPEK, GUILLERMO (Jujuy)
- STRADA, JULIA (Buenos Aires)
- TAIANA, JORGE (Buenos Aires)
- TEPP, CAREN (Santa Fe)
- TODERO, PABLO (Neuquén)
- TOLOSA PAZ, VICTORIA (Buenos Aires)
- TROTTA, NICOLAS ALFREDO (Buenos Aires)
- VALDES, EDUARDO FELIX (C.A.B.A.)
- VELAZQUEZ, M. ELENA (Buenos Aires)
- VOLNOVICH, LUANA (Buenos Aires)
- YASKY, HUGO (Buenos Aires)
- YEDLIN, PABLO RAUL (Tucumán)
- ZARACHO, NATALIA (Buenos Aires)
- ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO (Corrientes)
FRENTE DE IZQUIERDA
- BREGMAN, MYRIAM (C.A.B.A.)
- DEL CAÑO, NICOLÁS (Buenos Aires)
- DEL PLA, ROMINA (Buenos Aires)
- PITROLA, NÉSTOR (Buenos Aires)
DEFENDAMOS CÓRDOBA
- DE LA SOTA, NATALIA (Córdoba)
PRIMERO SAN LUIS
- FERNANDEZ, JORGE (San Luis)
ENCUENTRO FEDERAL
- MASSOT, NICOLÁS (Buenos Aires)
- PICHETTO, MIGUEL ANGEL (Buenos Aires)
PAÍS FEDERAL
- PAGANO, MARCELA MARINA (Buenos Aires)
<b>Se abstuvieron en la votación en general:</b>
PROVINCIAS UNIDAS
- ARRIETA, LOURDES MICAELA (Mendoza)
- AVILA, JORGE ANTONIO (Chubut)
- BASUALDO, CAROLINA (Córdoba)
- BRUGGE, JUAN FERNANDO (Córdoba)
- CAPOZZI, SERGIO EDUARDO (Rio Negro)
- COLETTA, MARIELA (C.A.B.A.)
- FARIAS, PABLO (Santa Fe)
- GARCIA ARESCA, IGNACIO (Córdoba)
- GUTIERREZ, CARLOS (Córdoba)
- JULIANO, PABLO (Buenos Aires)
- LOUSTEAU, MARTIN (C.A.B.A.)
- NUÑEZ, JOSE (Santa Fe)
- PAULON, ESTEBAN (Santa Fe)
- RIZZOTTI, JORGE (Jujuy)
- SCAGLIA, GISELA (Santa Fe)
- TORRES, ALEJANDRA (Córdoba)
- ZIGARAN, MARIA INES (Jujuy)
COALICIÓN CÍVICA
- FERRARO, MAXIMILIANO (C.A.B.A.)
- FRADE, MONICA (Buenos Aires)
<b>Votaron a favor del capítulo 11:</b>
La Libertad Avanza
- AJMECHET, SABRINA (C.A.B.A.)
- ALMENA, CARLOS ALBERTO (San Luis)
- ALMIRON, LISANDRO (Corrientes)
- ANDREUSSI, BARBARA (Jujuy)
- ANSALONI, PABLO (Buenos Aires)
- ARABIA, DAMIAN (C.A.B.A.)
- AVICO, BELEN (Córdoba)
- BASUALDO, ATILIO (Formosa)
- BECERRA, MONICA (San Luis)
- BENEDIT, BELTRAN (Entre Ríos)
- BENEGAS LYNCH, BERTIE (Buenos Aires)
- BONACCI, ROCIO (Santa Fe)
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO (Santa Fe)
- BORNORONI, GABRIEL (Córdoba)
- BRIZUELA, ADRIAN (Catamarca)
- BRUNO, ELIANA (Salta)
- CAMPERO, MARIANO (Tucumán)
- CARRANCIO, ALEJANDRO (Buenos Aires)
- CASTELNUOVO, GISELLE (Buenos Aires)
- CHICONI, ABEL (San Juan)
- CORREA LLANO, FACUNDO (Mendoza)
- DIEZ, ROMINA (Santa Fe)
- EMMA, NICOLAS (C.A.B.A.)
- FARGOSI, ALEJANDRO (C.A.B.A.)
- FERREYRA, ALIDA (C.A.B.A.)
- FIGLIUOLO, SERGIO (Buenos Aires)
- FLORES, MARIA GABRIELA (Salta)
- FRIAS, MAIRA (Chubut)
- GALLARDO, MARIA VIRGINIA (Corrientes)
- GARCIA, ALVARO (Buenos Aires)
- GARCIA, CARLOS (Chaco)
- GIUDICI, SILVANA (C.A.B.A.)
- GOITIA, ROSARIO (Chaco)
- GONZALES, ALFREDO (Jujuy)
- GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA (Buenos Aires)
- GRUBER, MAURA (Misiones)
- GUZMAN, JAIRO (Santa Cruz)
- HARTFIELD, DIEGO (Misiones)
- HOLZMAN, PATRICIA (C.A.B.A.)
- HUESEN, GERARDO (Tucumán)
- HUMENUK, GLADYS (Buenos Aires)
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA (Córdoba)
- LAUMANN, ANDRES ARIEL (Entre Ríos)
- LEMOINE, LILIA (Buenos Aires)
- LEONE, ANDRES (C.A.B.A.)
- LLANO, MERCEDES (Mendoza)
- LLUCH, ENRIQUE (Córdoba)
- LONGO, JOHANNA SABRINA (Buenos Aires)
- MACYSZYN, LORENA (Buenos Aires)
- MARTINEZ, ALVARO (Mendoza)
- MAYORAZ, NICOLAS (Santa Fe)
- METRAL ASENSIO, JULIETA (Mendoza)
- MOLINUEVO, SOLEDAD (Tucumán)
- MONDACA, SOLEDAD (Neuquén)
- MONTENEGRO, GUILLERMO (Buenos Aires)
- MONTENEGRO, JUAN PABLO (Santa Fe)
- MORCHIO, FRANCISCO (Entre Ríos)
- MORENO OVALLE, JULIO (Salta)
- MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA (Neuquén)
- NIVEYRO, MIRIAM (Buenos Aires)
- OJEDA, JOAQUIN (Buenos Aires)
- PAREJA, SEBASTIAN (Buenos Aires)
- PATIÑO BRIZUELA, MARCOS (Córdoba)
- PAULI, SANTIAGO (Tierra del Fuego)
- PELLEGRINI, AGUSTIN (Santa Fe)
- PELI, FEDERICO AGUSTIN (Tucumán)
- PELUC, JOSE (San Juan)
- PETRI, LUIS (Mendoza)
- PETROVICH, MARIA LORENA (Buenos Aires)
- PICAT, LUIS ALBINO (Córdoba)
- PONCE, MARIA CELESTE (Córdoba)
- QUINTAR, MANUEL (Jujuy)
- RAVERA, VALENTINA (Santa Fe)
- RAVIER, ADRIAN (La Pampa)
- RAZZINI, VERONICA (Santa Fe)
- REICHARDT, KAREN (Buenos Aires)
- RIESCO, GASTON (Neuquén)
- ROCA, GONZALO (Córdoba)
- RODRIGUEZ, MIGUEL (Tierra del Fuego)
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA (Córdoba)
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA (Buenos Aires)
- SANTURIO, SANTIAGO (Buenos Aires)
- SOLDANO, LAURA (Córdoba)
- TOMASSONI, YAMILE (Santa Fe)
- TORRES, RUBEN DARIO (Buenos Aires)
- TORTORIELLO, ANIBAL (Rio Negro)
- TOURNIER, JOSE FEDERICO (Corrientes)
- TREFFINGER, CESAR (Chubut)
- URIEN, HERNAN (Buenos Aires)
- VASQUEZ, PATRICIA (Buenos Aires)
- VERA, ANDREA FERNANDA (Buenos Aires)
- VILLAVERDE, LORENA (Rio Negro)
- VISCONTI, GINO (La Rioja)
- ZAPATA, CARLOS RAUL (Salta)
PRO
- ARDOHAIN, MARTIN (La Pampa)
- BIANCHETTI, EMMANUEL (Misiones)
- DE ANDREIS, FERNANDO (C.A.B.A.)
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA (Buenos Aires)
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA (C.A.B.A.)
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO (Buenos Aires)
- FREGONESE, ALICIA (Entre Ríos)
- GIAMPIERI, ANTONELA (C.A.B.A.)
- RITONDO, CRISTIAN A. (Buenos Aires)
- SANCHEZ WRBA, JAVIER (Buenos Aires)
- YEZA, MARTIN (Buenos Aires)
INNOVACIÓN FEDERAL
- ARRUA, ALBERTO (Misiones)
- HERRERA, OSCAR (Misiones)
- OUTES, PABLO (Salta)
- RUIZ, YAMILA (Misiones)
- VANCSIK, DANIEL (Misiones)
- VEGA, YOLANDA (Salta)
UCR
- AGUERO, GUILLERMO CESAR (Chaco)
- NIERI, LISANDRO (Mendoza)
- VERASAY, PAMELA FERNANDA (Mendoza)
PRODUCCIÓN Y TRABAJO
- JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO (San Juan)
- PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA (San Juan)
POR SANTA CRUZ
- GARRIDO, JOSE LUIS (Santa Cruz)
<b>Votaron en contra del capítulo 11:</b>
UNIÓN POR LA PATRIA
- AGUIRRE, HILDA (La Rioja)
- ALI, ERNESTO “PIPI” (San Luis)
- ANDINO, CRISTIAN (San Juan)
- ANDRADE, JAVIER (C.A.B.A.)
- ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI (Tierra del Fuego)
- BARBUR, MARCELO (Santiago del Estero)
- BASTERRA, LUIS EUGENIO (Formosa)
- BORDET, GUSTAVO (Entre Ríos)
- BORGATTA, ALEJANDRINA (Santa Fe)
- CAFIERO, SANTIAGO (Buenos Aires)
- CAMPITELLI, CELIA (Santiago del Estero)
- CAMPO, JULIETA MARISOL (Chaco)
- CAMPORA, LUCIA (C.A.B.A.)
- CARIGNANO, FLORENCIA (Santa Fe)
- CASAS, SERGIO GUILLERMO (La Rioja)
- CASTAGNETO, CARLOS DANIEL (Buenos Aires)
- CHICA, JORGE (San Juan)
- CISNEROS, CARLOS (Tucumán)
- DE LA ROSA, MARIA GRACIELA (Formosa)
- DIAZ, FERNANDA (Buenos Aires)
- DOLCE, SERGIO (Chaco)
- ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ (Córdoba)
- FELIX, EMIR (Mendoza)
- FERRAN, ABELARDO (La Pampa)
- FREITES, ANDREA (Tierra del Fuego)
- GALMARINI, SEBASTIAN (Buenos Aires)
- GARCIA, MARIA TERESA (Buenos Aires)
- GIULIANO, DIEGO A. (Santa Fe)
- GLINSKI, JOSE (Chubut)
- GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO (Corrientes)
- GRABOIS, JUAN (Buenos Aires)
- GUTIERREZ, RAMIRO (Buenos Aires)
- HADAD, RAUL (Corrientes)
- HAGMAN, ITAI (C.A.B.A.)
- IANNI, ANA MARIA (Santa Cruz)
- KIRCHNER, MAXIMO CARLOS (Buenos Aires)
- LANESAN SANCHO, MOIRA (Santa Cruz)
- LEIVA, ALDO (Chaco)
- LOPEZ, JIMENA (Buenos Aires)
- LOPEZ PASQUALI, CECILIA (Santiago del Estero)
- LUQUE, JUAN PABLO (Chubut)
- MANGO, MARCELO (Rio Negro)
- MANRIQUE, MARIO (Buenos Aires)
- MARCLAY, MARIANELA (Entre Ríos)
- MARIN, VARINIA LIS (La Pampa)
- MARINO, JUAN (Buenos Aires)
- MARTINEZ, GERMAN PEDRO (Santa Fe)
- MICHEL, GUILLERMO (Entre Ríos)
- MIÑO, FERNANDA (Buenos Aires)
- MOLINA, JUAN CARLOS (Santa Cruz)
- MOLLE, MATIAS (Buenos Aires)
- MONZON, ROXANA (Buenos Aires)
- MOREAU, CECILIA (Buenos Aires)
- MOYANO, HUGO ANTONIO (Buenos Aires)
- MUKDISE, JORGE (Santiago del Estero)
- NEDER, ESTELA MARY (Santiago del Estero)
- OLMOS, KELLY (C.A.B.A.)
- OSUNA, BLANCA INES (Entre Ríos)
- PALAZZO, SERGIO OMAR (Buenos Aires)
- PALLADINO, CLAUDIA MARIA (Catamarca)
- PAROLA, MARIA GRACIELA (Formosa)
- PEDRALI, GABRIELA (La Rioja)
- PENACCA, PAULA ANDREA (C.A.B.A.)
- PIETRAGALLA CORTI, HORACIO (Buenos Aires)
- POKOIK, LORENA (C.A.B.A.)
- POTENZA, LUCIANA (Buenos Aires)
- PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA (Buenos Aires)
- RAUSCHENBERGER, ARIEL (La Pampa)
- ROBERTO, SANTIAGO LUIS (C.A.B.A.)
- ROSSI, AGUSTIN OSCAR (Santa Fe)
- SALZMANN, MARINA DOROTEA (Buenos Aires)
- SAND, NANCY (Corrientes)
- SELVA, SABRINA (Buenos Aires)
- SERQUIS, ADRIANA CRISTINA (Rio Negro)
- SILEY, VANESA RAQUEL (Buenos Aires)
- SNOPEK, GUILLERMO (Jujuy)
- STRADA, JULIA (Buenos Aires)
- TAIANA, JORGE (Buenos Aires)
- TEPP, CAREN (Santa Fe)
- TOLOSA PAZ, VICTORIA (Buenos Aires)
- TROTTA, NICOLAS ALFREDO (Buenos Aires)
- VALDES, EDUARDO FELIX (C.A.B.A.)
- VELAZQUEZ, M. ELENA (Buenos Aires)
- VOLNOVICH, LUANA (Buenos Aires)
- YASKY, HUGO (Buenos Aires)
- YEDLIN, PABLO RAUL (Tucumán)
- ZARACHO, NATALIA (Buenos Aires)
- ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO (Corrientes)
PROVINCIAS UNIDAS
- ARRIETA, LOURDES MICAELA (Mendoza)
- BASUALDO, CAROLINA (Córdoba)
- BRUGGE, JUAN FERNANDO (Córdoba)
- COLETTA, MARIELA (C.A.B.A.)
- FARIAS, PABLO (Santa Fe)
- GARCIA ARESCA, IGNACIO (Córdoba)
- GUTIERREZ, CARLOS (Córdoba)
- JULIANO, PABLO (Buenos Aires)
- LOUSTEAU, MARTIN (C.A.B.A.)
- PAULON, ESTEBAN (Santa Fe)
- RIZZOTTI, JORGE (Jujuy)
- SCAGLIA, GISELA (Santa Fe)
- TORRES, ALEJANDRA (Córdoba)
- ZIGARAN, MARIA INES (Jujuy)
ADELANTE BUENOS AIRES
- BANFI, KARINA (Buenos Aires)
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
- BREGMAN, MYRIAM (C.A.B.A.)
- DEL CAÑO, NICOLAS (Buenos Aires)
- DEL PLA, ROMINA (Buenos Aires)
- PITROLA, NESTOR (Buenos Aires)
PAÍS FEDERAL
- ALVAREZ, CLAUDIO (San Luis)
- PAGANO, MARCELA MARINA (Buenos Aires)
ELIJO CATAMARCA
- AVILA, FERNANDA (Catamarca)
- MONGUILLOT, FERNANDO (Catamarca)
- NOBLEGA, SEBASTIAN (Catamarca)
COALICION CIVICA
- FERRARO, MAXIMILIANO (C.A.B.A.)
- FRADE, MONICA (Buenos Aires)
INNOVACION FEDERAL
- BIELLA, BERNARDO (Salta)
DEFENDAMOS CÓRDOBA
- DE LA SOTA, NATALIA (Córdoba)
INDEPENDENCIA
- FERNANDEZ, ELIA MARINA (Tucumán)
- MEDINA, GLADYS (Tucumán)
PRIMERO SAN LUIS
- FERNANDEZ, JORGE (San Luis)
ENCUENTRO FEDERAL
- MASSOT, NICOLÁS (Buenos Aires)
- PICHETTO, MIGUEL ANGEL (Buenos Aires)
LA NEUQUINIDAD
- MAUREIRA, KARINA (Neuquén)
UCR
- GONZÁLEZ, DIÓGENES