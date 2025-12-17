Reformas: el Gobierno ya les reparte fondos a las provincias y se prepara para una batalla dura en el Congreso

Javier y Karina Milei junto a Manuel Adorni y Diego Santilli, en el Congreso (Maximiliano Luna)

La Casa Rosada comenzó a solucionar varios de los conflictos que tenía con diferentes provincias por el reparto de fondos y espera el apoyo de los gobernadores para aprobar en el Congreso las primeras de las reformas que envió al recinto, durante una sesión en la Cámara de Diputados que se prevé que será maratónica.

Las autoridades nacionales seguirán este miércoles con atención la votación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia fiscal, mientras en el Senado se intentará avanzar con el dictamen para la Reforma laboral y los cambios en la Ley de glaciares.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra desde principios de esta semana conversando con los principales referentes de los bloques “dialoguistas”, con el objetivo de conseguir los respaldos legislativos para cada una de estas iniciativas.

Luego de haberse reunido con varios mandatarios locales y haber escuchado sus reclamos, el funcionario logró convencer a su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que habilitara el envío de dinero a determinadas jurisdicciones.

El Gobierno empezó a enviar fondos a las provincias (REUTERS/Yuri Gripas)

Recientemente, quienes recibieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron Tucumán, por un total de $20.000 millones; Misiones, por un monto de $12.000 millones, y Chaco, a la que le giraron $11.000 millones.

El gobernador de la primera de esas provincias, Osvaldo Jaldo, fue clave para que el oficialismo obtuviera el dictamen de mayoría para el Presupuesto, ya que uno de los tres diputados que le responde, Elía Fernández, integra la comisión que le dio luz verde al texto.

Por su parte, el misionero Hugo Passalaqcua tiene influencia sobre los senadores Carlos Arce y Sonia Decut, que serán importantes para las votaciones en esa Cámara, y el diputado Oscar Herrera Ahuad, que también forma parte de la comisión de Presupuesto.

En los próximos días, además, está la promesa de la Casa Rosada de entregar ATN también a Entre Ríos, donde gobierna Rogelio Frigerio, y a Chubut, donde hace lo propio Ignacio “Nacho” Torres, “para cubrir aguinaldos y la caída de la coparticipación”.

Chubut también recibiría ATN

Según explicaron a Infobae fuentes cercanas a los mandatarios, después de algunos cruces, actualmente hay “un muy buen diálogo” con el oficialismo y “se están cumpliendo con gran parte de las cosas con las que se comprometió ‘el Colo’”.

“Siempre hay tironeos en la negociación por el presupuesto, y es lógico que suceda, pasó ahora en la comisión. Pero en líneas generales, el Gobierno empezó a cumplir los acuerdos”, señalaron.

Efectivamente, cuando la denominada “ley de leyes” se estaba debatiendo, en el PRO hubo primero un enojo porque no se incluyó en el proyecto ninguna mención a la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de la coparticipación que sufrió en el 2020, durante la administración de Alberto Fernández.

De hecho, el partido fundado por Mauricio Macri decidió firmar en disidencia el dictamen de mayoría que presentó La Libertad Avanza, como una forma de protesta por este conflicto.

Sin embargo, unas horas más tarde, Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordaron con el jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, incluir un artículo que destrabó el tema.

Puntualmente, el párrafo que propone la oposición dialoguista faculta al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el marco del fallo que dictó en diciembre del 2022.

Ritondo acordó fondos para la Ciudad y apoyaría el Presupuesto (Gustavo Gavotti)

En aquella oportunidad, el máximo tribunal ordenó que se le entregue al territorio porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (aunque CABA pedía el 3,50%) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

De esta forma, el oficialismo se garantizaría también el acompañamiento del PRO, que en las últimas horas confirmó la creación de un interbloque junto a la UCR, el MID, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que se llamará “Fuerzas del Cambio”.

Ese espacio contará con 22 integrantes que también serán fundamentales para el Gobierno en su objetivo de aprobar este miércoles tanto el Presupuesto 2026 como la ley de Inocencia fiscal.

En el Senado, en tanto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se planteó la ambiciosa meta de conseguir dictámenes para el viernes de la reforma laboral y los cambios en la norma de glaciares, a los cuales les sumará después también las iniciativas que vengan de Diputados -si se sancionan-, para votarlas el 26 de diciembre.