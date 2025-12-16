Política

Entre nuevas disputas y pases de facturas, comenzó una semana clave para el futuro del PJ Bonaerense

El viernes habrá reunión en Malvinas Argentinas para definir la fecha de la elección. El kicillofismo empuja la figura de Magario. La discusión sobre competir o acordar a la fuerza una lista de unidad

Guardar
El peronismo bonaerense afronta una
El peronismo bonaerense afronta una semana clave para la organización interna del partido

El próximo viernes, en Malvinas Argentinas, empezará a quedar en claro hasta donde están dispuestos a confrontar el kicillofismo y el cristinismo por la conducción del PJ Bonaerense. Máximo Kirchner encabezará la reunión del consejo provincial para definir la fecha de los comicios, que serían entre febrero y marzo del año que viene.

En lo formal, el encuentro servirá para que haya una acuerdo entre las distintas tribus para determinar cuál es la fecha exacta en la que debe realizarse la elección de autoridades. Ese mismo día, además del presidente del partido, se elegirán los titulares de los PJ locales en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la rosca política se mueve detrás de las formalidades. Axel Kicillof dejó el juego de fricciones a los intendentes, a quien les delegó la tarea de discutir el PJ provincial. El nombre que más suena en ese sector es el de Verónica Magario. Una jugadora propia que puede ser aceptada, sin una guerra descarnada en el medio, por el cristinismo.

”Vero quiere ser y La Matanza quiere empujar“, confesó un intendente del kicillofismo, que entiende con absoluta claridad la lógica de la política bonaerense. En el kicillofismo resisten la llegada de un aliado de Máximo Kirchner o la continuidad del líder camporista en el cargo.

Axel Kicillof y Verónica Magario
Axel Kicillof y Verónica Magario están al mando del gobierno de la provincia de Buenos Aires

En el cristinismo empiezan a surgir algunas voces disgustadas con la posibilidad de que sea la ex intendenta matancera la que ocupe el lugar de Kirchner en el partido. “¿Otra vez Verónica? Ya le dieron dos veces la vicegobernación y fue candidata en la Tercera el 7 de septiembre”, se quejó un dirigente del camporismo.

Un intendente que intenta caminar por el medio lo vio diferente. “Verónica encabezó la boleta seccional en lugar de CFK y ganó por 25 puntos de ventaja. Todos pueden llegar a un acuerdo”, precisó. De todas formas, en La Plata no creen que Máximo Kirchner se corra de la competencia. “Máximo no se baja. No se corren. Ellos pelean hasta el final”, explicó un funcionario cercano al Gobernador.

Los pases de factura son incesantes. Otra vez. Se terminó la tregua y la calma. Las desconfianza siempre estuvo presente. “El motivo real por el que ponen tantas trabas es porque quieren romper. Esa es la intención que tienen. Axel quiere ser candidato y no piensa más allá de la provincia”, se quejó una voz de peso dentro del camporismo.

Del otro lado, la mirada es bien opuesta. “La Cámpora no le va a entregar nada a Kicillof. Es todo a fuerza de cagarse a palos. Es así todo el tiempo. Una batalla tras otra”, graficó un intendente de los que tiene diálogo fluido con Kicillof.

Máximo Kirchner conducirá la reunión
Máximo Kirchner conducirá la reunión del consejo del PJ Bonaerense

Las peleas con constantes, sin embargo son muchos los dirigentes que creen que la presidencia del PJ Bonaerense se resolverá con una lista de unidad. No ven viable la posibilidad de una elección. La unidad nunca es completa porque no es creíble. Para ninguno de los dos lados. Pero así han podido subsistir hasta acá sin que estalle en mil pedazos todo.

Algunas otra voces potentes dentro del kicillofismo ven bien la chance concreta de competir en comicios partidarios. “Algún día tenemos que elegir, que volver a las elecciones y no a los acuerdos forzados”, se quejó un jefe comunal del interior bonaerense.

En el medio de la discusión, existe el temor que, al vencerse el mandato de Kirchner, el partido quede expuesto a una posible intervención. Por eso hay quienes creen que el manejo del líder camporista fue muy desprolijo y que accionó tarde su decisión. En base a esa idea es que a muchos les cayó mal su planteo público respecto a lo que consideró que es “la desesperación de algunos” para presidir el partido.

Temas Relacionados

PeronismoPJMáximo KirchnerAxel KicillofÚltimas noticiasKirchnerismo

Últimas Noticias

En medio de una crisis financiera, Misiones postergó el pago del aguinaldo del Gobernador y sus funcionarios

Hugo Passalacqua y los integrantes de su gabinete esperarán hasta enero de 2026 el sueldo anual complementario por falta de fondos

En medio de una crisis

La Justicia investiga si hubo maniobras fraudulentas del gremio de controladores aéreos y una ex funcionaria kirchnerista

Según la denuncia, la líder de ATEPSA, Paola Barritta, y la ex titular de la EANA Gabriela Logatto habrían presentado un acta paritaria para reclamar un aumento no instrumentado. La abogada del gremio, en la mira

La Justicia investiga si hubo

El Gobierno acelera para firmar el acuerdo comercial con EEUU: las próximas reuniones preparatorias

El presidente Javier Milei viajará para rubricar personalmente el tratado. El trabajo que se está haciendo a nivel local

El Gobierno acelera para firmar

Rosatti habló de la Corte y su funcionamiento: “Solo debe tratar aquellos casos en los que haya un tema constitucional”

El titular del máximo tribunal volvió a referirse a la necesidad de ampliar el número de magistrados que lo conforman

Rosatti habló de la Corte

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”

El Presidente habló en la cena de fin de año de la Fundación Faro que preside Agustín Laje. Dijo que con la elección del mandatario chileno la región “está lejos de la calamidad del socialismo del sigo XXI”

Javier Milei felicitó a José
DEPORTES
La FIFA entregará los premios

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

La policía halló explosivos improvisados

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”