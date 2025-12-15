Luego de ganar las elecciones, el nuevo presidente de Chile viajará mañana a la Argentina para reunirse con Milei

El presidente Javier Milei y el reciente electo presidente de Chile José Antonio Kast

El reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, tiene previsto visitar el país este martes para concretar un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei y cumplir una de sus primeras promesas: aceitar el vínculo con la Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el exponente de derecha viajara a Buenos Aires para reunirse con el libertario 48 horas después de haber vencido a la candidata del oficialismo Jeannette Jara con casi el 60% de los votos.

Luego de protagonizar la reunión con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, Kast emprenderá su primer viaje como mandatario electo con destino a la Argentina. Aquí, se reunirá en Casa Rosada al mediodía con Javier Milei, quien celebró fervorosamente su victoria en el balotaje del domingo.

Si bien el libertario evitó pronunciarse institucionalmente por el representante de la derecha durante el proceso electoral, a quien elogió en redes, celebró su triunfo a través de las redes sociales. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, sostuvo Milei a través de su cuenta de X.

Los halagos fueron correspondidos. Por su parte, Kast pronunció el slogan habitual de La Libertad Avanza: “Viva la libertad, carajo”, minutos después de que los resultados se hicieran públicos. Además, anticipó que trabajaría para aceitar el vínculo entre Chile y la República Argentina.

La elección en el país vecino contó con una masiva convocatoria a las urnas, donde más de 15,7 millones de ciudadanos participaron de la votación obligatoria en lo que fue la restauración conservadora en Chile luego de casi veinte años de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha.

Este cambio de rumbo fue celebrado en Casa Rosada que destacan además la presidencia de José Jeri en Perú, el la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, lo que le puso fin a la hegemonía del MAS, y la sintonía existente con Santiago Peña de Paraguay. Con el nuevo triunfo de la derecha, en Balcarce 50 aseguran que Milei se convertirá en “el líder natural” de una potencial alianza ideológica, que aunque aclaran que no tendrá carácter institucional, posibilitará a varios países de la región trabajar en coordinación.

“La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”, fue el posteo que replicó el mandatario en su cuenta de Instagram junto a un mapa que marcaba en azul Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina mientras que Brasil, Colombia y Venezuela figuraban en rojo. En la administración anticipan que el mapeo regional colaborará con el republicano Donald Trump.

Durante su primer discurso, Kast anticipó que potenciará la seguridad en el país, hizo fuerte énfasis en la expulsión de mas de 300 mil inmigrantes ilegales, se mostró deseoso de avanzar con el cierre de la frontera norte y prometió el repunte de la economía.

Esta noche, Javier Milei disertará en la cena de la Fundación Faro, el think thank libertario que dirige el ultraderechista, Agustín Laje, que se celebra desde las 19 en el club privado Yacht Club de Puerto Madero, donde se espera que haga eco del nuevo alineamiento de la Argentina con Chile. También se descarta la asistencia del abogado chileno Axel Kaiser, subdirector de la fundación y hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.

Noticia en desarrollo