Kicillof inauguró un puente sobre el río Luján y volvió a cuestionar la falta de obra pública en PBA

Kicillof inauguró un puente en Luján y cuestionó la falta de obra pública en PBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves del acto de inauguración del nuevo Puente Gogna, en la localidad de Luján, que pasa por el río homónimo. En ese marco, volvió a reclamar por la falta de obra pública en territorio bonaerense y se diferenció del Poder Ejecutivo Nacional.

El mandatario provincial participó del acto junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y junto al intendente local, Leonardo Boto. De esta manera, según remarcaron, buscarán mitigar el efecto de las inundaciones producto de los desbordes del Río Luján y mejorar la conexión de los barrios con la zona oeste de la ciudad.

Durante el acto, Kicillof señaló que “esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada: nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”.

Además, el gobernador subrayó el impacto económico asociado al proyecto y su efecto positivo sobre el potencial turístico y comercial. “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos: vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”, expresó el mandatario bonaerense. En la misma línea, lanzó: “Esto demuestra una vez más que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: aquí puede comprobarse que hacen falta los dos para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”.

La obra demandó una inversión de $3.217 millones, monto que incluye la construcción del puente Gogna y de otro cruce conocido como Puente de Los Huesos, y se enmarca en el Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján. Según afirmaron desde el gobierno local, el objetivo central apunta a mejorar la capacidad de escurrimiento del río y reducir el riesgo de inundaciones en la región, una problemática histórica que afectó a miles de vecinos en distintos puntos del distrito.

La obra se enmarca en el Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján

Las características técnicas del nuevo puente refieren a una estructura de hormigón con una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, que cuenta con dos carriles para vehículos, veredas peatonales, desagües pluviales y luminaria LED. El diseño reemplaza a un antiguo cruce que, según describieron las autoridades, generaba recurrentes “efectos tapón” por la acumulación de residuos y ramas, agravando las consecuencias de los desbordes durante épocas de crecida.

Por su parte, Katopodis consideró que la obra representa “una inversión histórica que estamos realizando en la región y que incluye no solamente el ensanche del Río Luján para evitar inundaciones, sino además la urbanización de toda la traza”. A su turno, subrayó que “no es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública: los y las vecinas de Luján quieren un Estado eficiente y comprometido que ejecute este tipo de proyectos para pensar en un futuro mejor”.

Por su parte, el intendente Boto remarcó la relevancia de la obra para la vida cotidiana de la comunidad. “Estamos ante el estreno de una obra central para Luján, que era muy necesaria para que el río escurra y evitemos desbordes e inundaciones”, afirmó, y destacó el proceso de movilización social detrás del proyecto. “Es el resultado de mucho esfuerzo y de la lucha que las y los vecinos sostuvieron durante muchos años: esta es la muestra de que, cuando hay decisión política, se pueden realizar en tiempo y forma las obras que mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo”, concluyó el jefe comunal.

La nueva estructura de hormigón tiene una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho

En el marco de la jornada, Kicillof recorrió también la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, que fue reacondicionada y equipada para la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas”. El objetivo es optimizar las condiciones laborales y avanzar con la clasificación y recuperación diferenciada de residuos. Junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, funcionarios provinciales y municipales, se realizó además la entrega de equipamiento y maquinaria, mobiliario para talleres, indumentaria para trabajadores, kits de huerta y luminarias LED para espacio públicos y verdes.

Sobre la reapertura de la planta, Vilar sostuvo: “Esta nueva planta de reciclado brinda mejores condiciones de trabajo a los y las cooperativistas y encamina a que Luján sea una ciudad sustentable: frente a un Gobierno nacional que niega el cambio climático, en la Provincia abordamos las problemáticas socio ambientales con políticas públicas efectivas”.

La confrontación política tuvo lugar en el cierre del evento, cuando Kicillof criticó nuevamente la política del Gobierno nacional, mencionando que “el Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”. “Aunque Javier Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser siempre trabajar por un modelo productivo y de bienestar para los y las bonaerenses: vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”, resaltó.

Del acto participaron además la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el director general Ejecutivo del Comité de la Cuenca del Río Luján, Ignacio Negroni; el presidente del Directorio de COMILU, Alejandro Urdampilleta, funcionarios locales, concejales y representantes de la comunidad.