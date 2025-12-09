Donald Trump se atribuyó el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas: “Estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”

Donald Trump habla de su participación en la campaña electoral argentina

El presidente Donald Trump le dio una entrevista al medio estadounidense Político, en la que destacó su rol como líder geopolítico global. Para fundamentarlo, puso como ejemplo su participación en las recientes elecciones legislativas que se realizaron en Argentina el pasado 26 de octubre, cuando la administración libertaria logró un triunfo resonante y fundamental para la gobernabilidad.

Durante la conversación con la periodista Dasha Burns, el mandatario republicano hablaba de los problemas que afronta Europa y le consultaron si podría intervenir para impulsar a algunos dirigentes de su preferencia. “He respaldado gente que a muchos europeos no le gustan, (en Hungría) apoyé a Viktor Orban”, dijo a modo de introducción.

Instantes después, el presidente de los EEUU mencionó de manera explícita su participación en la contienda electoral argentina: “Volviendo a Latinoamérica, apoyé a Milei... él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.

El contexto de las comicios argentinos del 26 de octubre fue especialmente relevante para el gobierno de Milei, porque la jornada electoral concluyó con una victoria significativa de La Libertad Avanza, que 45 días antes había perdido por más de 14 puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Donald Trump recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

En un contexto cargado de dudas y de inestabilidad cambiaria y política en la Argentina, Trump decidió dar una señal muy fuerte de respaldo a Milei que sorprendió al mundo: “Él heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación; sin embargo, le ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina. Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!“.

Las palabras de Trump generaron entonces un enorme revuelo, porque fueron el corolario de un monumental rescate económico que salvó al gobierno libertario de una crisis total. “Si (Milei) pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande”, advirtió Trump sin diplomacia “Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; si no, nos vamos”, alertó.

Finalmente, contra todos los pronósticos, La Libertad Avanza remontó una desventaja que parecía imposible en la provincia de Buenos Aires y se impuso a nivel país. Esa remontada electoral fue uno de los aspectos que Trump destacó al referirse a la contundencia del triunfo.

La proyección internacional del líder republicano y su disposición a involucrarse en procesos electorales de otros países fue un tema recurrente en el diálogo con Político. El presidente estadounidense reivindicó su estrategia de respaldar a figuras políticas afines y enfatizó que su influencia puede inclinar la balanza en contextos electorales complejos.