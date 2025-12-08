Política

Pablo Semán analizó el desembarco de los evangélicos en la política y habló de la crisis del PJ: “El peronismo tiene menos adherentes que Netflix”

El antropólogo y sociólogo especialista en la religión evangélica estuvo en Infobae en Vivo y consideró que la “Argentina vivió un cambio político que favoreció a personajes outsiders”

Pablo Semán, sociólogo y antropólogo: estudia el impacto y la expansión del evangelismo en la sociedad, participó este lunes como invitado en Infobae en Vivo y analizó el avance de dicha religión en la política, luego de que el sindicalista Juan Pablo Brey, líder de los aeronavegantes, promoviera a Dante Gebel como candidato para 2027.

En ese sentido, Semán explicó que Argentina, en los últimos años, vivió un cambio político que favoreció a que personajes outsiders, como en su momento ocurriera con el economista y actual mandatario Javier Milei, lo cual favoreció a que parte del electorado se volcara por otras -y nuevas- opciones a la hora de emitir su voto.

Lo que era sólido se volvió líquido. Y además hay sucesivas frustraciones. Entonces podría ser que un personaje outsider, con menos manchas en un recorrido político… podría ser ese elemento que favorecería a outsiders", explicó al inicio de la entrevista.

Semán, además, explicó que en Argentina hay “diversidad religiosa”, dentro de la cual se registra “muchísimo” desarrollo y cultura evangélicos. “Entonces puede venir alguien y construir grandes proyectos eclesiásticos, culturales, sociales, tal vez políticos… y sobre eso se monta una posibilidad política", opinó..

Sobre este punto, aprovechó para referirse al caso de Brasil, donde vivió durante ocho años e investigó los pormenores del avance del evangelismo en el país. “Lo que ha pasado en los últimos años es que esa búsqueda de ese voto evangélico, que presionó tanto a los creyentes de las iglesias, terminó en una retracción de la movilización política de los votantes evangélicos”, advirtió.

Dante Gebel y Mario Pergolini
Dante Gebel y Mario Pergolini

Al puntualizar sobre Dante Gebel, quien días atrás durante una entrevista televisiva no descartó la posibilidad de postularse como candidato a presidente en 2027, Semán señaló que a él lo favorece su prédica racionalizada y el humor mediante el cual empatiza con sus miles de seguidores.

“Gebel efectivamente es muy habilidoso y empático con diferentes públicos. Lo que él tiene es una prédica muy racionalizada y el humor, que lo maneja muy bien. Y es un tipo de culto donde quizás hay menos música, menos instancias de alabanza y adoración, y hay mucha palabra, mucho razonamiento”, analizó.

Publicidad de "PresiDante", el último
Publicidad de "PresiDante", el último espectáculo de Dante Gebel.

Al ser consultado por la posibilidad de que desde el peronismo acudan al referente evangélico para captar un mayor caudal de votos de cara a los próximos comicios presidenciales, Semán se refirió a la mala elección que realizó el espacio en las legislativas de octubre pasado. “Al peronismo lo votaron a nivel nacional 23 de cada 100 personas en condiciones de votar. El peronismo tiene menos votos que audiencia tiene Netflix y se enfrenta a una elección en 2027 en la que, además, le puede ir peor”, remarcó sobre la crisis que atraviesa el PJ.

Dante Gebel: “Si pudiera ayudar siendo presidente, lo haría”

María Laura Santillán Con Dante Gebel - ¿Dante Gebel quiere ser presidente? “HACE 10 AÑOS TE HUBIESE DICHO QUE NO. HOY NO LO VEO IMPOSIBLE“

En 2024, y durante un reportaje con la periodista María Laura Santillán para este medio, el conferencista, influencer, actor y conductor de televisión -tal como se presenta en su perfil oficial de la red social Instagram- fue consultado por si “PresiDante”, el nombre de su último espectáculo, había sido elegido por sus ganas de llegar al Sillón de Rivadavia en un futuro cercano. Y a la hora de responder, fue cauto, pero tampoco descartó la candidatura.

“Tampoco quiero ser presidente porque sería mesiánico. Sería totalmente faltar el respeto a quienes hacen una carrera”, le contestó inicialmente a la periodista. Sin embargo, a continuación se explayó un poco más sobre la propuesta.

“Hace diez años te hubiese dicho de plano ‘no, no, es una locura. La política ensucia todo, es tirar la honra a los perros, dicen por ahí’. Hoy no lo veo tan, tan hipotético. No lo veo como una quimera, no digo ‘eso es imposible’, porque creo que cuando la gente buena no hace nada, esa omisión es peor que simplemente ponerse la vereda de enfrente y criticar. Si la vida, si la providencia divina se diera de manera tal que yo pudiera hacer algo más oficial, pero orgánico, yo estaría dispuesto hoy. Mi respuesta sería: sí, me gustaría, no necesariamente ser presidente, pero me gustaría hacer algo más oficial”, puntualizó.

La entrevista completa a Pablo Semán en Infobae en Vivo

Temas Relacionados

Pablo SemánEvangelismoDante GebelInfobae en VivoÚltimas noticias

