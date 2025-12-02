Un sindicalista promueve a Dante Gebel como candidato para 2027: “Hace peronismo sin decirlo”

Dante Gebel y el sindicalista Juan Pablo Brey

“Los muchachos gebelistas/todos unidos triunfaremos”. En un futuro cercano, ¿comenzará así la letra de la Marcha Peronista? Lo único cierto es que hay un grupo de sindicalistas y políticos, además de empresarios, deportistas y figuras de la farándula, que están tratando de convencer al conferencista, conductor y actor Dante Gebel de que se convierta en candidato presidencial desde un espacio propio para las elecciones de 2027.

El mismo Gebel dejó la puerta abierta cuando Mario Pergolini le preguntó a principios de octubre sobre el tema: “Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando… no lo descarto”, dijo el influencer espiritual que, en sintonía con esa definición, cerrará la extensa gira de su espectáculo “Presidante” (en cuya foto de promoción lleva puesta la banda presidencial) con dos funciones, el 9 y 10 de este mes, en el teatro Gran Rex.

“Si pudiera ayudar siendo presidente, lo haría”, le dijo a María Laura Santillán en una entrevista con Infobae, en abril del año pasado, pero ahora este pastor evangélico que llena estadios en todo el mundo parece estar mucho más cerca de lanzarse a la política en la Argentina.

Dante Gebel le dijo a Mario Pergolini que no descarta su candidatura presidencial

Uno de los que está impulsando esa alternativa es el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, dirigente de la CGT y reconocido simpatizante peronista, que milita abiertamente en el proyecto “Gebel Presidente”, como admitió a Infobae: “Estamos trabajando en un proyecto para tratar de terminar de convencerlo a él -dijo-. Hay gente de todos lados. peronistas, kirchneristas, gente de la Libertad Avanza, gente del PRO, de todos lados. Hoy, la salida del país es muy difícil. Necesitamos a alguien que abrace a todos. Hoy tenemos un Presidente que ejerce la violencia permanentemente y la gente está cansada de eso”.

Brey es uno de los principales exponentes del ala dura del sindicalismo desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), aunque, a diferencia de algunos de sus pares, no reniega del diálogo.

¿Por qué está proponiendo la candidatura de Gebel, alguien de un perfil tan alejado de la política y, en particular, del PJ? “Porque estamos pasando una crisis que es económica, pero también social -respondió-. Una crisis de valores, de la política, de liderazgo. Y todo lo que vemos hoy no son propuestas sino peleas personales entre dirigentes. Entonces, somos varios los que creemos que una figura como la de Dante Gebel, un divulgador de valores, es lo que el país necesita. Una persona que no sólo habla sino que que demuestra con los hechos lo que dice porque, sin mostrarlo, sin hacer política, hizo un montón de obras en los últimos años en el país”.

Juan Pablo Brey: "En Dante veo una persona honesta, con vocación de servicio y totalmente patriota"

— ¿Por ejemplo?

— Cuando digo un montón me refiero a que hizo a nuevo clubes muy humildes, hizo un colegio en un barrio popular de Mar del Plata como Centenario. Hace dos años, cuando se produjo una crisis porque no había repelentes para mosquitos en el país, donó una máquina para fabricar repelente en el norte del país. En las dos tormentas de Bahía Blanca hizo donaciones a través de su fundación, la primera en el Club Olimpo, con un acto con miles de personas que fueron a buscar sus donaciones, y la segunda a través de la Unión de Clubes de Barrio Nacional, que conduce Pedro Villarreal. En ese contacto también se repartieron toneladas de alimentos en los clubes de Bahía Blanca. Y puedo dar muchos más ejemplos más de cosas que se hicieron a través de su fundación.

— De todas formas, aunque su ayuda sea muy elogiable, eso no lo convierte en alguien que tenga las condiciones necesarias para presidir la Argentina.

— Coincido en que es una parte, pero lo menciono porque es una persona que tiene la vocación de ayudar a su país y por eso durante todo este año hizo una gira por la Argentina, visitando las provincias y donando todo lo recaudado a varias fundaciones. Es una gira que se llama “Presidante” y en la que da una conferencia de más de dos horas donde la gente sale muy impactada y contenta.

Publicidad del espectáculo de Dante Gebel, que finalizará con dos funciones porteñas

— ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te acercaste a él?

— Tengo una relación de amistad a través de familiares. Mi padrino trabaja con él, es el CEO de la fundación, y vengo viendo el crecimiento de Dante y cómo mucha gente, incluso del mundo del espectáculo, comunicadores, hace tiempo que le vienen diciendo: “Tenés que involucrarte en política, tenés que ser presidente de Argentina”. Estoy convencido de que la Argentina necesita un liderazgo como el de él. Somos varios los que estamos convencidos. Por eso estamos trabajando en un proyecto, si bien él aún no lo dijo y no tiene reuniones políticas con nadie por este tema. Está dedicado a su gira y al programa de radio.

— Siempre apoyaste al peronismo y ahora, cuando el partido se está recomponiendo, ponés el foco en alguien que está afuera del espectro del PJ. ¿No te causan temor las críticas de tus compañeros?

— No, no tengo temor de ser criticado. Creo en la política, pero vengo diciendo donde puedo que desde hace años que la política está en deuda con el pueblo. Por eso hoy el ciudadano argentino vota “anti.” Nosotros hemos hecho una encuesta que nos mostró que en la última elección, además de que el 30 y pico por ciento de la sociedad no fue a votar, el 80 por ciento de los que votaron lo hicieron contra alguien. Los que votaron Fuerza Patria, “anti-Milei” porque no quieren que siga este gobierno, y los que votaron a Libertad Avanza, antiperonismo y antikirchnerismo, porque no quieren que vuelvan los del pasado. La gente está desencantada con la política. Al peronismo también vengo haciéndole críticas porque nos quedamos en las peleas entre dirigentes y la gente está en otra sintonía. La gente quiere propuestas y quiere soluciones que no se están dando.

Dante Gebel, durante una de sus presentaciones en el Gran Rex

— ¿Por parte de ningún dirigente?

— Claro, no sólo de este Gobierno sino también del pasado y de los anteriores. Hace años que la sociedad está buscando respuestas que no está recibiendo. Si bien reside en el exterior, en Los Angeles, Dante vivió este año prácticamente acá, con domicilio en la Argentina. Viene de abajo. Nació en Billinghurst, en San Martín, y conoce lo que es el laburo para salir adelante. A veces hablamos de peronismo y nos olvidamos de practicarlo. Y hay mucha gente que practica el peronismo sin decirlo. Los hechos son más importantes que las palabras.

—Más allá de que confiás en Gebel, ¿tampoco estás convencido de apoyar a otras figuras del peronismo como Axel Kicillof o algún gobernador para 2027?

— Axel me parece un compañero honesto, trabajador. Tiene condiciones, pero hoy le toca estar al frente de una provincia que tiene una gestión muy difícil, no la está pasando bien económicamente, y le toca pelear con todo lo que está pasando dentro del peronismo. En Dante veo también una persona honesta, con vocación de servicio y totalmente patriota. Además, es un comunicador excelente, un líder y una persona que enamora, con un mensaje de unión verdadera, que es lo que la Argentina hoy necesita. En la entrevista con Pergolini, él dijo que no descartaba una postulación, pero que es con los buenos y los honestos de todos lados. Hay mucha gente que está ilusionada en su figura y estamos trabajando en un proyecto para tratar de terminar de convencerlo a él.

— ¿Gente de distintos partidos?

— De todos lados. Hay peronistas, hay kirchneristas, hay gente de la Libertad Avanza, del PRO. Hoy, la salida del país es muy difícil. Y la imaginamos con alguien que venga y abrace a todos. Tenemos un Presidente que ejerce la violencia permanentemente y la gente está cansada de eso. La sociedad votó a este gobierno cansado de la política y este gobierno también termina de cansarla.

"Dante hace peronismo sin decirlo porque trata de ayudar a la gente que lo necesita y habla de los valores", dijo Juan Pablo Brey

— ¿Es un valor que no provenga de la política y que en ese sentido tenga un perfil similar al de Javier Milei?

— Sí, es un tipo que no viene de la política y que está a pleno con su trabajo artístico, pero siempre con los ojos puestos en Argentina y tratando de ayudar como pueda.

— Por la forma en que lo describís, Gebel parece más peronista Dante que muchos dirigentes del PJ

— Dante hace peronismo sin decirlo porque trata de ayudar a la gente que lo necesita y habla de los valores. De hecho, en su conferencia transmite valores y es muy interesante porque transmite los valores que los argentinos siempre mamamos, la familia, el sentido de pertenencia, el barrio y un montón de cosas más con las que nos hemos identificado y que hoy se están perdiendo.

— ¿Qué otros dirigentes apoyan el proyecto de Gebel?

— Están sindicalistas como Néstor Segovia (metrodelegados), José Minaberrigaray (empleados textiles), Javier López (Apuntadores Marítimos), Emiliano Gallo (UOM de Vicente López) y Mariano Vilar (conductores navales), y también políticos como Eugenio Casielles, que es diputado porteño; Lucas Fernández Aparicio, del PRO, y Gabriel Mariotto, además de Pedro Villarreal, presidente de la Unión de Clubes de Barrio; el ex futbolista Walter Erviti y muchos empresarios que se están acercando.

Dante Gebel suma apoyos para saltar a la política (Foto: Franco Fafasuli)

— ¿Están trabajando para sumar a más dirigentes?

— Mencioné el núcleo principal, pero hay senadores, diputados, concejales, intendentes de todos los sectores que vienen estando en contacto conmigo y con otros compañeros y que se quieren sumar. Cuando sea el momento lo van a hacer. A esta gira que hizo Dante por todo el país también fueron intendentes y gobernadores

— Más allá de sus características, para llegar a la Presidencia de la Nación hacen falta un programa de gobierno y un plan económico. Imagino que Gebel no lo tiene. ¿Ustedes van a ayudarlo con esa tarea?

— Lo estamos armando. Mucho de eso ya lo tenemos y, obviamente, lo seguiremos armando.

— Igual, si tuvieras que caracterizarlo políticamente, ¿qué dirías? ¿Está más cerca del peronismo, del liberalismo, de la izquierda? ¿Dónde lo ubicarías?

— Es alguien que está abierto a escuchar y es una persona que viene de abajo, que nació un hogar pobre y fue creciendo laboralmente, con un don de servicio como conozco en pocos. No sé si puedo encasillarlo. Sé que quiere lo mejor para el país y que tampoco está casado con nada ni con nadie. Está dispuesto a escuchar y a buscar lo mejor para el país. Sé de dónde viene y cómo piensa. Y si se mete en política será porque ve a la política como una herramienta para estar al servicio del prójimo.

Mauricio Macri, en medio de versiones sobre su apoyo a la candidatura de Dante Gebel

— Es difícil imaginar cómo se traduce eso en la práctica. Gebel vive desde hace mucho en Los Ángeles y tendrá una mentalidad más asimilada a ciertos parámetros que tienen en Estados Unidos, mientras que dirigentes como vos u otros que vienen del peronismo deben tener una mirada muy distinta, por ejemplo sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas.

— No, tenemos miradas muy parecidas en la mayoría de las cosas. Si bien vive afuera, él nunca se fue de acá y viaja permanentemente. Te doy un ejemplo: nunca quiso aprender a hablar en inglés. Y es raro porque triunfa allá y en el mundo, pero nunca quiso aprender a hablar en inglés porque dice: “No quiero perder mis raíces, mi idioma”. Es un tipo que siempre tiene los ojos puestos acá.

— Otra curiosidad es que en estos días circuló la versión de que Mauricio Macri también habría pensado en Gebel como un posible candidato presidencial. Quizás terminan juntos en el mismo proyecto político.

— El no tiene contacto ni relación con Macri. No tiene contacto en el ámbito político. Nosotros estamos con este proyecto ya hace un par de años pensando en que finalmente podamos convencerlo. Creemos que cada vez estamos más cerca porque vemos cómo se está desarrollando todo y nos parece que hoy Argentina necesita una figura como él que pueda aglutinar a todos.

— ¿Lo imaginás como un candidato del peronismo o como el líder de una alianza de partidos?

— Obviamente, hay que desarrollar más este tema. Yo no descarto nada, pero lo veo con un potencial como para que sea él y su armado y después se puedan sumar sectores y otras personas. Porque ya empieza a circular esta posibilidad y hay un montón de funcionarios, senadores, diputados, gremialistas, empresarios, concejales, intendentes, que se quieren sumar. Por eso lo veo como un líder que va a trascender a todos los sectores.