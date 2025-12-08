Oscar Zago: “Hay diputados que más que venir a hacer su trabajo, vienen a hacer show”

Tras la escandalosa jura en el Congreso, el diputado apunto que no le gusto lo sucedido y que este tipo de cosas deberian dejarse afuera del recinto ya que "son observadas por el mundo"

Durante una entrevista con Infobae en vivo, Oscar Zago, diputado nacional del MID, puso el foco sobre el clima interno en el Congreso y señaló con énfasis: “Hay diputados que más que venir a hacer su trabajo, vienen a hacer show”. La declaración de Zago se destaca en el contexto de la reciente jura y en medio de un debate por la agenda parlamentaria.

Zago expuso su descontento respecto al calendario fijado para las sesiones extraordinarias del Congreso. Según describió, la convocatoria del Ejecutivo llegó antes de tiempo y sin las condiciones necesarias para un trabajo parlamentario efectivo. “Creo que se equivocaron en la fecha de las extraordinarias, es imposible, todavía no están ni las comisiones nuevas. Si se esmeran en las conformaciones, podemos traer el presupuesto si no hay modificaciones. No te olvides que el Senado necesita 8 días, así que es imposible”, explicó el diputado.

En esa línea, advirtió que se presentaron ocho proyectos de ley para ese periodo, algo que consideró inviable con los tiempos que maneja la Cámara. Para Zago, el cumplimiento del cronograma dependerá de la conformación de comisiones y, bajo las actuales circunstancias, anticipó que buena parte de la agenda se postergaría hasta enero.

El legislador se refirió en reiteradas ocasiones a la complejidad del panorama interno. “Estoy molesto porque se tiran cosas para que la gente diga ‘que vagos que son los diputados’, pero se discuten cosas muy importantes, hay que hablar seriamente y no se pueden tirar así porque sí”, afirmó.

En diálogo con Infobae, Oscar Zago detalló su preocupación por las recientes tensiones en la Cámara de Diputados

Al centrarse en el debate presupuestario, Zago señaló que “el presupuesto estaba acordado, hay algunas discusiones como la del Garrahan y discapacidad, pero en un país que respeta las leyes tiene que estar incorporado, hay un principio de acuerdo. Si hay voluntad, se puede lograr”. La prioridad, sostuvo, pasará por garantizar la aprobación del presupuesto nacional y probablemente de la iniciativa sobre “inocencia fiscal”. Las propuestas restantes, por lo pronto, quedarían fuera de consideración en el actual período de sesiones.

El legislador anticipó que se viene “un Congreso más ordenado”. Para Zago, la nueva estructura facilitará el diálogo tanto dentro del recinto como hacia el gobierno nacional, al tiempo que brindará mayor agilidad al proceso legislativo. El diputado contrastó ese escenario con el de años anteriores, caracterizado por la fragmentación interna y disputas entre varios bloques.

Sobre la relación con el Poder Ejecutivo, el representante manifestó incomodidad por gestos institucionales recientes y lamentó el déficit de diálogo directo con Javier Milei. “Yo no tengo diálogo hace más de 10 meses con el Presidente, tengo diálogo con funcionarios”, reveló.

Señaló que el discurso de Milei de espaldas al Congreso dejó huella entre los legisladores y planteó la necesidad de una mayor institucionalidad en los vínculos entre los poderes del Estado. “Hubo aprendizaje hasta acá, pero en algunas cosas no. Yo lo que no quiero es que se diga que el congreso sea un escándalo y un show, el mundo nos mira, no me gusta lo que pasó el otro día en la asunción”, admitió el diputado.

Javier Milei en el Congreso (AP)

En lo relativo al rumbo económico y político, el diputado no escatimó en cuestionamientos a la gestión gubernamental. “Que critique y diga las cosas que están mal, no significa que le tire piedras al Gobierno. Dijimos cosas que no solo no hicimos, sino que hicimos lo contrario. Decíamos que nos cortábamos un brazo si poníamos un impuesto y bueno, ya sabemos lo que pasó. Algunas cosas están fallando, hay caída del empleo, caída del salario, no puede ser casualidad”, expresó. Como muestra de contradicción, ejemplificó el debate sobre el financiamiento del hospital Garrahan, el aumento presupuestario del 65% a esa institución y la decisión de adquirir cazas F-16.

La tensión entre la narrativa de la “lucha contra la casta” y la designación de figuras tradicionales en cargos estratégicos también formó parte de su análisis. “Después me hablan de combatir a la casta y traen a Scioli, como no querés que sea crítico”, lanzó.

Zago remarcó que si bien hay elementos a valorar de la gestión actual, como el objetivo del déficit cero y la contención de la inflación, “otras cuestiones estructurales permanecen sin resolver”.

Finalmente, el diputado aclaró que el rumbo del gobierno lo define el presidente Javier Milei, aunque ponderó la necesidad de que las decisiones estratégicas se apoyen en el asesoramiento técnico de especialistas en cada área. “Puede ser un economista brillante, pero para tomar decisiones se tiene que consultar con los especialistas de cada área”, enfatizó.